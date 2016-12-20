20 декабря 2016 г., 09:34

Больше трех тысяч сахалинских школьников узнали за год об опасностях электричества

Школьники из Южно-Сахалинска узнали об основных правилах электробезопасности. Учеников познакомил с ними Виктор Горлов, специалист по охране труда «Сахалинэнерго» филиала «Распределительные сети». Подробности ТИА «Острова» сообщили в энергокомпании.

Виктор Горлов предупредил ребят об опасности, исходящей от электрического тока и рассказал ряд простых правил, которые необходимо соблюдать: не приближаться к энергоустановкам, трансформаторным подстанциям, линиям электропередачи и тем более не играть рядом с ними; не приближаться к любым оборванным проводам ближе чем на 10 метров; неукоснительно соблюдать требования запрещающих знаков, значение которых объяснили на занятии; обо всех обнаруженных неполадках, обрывах проводов, неисправностях в электроприборах сообщать взрослым. Также в преддверии зимних каникул энергетик напомнил ребятам о необходимости быть осторожными в обращении с елочными гирляндами и другими электрическими украшениями.

Для закрепления основных правил электробезопасности детям продемонстрировали тематическую презентацию и видеоролики. Уроки проходили живо и интересно. Ребята задавали вопросы организаторам, рассказывали примеры из собственной жизни, делились с одноклассниками своими знаниями об электричестве и правилами безопасного обращения с ним.

Для лучшего усвоения материала ребята получили специализированное пособие-раскраску «Электричество: серьёзная книжка для взрослых детей».

В общей сложности в течение текущего года энергетики из 13 районов Сахалинской области, в которых ведёт свою деятельность «Сахалинэнерго», провели в образовательных учреждениях региона около 200 уроков по электробезопасности. В них приняли участие больше трех тысяч школьников.

Преподаватели школ поблагодарили сотрудников «Сахалинэнерго», отметив важность проведения занятий, способствующих сохранению жизни и здоровья детей.