20 декабря 2016 г., 10:54

Сахалинцы стали реже покупать алкоголь

В Сахалинской области накануне новогодних праздников усилят контроль за оборотом алкоголя, чтобы предотвратить продажу некачественной продукции. Такое поручение получили руководители профильных ведомств от председателя правительства Сахалинской области Веры Щербины в ходе заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Оно было посвящено ситуации на алкогольном рынке островного региона, сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.

По оперативным данным областного министерства торговли и продовольствия, за 9 месяцев 2016 года реализовано 857 тысяч декалитров алкогольной продукции. В том числе 381,1 тысячи декалитров водки. Это на 6 % и 4,7 % соответственно ниже показателя аналогичного периода прошлого года. По информации регионального министерства здравоохранения, в 2015-2016 годах на Сахалине и Курилах не зафиксировано ни одного случая отравления алкогольной продукцией.

Как отметила Вера Щербина, результаты деятельности областных властей в сфере противодействия обороту нелегальной алкогольной продукции заслуживают положительной оценки. Наш регион является одним из лидеров в Российской Федерации по представлению деклараций организациями, осуществляющими розничную продажу. В 2016 году этот показатель достиг отметки в 100 %. Соответствующая работа на Сахалине и Курилах началась задолго до ее законодательного закрепления в Российской Федерации.

В сфере осуществления лицензионного контроля Сахалинская область также вошла в пятерку лучших регионов наряду с Москвой, Татарстаном, Санкт-Петербургом и Тюменской областью. Ежегодный план проверок выполнен на 100 %. В 2016 году областное министерство торговли и продовольствия и судебные инстанции за нарушения в сфере розничного оборота алкогольной продукции начислили штрафы на общую сумму в 5,6 миллиона рублей.

В 2015 году вступил в силу областной закон «О запрете продажи тонизирующих слабоалкогольных напитков». В результате их реализация снизилась на 85,3 %.

Кардинальным способом противодействия теневому обороту алкогольной продукции является проверка легальности происхождения каждой бутылки на кассе в магазине при покупке. С этой целью в Российской Федерации в этом году завершено введение единой государственной информационной системы учета производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). В островном регионе к ней подключены все организации и объекты торговли. По этому показателю Сахалинская область занимает первое место в Дальневосточном федеральном округе и входит в число лидеров в России.

Еще одной важной темой заседания комиссии стал оборот спиртосодержащих жидкостей «двойного назначения». Суррогатные напитки являются серьёзной угрозой для здоровья населения. Речь о лекарственных настойках, косметической продукции и бытовой химии с высоким содержанием спирта. По некоторым экспертным оценкам, сегодня на их долю приходится до 20 % всего рынка алкогольной продукции. Например, осенью этого года стало известно о новой схеме их распространения - через вендинговые автоматы или «алкоматы», которые стали появляться в самых разных городах России. В связи с этим руководитель управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Ольга Фунтусова проинформировала членов комиссии, что в рамках исполнения соответствующего поручения федерального правительства ведомство приступает к осуществлению внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют деятельность по производству и обороту спиртосодержащей непищевой продукции.

Подводя итоги мероприятия, председатель правительства Сахалинской области отметила, что необходимо больше уделять внимания пропаганде здорового образа жизни, разъяснению вреда, который наносит здоровью употребление алкоголя. Соответствующее поручение от Веры Щербины получили ведомства, курирующие здравоохранение и образование.