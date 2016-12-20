Открытый каток южно-сахалинского «Кристалла» поработает в новогоднюю неделю бесплатно

Дворец спорта «Кристалл» вновь подарит южно-сахалинцам и гостям островной столицы возможность наслаждаться отдыхом на открытом катке. Третий сезон его работы начнется сегодня, 20 декабря, в 18:00 часов на площади у спорткомплекса. В 17:45 в честь открытия ледовой площадки фигуристы выступят с ярким номером. Кроме того, сеансы все желающие смогут покататься бесплатно. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кристалле».

Открытый каток немного уступает в размерах крытой ледовой арене «Кристалла»: 47 х 18 метров. Лед на площадке зеркально гладкий благодаря использованию специальной техники, которой обычно заливают крытые ледовые арены. В течение сезона службы дворца спорта будут поддерживать каток в идеальном состоянии с помощью специальной ледозаливочной машины.

Территория катка обрела новый праздничный вид, и, если позволит погода, будет радовать гостей до середины апреля. Организаторы пообещали, что ледовая площадка станет местом проведения многочисленных праздников, конкурсов и социальных проектов.

Чтобы сахалинцы в полной мере смогли насладиться активным отдыхом в новогодние выходные, сеансы на открытом катке «Кристалла» со 2 по 8 января будут бесплатными.

Время катания разграничат на сеансы продолжительностью по 45 минут. Администрация дворца спорта «Кристалл» просит обратить внимание посетителей, что единовременно за сеанс открытый каток может вместить не более 50 человек. Гостям будет доступен прокат коньков.

График работы катка на протяжении зимнего сезона установили следующий: в будние дни - с 18:00 до 21:45 часов, в выходные и праздничные дни - с 12:00 до 21:45 часов.

Справки по телефону: (4242) 24-01-60.