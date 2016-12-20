20 декабря 2016 г., 13:27

Поронаец украл со стройки 10 упаковок утеплителя

Поронайские полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали молодого человека 1995 года рождения. Его подозревают в краже минеральной ваты на сумму 63 тысячи 472 рубля. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.

Оперативники установили, что злоумышленник проник на территорию стройки в ночное время суток, похитил оттуда 10 упаковок утеплителя и скрылся. Похищенное подозреваемый продал неизвестному лицу, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.