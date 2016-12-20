20 декабря 2016 г., 14:19

В субпродуктах двух сахалинских коров оказались возбудители сальмонеллеза

На Сахалине в ряде цехов по выпуску пищевой продукции и фермерских хозяйствах система контроля качества не всегда обеспечивает безопасность и качество выпускаемой продукции. По результатам последних исследований, проведённых сахалинской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора, выявлено шесть случаев несоответствия пищевой продукции единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям Таможенного союза. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском управлении Россельхознадзора.

Так, в рамках государственного планового контроля и наблюдения инспекторы сахалинского отдела управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области взяли пробы от ряда партий пищевой продукции, выпущенной сахалинскими производителями. По результатам исследований нитрофураны и их метаболиты были обнаружены в 100 килограммах мяса мехобвалки и фарша, выработанных из домашней курицы, а также в 200 килограммах мяса птицы. В другой партии куриного фарша массой 100 килограммов обнаружено девятикратное превышение уровня бактериальной обсемененности, свидетельствующее о несоблюдении ветеринарно-санитарных норм при выпуске продукции, её транспортировке и хранении. Помимо мясной продукции, отклонения были зафиксированы в 9 килограммах творога, в котором обнаружено трехкратное превышение дрожжей.

В свою очередь, по результатам испытаний, проводимых в рамках ветеринарной сертификации, в субпродуктах от двух коров специалисты лаборатории нашли возбудителей такого опасного инфекционного заболевания как сальмонеллез.

В настоящее время результаты исследований, проводившихся в рамках ветеринарной сертификации и производственного контроля, внесены в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста». Эта продукция уже не сможет попасть в свободный оборот.