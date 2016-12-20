Северо-Курильск смотрит в будущий год: горнолыжная трасса и мемориальный комплекс

В самом малонаселенном районе Сахалинской области - Северо-Курильском городском округе - на следующий год запланировали строительство бассейна, горнолыжной трассы и открытие мемориального комплекса, посвященного боям во время Второй Мировой войны. О том, что удалось сделать за этот год и о планах на будущее, корреспонденту ТИА «Острова» рассказал вице-мэр Северо-Курильска Александр Овсянников.

- Какие самые знаковые события в плане социально-экономической политики произошли в этом году?

- В этом году продолжились наработки предыдущего года. Сейчас строится детский сад на 110 мест. Его хватит на всех наших детей. Там же рядом выделено место под среднюю школу. Недалеко - земельный участок под строительство трехэтажного дома на 16 квартир. Началось проектирование бассейна. Садик будет сдан не раньше июля, сейчас начались внутренние работы. Дом тоже еще строится. Квартиры в нем раздадут переселенцам из ветхого и аварийного жилья и бюджетникам. Бассейн строится в рамках программы развития Курильских островов. В этом году дирекция разыгрывала аукцион на проектирование. Выиграла фирма из центральной полосы России. Они уже приезжали к нам для осмотра и обсуждения. Это серьезный проект, в котором также предусмотрено несколько небольших фитнес-залов. К сожалению, его воплощение - дело не трех месяцев и даже не одного года. Проект еще не прошел государственную экспертизу. Если за зиму одобрят, то начнем строительство в следующем году.

- Будут ли создаваться другие спортивные объекты?

- Очень много людей просят горнолыжную трассу. Мы еще с 2013 года начали работать с возможными подрядчиками. В прошлом году получили из областного бюджета деньги для проведения исследовательских работ. В свое время в 1980 году эта трасса уже была, но сегодня она разрушена. Остались только остовы подъемников. Восстановить ее невозможно. Можно только поставить новую. Поэтому мы в прошлом году провели работы по топографии и в этом году также сделали три вида изысканий: сейсмику, геофизику и экологию. Таким образом, документы для строительства трассы с нашей стороны уже готовы. Осталось только начать. Но для этого потребуется около 30 миллионов. В северо-курильском бюджете таких денег нет. Нужно привлекать областные средства. Поэтому сейчас ведем переговоры с региональным министерством спорта и молодежной политики. Оно обещало помочь. Очень надеемся на это.

- А сколько людей будет потенциально кататься на этих трассах?

- Сам по себе поселок у нас маленький. Население - 2,5 тысячи. Сейчас у нас без всяких трасс и подъемников катается больше 100 человек. Думаю, после оборудования трасс, это число приблизится к 400. Для Северо-Курильска это достаточно много. К тому же, у нас очень длинные зимы. Снег лежит уже сейчас и продержится до мая. То есть, горнолыжным спортом можно заниматься шесть-семь месяцев в году. Потенциальная трасса будет состоять из двух уровней: для семейного и более профессионального катания. Жители настолько хотят этот объект, что дети даже писали письмо президенту.

- Как-то улучшилось за этот год транспортное сообщение?

- Нет. Уже 10 лет ничего не меняется. 11 месяцев в году ходит пароход «Гипанис» Сахморфлота. Его график зависит от погоды и наполняемости. Мы оплачиваем ему не судосутки, а разницу в стоимости билетов. Поэтому, когда пассажиров слишком мало, пароход не идет. Кроме того, у нас летают вертолеты. Сегодня это чартерные рейсы. В расписании вылеты предварительно стоят по средам. Но, опять же, это зависит от погоды и количества пассажиров. Перевозками занимаются частные компании. Естественно, большую роль играет прибыльность. На сегодняшний день средняя стоимость билета до Камчатки составляет около 20 тысяч рублей. Население платит меньше четырех. Остальное оплачивает область.

- Появились ли в этом году новые объекты альтернативной энергетики?

- У нас уже больше 10 лет работает малая гидроэлектростанция. Она у нас запускается в летний период, то есть с мая по октябрь. До конца года, надеемся, придет с Камчатки третий дизель-генератор для обеспечения бесперебойного электроснабжения. Это позволит решить проблему возможного веерного отключения на время ремонтов. К тому же, по большому счету все рыбные предприятия отказались от своих дизелей и перешли на общегородские. Третий дизель будет очень серьезным подспорьем. Все они одинаковые, каждый - мощностью 1,6 мегаватт.

- Будете ли ставить ветрогенераторы?

- Пока этот вопрос только рассматривается и не столько нами. Вообще, альтернативная энергетика - это очень интересное направление.

- Как в районе обстоят дела с туризмом?

- Официально у нас не работает ни одна турфирма. Есть люди, которые по субподряду оказывают услуги камчатским компаниям.

- А есть какие-то планы по развитию этого направления?

- У нас все еще действует режим пограничной зоны, что накладывает определенные неудобства для туризма. Но потенциал огромный, потому что помимо природного также можно развивать туризм и исторический, касающийся мест боевых действий во время Второй Мировой войны. На сегодняшний день в планах создание мемориала под открытым небом. Есть ряд военной техники, которая осталась от японцев. Это место можно облагородить и приводить туда людей. Планируем сделать это в 2017 году.

- Есть ли какие-то перемены в культурной сфере?

- В последние годы наши дети стали выезжать и на Камчатку, и в Южно-Сахалинск на различные крупные мероприятия. Из последнего, они были на мастер-классах академии фонда Владимира Спивакова. Для нас это очень знаковые перемены. В районе культурная жизнь налажена неплохо. Есть своя самодеятельность. Проводятся концерты, вечера. Ничего нового пока не открывается.

- Случилось ли в этом году что-то особенное для поддержки местного населения?

- Впервые к нам приехали с Сахалина сотрудники корсаковского ДОСААФ. Они обучили около 90 человек на категорию В. Также желающие научились водить гусеничный транспорт. Прежде организации сами отправляли на курсы своих работников. Это было довольно накладно и долго. К тому же, у нас достаточно много людей ходит на лодках. Они прошли курсы по маломерному флоту, но еще не сдали экзамены. Сделать это получится только после открытия навигации в мае. Специалисты ДОСААФ сказали, что планируют проводить обучение на постоянной основе и будут приезжать один-два раза в год. Для наших потребностей, думаю, этого будет достаточно. Таким образом, у нас получился год обучения.