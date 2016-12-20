Северо-Курильск смотрит в будущий год: горнолыжная трасса и мемориальный комплекс

|Политика
|Закон
|Общество
|Происшествия
|Здоровье
|Культура
|Экономика
|Образование
|Спорт
|Туризм
|18+
Сахалинские пограничники отобрали у браконьеров больше тысячи особей трепанга
21 декабря на побережье залива Анива в районе яхт-клуба Третьей Пади Корсаковского района сахалинские пограничники помешали четырем россиянам ловить трепанг водолазным способом. В ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили около 1 тысячи 200 экземпляров морских огурцов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.
Глава министерства спорта и молодежной политики Антон Зайцев отчитался о достижении общих и отраслевых показателей эффективности служебной деятельности. Подробности ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
В аэропорту Южно-Сахалинска приземлился Bombardier Q400, приобретенный для региональной авиакомпании «Аврора» за счет областного бюджета. В настоящее время новая машина, построенная в Канаде, проходит таможенное оформление. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
В областном центре начали открываться елочные базары. До конца недели заработают все 10 торговых точек в Южно-Сахалинске и одна в планировочном районе Луговое. Обязательным условием при осуществлении торговли хвойными деревьями на землях муниципалитета является соблюдение единых требований к организации елочных базаров. Подробности ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
В Сахалинском Чехов-центре состоялась Новогодняя елка для детей. На мероприятие съехались юные жители региона из 15 муниципальных образований возрастом от 10 до 12 лет. Все они - отличники учебы, призеры всероссийских и региональных олимпиад, победители различных творческих и спортивных состязаний, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Поронайский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти работников сети продовольственных магазинов Поронайска. Их признали виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение). Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
Жители областного центра стали меньше нарушать закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Однако каждый второй старшеклассник не связывает проблемы с кожей и некоторые заболевания с табакокурением. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии Южно-Сахалинска.
Объем производства сельскохозяйственной продукции в Сахалинской области в этом году увеличился почти на 11,5 %. Растениеводы вырастили на 11 тысяч тонн больше картофеля по сравнению с прошлым годом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Приговором мирового судьи судебного участка № 17 Углегорского района местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 172.2 Уголовного кодекса РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны). Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
24 декабря в 16:00 в киноконцертном зале «Октябрь» состоится торжественная церемония, посвященная закрытию Года российского кино на Сахалине. Под аккомпонемент известной сахалинской группы «Джаз Тайм» на мероприятии подведут итоги прошедших за 12 месяцев кинособытий. Специальным гостем события станет Карен Геворкян. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кинодосуговом объединении».
Прокуратура Южно-Сахалинска направила в суд уголовное дело по обвинению жителя Владивостока в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 5 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в особо крупном размере). Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
Больше 100 лучших сахалинских лыжников пробегут «Гонку сильнейших»
24 и 25 декабря на базе лыжной школы в поселке Троицкое Анивского района (улица Центральная, 39, территория за АЗС в центре населенного пункта) пройдут традиционные ежегодные лыжные соревнования «Гонка сильнейших». Больше 100 лучших спортсменов городов и районов Сахалинской области выйдут на старт, чтобы побороться за призы регионального министерства спорта и молодежной политики.
В Южно-Сахалинске подвели итоги четвёртого конкурса путешествий «Сахалин - сто дорог». Всего участники подали 24 заявки: пять семейных и детских путешествий, шесть спортивных, четыре экологических маршрута и девять заявок с фотографиями о путешествиях. Все они пришли от сахалинских групп, кроме одной от жителей Итурупа. Подробности мероприятия ТИА «Острова» рассказали в клубе «Бумеранг».
В Южно-Сахалинске в 2017 году не построят ни одной школы. Тем не менее, городские власти планируют подготовить проекты и уже наметили места для будущих образовательных сооружений.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Андрей Семенец стал заместителем начальника Дальневосточной железной дороги по Сахалинскому территориальному управлению. Сегодня на встрече с главой области они обсудили вопросы продолжения «перешивки» островных путей на общероссийский стандарт и обновления подвижного состава, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Лучшие муниципальные образования области получили гранты за высокие показатели эффективности деятельности. По итогам года определилась тройка лучших районов: Анивский, Невельский и Южно-Сахалинск. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Случай незаконного ввоза алкогольной продукции выявлен в Южно-Курильске. Общий объем незадекларированного алкоголя составил почти 120 литров. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской таможне.
Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Сахалинской области порекомендуют областным и районным властям повысить доступность информации о реализации программы капитального ремонта. Кроме того, они посоветуют им разобраться в причинах низкого освоения средств Фонда капитального ремонта на проведение работ в 2016 году. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении ОНФ.
|Архив новостей
|
|Опросы
В самом малонаселенном районе Сахалинской области - Северо-Курильском городском округе - на следующий год запланировали строительство бассейна, горнолыжной трассы и открытие мемориального комплекса, посвященного боям во время Второй Мировой войны. О том, что удалось сделать за этот год и о планах на будущее, корреспонденту ТИА «Острова» рассказал вице-мэр Северо-Курильска Александр Овсянников.
- Какие самые знаковые события в плане социально-экономической политики произошли в этом году?
- В этом году продолжились наработки предыдущего года. Сейчас строится детский сад на 110 мест. Его хватит на всех наших детей. Там же рядом выделено место под среднюю школу. Недалеко - земельный участок под строительство трехэтажного дома на 16 квартир. Началось проектирование бассейна. Садик будет сдан не раньше июля, сейчас начались внутренние работы. Дом тоже еще строится. Квартиры в нем раздадут переселенцам из ветхого и аварийного жилья и бюджетникам. Бассейн строится в рамках программы развития Курильских островов. В этом году дирекция разыгрывала аукцион на проектирование. Выиграла фирма из центральной полосы России. Они уже приезжали к нам для осмотра и обсуждения. Это серьезный проект, в котором также предусмотрено несколько небольших фитнес-залов. К сожалению, его воплощение - дело не трех месяцев и даже не одного года. Проект еще не прошел государственную экспертизу. Если за зиму одобрят, то начнем строительство в следующем году.
- Будут ли создаваться другие спортивные объекты?
- Очень много людей просят горнолыжную трассу. Мы еще с 2013 года начали работать с возможными подрядчиками. В прошлом году получили из областного бюджета деньги для проведения исследовательских работ. В свое время в 1980 году эта трасса уже была, но сегодня она разрушена. Остались только остовы подъемников. Восстановить ее невозможно. Можно только поставить новую. Поэтому мы в прошлом году провели работы по топографии и в этом году также сделали три вида изысканий: сейсмику, геофизику и экологию. Таким образом, документы для строительства трассы с нашей стороны уже готовы. Осталось только начать. Но для этого потребуется около 30 миллионов. В северо-курильском бюджете таких денег нет. Нужно привлекать областные средства. Поэтому сейчас ведем переговоры с региональным министерством спорта и молодежной политики. Оно обещало помочь. Очень надеемся на это.
- А сколько людей будет потенциально кататься на этих трассах?
- Сам по себе поселок у нас маленький. Население - 2,5 тысячи. Сейчас у нас без всяких трасс и подъемников катается больше 100 человек. Думаю, после оборудования трасс, это число приблизится к 400. Для Северо-Курильска это достаточно много. К тому же, у нас очень длинные зимы. Снег лежит уже сейчас и продержится до мая. То есть, горнолыжным спортом можно заниматься шесть-семь месяцев в году. Потенциальная трасса будет состоять из двух уровней: для семейного и более профессионального катания. Жители настолько хотят этот объект, что дети даже писали письмо президенту.
- Как-то улучшилось за этот год транспортное сообщение?
- Нет. Уже 10 лет ничего не меняется. 11 месяцев в году ходит пароход «Гипанис» Сахморфлота. Его график зависит от погоды и наполняемости. Мы оплачиваем ему не судосутки, а разницу в стоимости билетов. Поэтому, когда пассажиров слишком мало, пароход не идет. Кроме того, у нас летают вертолеты. Сегодня это чартерные рейсы. В расписании вылеты предварительно стоят по средам. Но, опять же, это зависит от погоды и количества пассажиров. Перевозками занимаются частные компании. Естественно, большую роль играет прибыльность. На сегодняшний день средняя стоимость билета до Камчатки составляет около 20 тысяч рублей. Население платит меньше четырех. Остальное оплачивает область.
- Появились ли в этом году новые объекты альтернативной энергетики?
- У нас уже больше 10 лет работает малая гидроэлектростанция. Она у нас запускается в летний период, то есть с мая по октябрь. До конца года, надеемся, придет с Камчатки третий дизель-генератор для обеспечения бесперебойного электроснабжения. Это позволит решить проблему возможного веерного отключения на время ремонтов. К тому же, по большому счету все рыбные предприятия отказались от своих дизелей и перешли на общегородские. Третий дизель будет очень серьезным подспорьем. Все они одинаковые, каждый - мощностью 1,6 мегаватт.
- Будете ли ставить ветрогенераторы?
- Пока этот вопрос только рассматривается и не столько нами. Вообще, альтернативная энергетика - это очень интересное направление.
- Как в районе обстоят дела с туризмом?
- Официально у нас не работает ни одна турфирма. Есть люди, которые по субподряду оказывают услуги камчатским компаниям.
- А есть какие-то планы по развитию этого направления?
- У нас все еще действует режим пограничной зоны, что накладывает определенные неудобства для туризма. Но потенциал огромный, потому что помимо природного также можно развивать туризм и исторический, касающийся мест боевых действий во время Второй Мировой войны. На сегодняшний день в планах создание мемориала под открытым небом. Есть ряд военной техники, которая осталась от японцев. Это место можно облагородить и приводить туда людей. Планируем сделать это в 2017 году.
- Есть ли какие-то перемены в культурной сфере?
- В последние годы наши дети стали выезжать и на Камчатку, и в Южно-Сахалинск на различные крупные мероприятия. Из последнего, они были на мастер-классах академии фонда Владимира Спивакова. Для нас это очень знаковые перемены. В районе культурная жизнь налажена неплохо. Есть своя самодеятельность. Проводятся концерты, вечера. Ничего нового пока не открывается.
- Случилось ли в этом году что-то особенное для поддержки местного населения?
- Впервые к нам приехали с Сахалина сотрудники корсаковского ДОСААФ. Они обучили около 90 человек на категорию В. Также желающие научились водить гусеничный транспорт. Прежде организации сами отправляли на курсы своих работников. Это было довольно накладно и долго. К тому же, у нас достаточно много людей ходит на лодках. Они прошли курсы по маломерному флоту, но еще не сдали экзамены. Сделать это получится только после открытия навигации в мае. Специалисты ДОСААФ сказали, что планируют проводить обучение на постоянной основе и будут приезжать один-два раза в год. Для наших потребностей, думаю, этого будет достаточно. Таким образом, у нас получился год обучения.
Сахалинские пограничники отобрали у браконьеров больше тысячи особей трепанга
21 декабря на побережье залива Анива в районе яхт-клуба Третьей Пади Корсаковского района сахалинские пограничники помешали четырем россиянам ловить трепанг водолазным способом. В ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили около 1 тысячи 200 экземпляров морских огурцов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.
Глава министерства спорта и молодежной политики Антон Зайцев отчитался о достижении общих и отраслевых показателей эффективности служебной деятельности. Подробности ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
В аэропорту Южно-Сахалинска приземлился Bombardier Q400, приобретенный для региональной авиакомпании «Аврора» за счет областного бюджета. В настоящее время новая машина, построенная в Канаде, проходит таможенное оформление. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
В областном центре начали открываться елочные базары. До конца недели заработают все 10 торговых точек в Южно-Сахалинске и одна в планировочном районе Луговое. Обязательным условием при осуществлении торговли хвойными деревьями на землях муниципалитета является соблюдение единых требований к организации елочных базаров. Подробности ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
В Сахалинском Чехов-центре состоялась Новогодняя елка для детей. На мероприятие съехались юные жители региона из 15 муниципальных образований возрастом от 10 до 12 лет. Все они - отличники учебы, призеры всероссийских и региональных олимпиад, победители различных творческих и спортивных состязаний, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Поронайский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти работников сети продовольственных магазинов Поронайска. Их признали виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение). Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
Жители областного центра стали меньше нарушать закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Однако каждый второй старшеклассник не связывает проблемы с кожей и некоторые заболевания с табакокурением. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии Южно-Сахалинска.
Объем производства сельскохозяйственной продукции в Сахалинской области в этом году увеличился почти на 11,5 %. Растениеводы вырастили на 11 тысяч тонн больше картофеля по сравнению с прошлым годом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Приговором мирового судьи судебного участка № 17 Углегорского района местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 172.2 Уголовного кодекса РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны). Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
24 декабря в 16:00 в киноконцертном зале «Октябрь» состоится торжественная церемония, посвященная закрытию Года российского кино на Сахалине. Под аккомпонемент известной сахалинской группы «Джаз Тайм» на мероприятии подведут итоги прошедших за 12 месяцев кинособытий. Специальным гостем события станет Карен Геворкян. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кинодосуговом объединении».
Прокуратура Южно-Сахалинска направила в суд уголовное дело по обвинению жителя Владивостока в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 5 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в особо крупном размере). Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
Больше 100 лучших сахалинских лыжников пробегут «Гонку сильнейших»
24 и 25 декабря на базе лыжной школы в поселке Троицкое Анивского района (улица Центральная, 39, территория за АЗС в центре населенного пункта) пройдут традиционные ежегодные лыжные соревнования «Гонка сильнейших». Больше 100 лучших спортсменов городов и районов Сахалинской области выйдут на старт, чтобы побороться за призы регионального министерства спорта и молодежной политики.
В Южно-Сахалинске подвели итоги четвёртого конкурса путешествий «Сахалин - сто дорог». Всего участники подали 24 заявки: пять семейных и детских путешествий, шесть спортивных, четыре экологических маршрута и девять заявок с фотографиями о путешествиях. Все они пришли от сахалинских групп, кроме одной от жителей Итурупа. Подробности мероприятия ТИА «Острова» рассказали в клубе «Бумеранг».
В Южно-Сахалинске в 2017 году не построят ни одной школы. Тем не менее, городские власти планируют подготовить проекты и уже наметили места для будущих образовательных сооружений.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Андрей Семенец стал заместителем начальника Дальневосточной железной дороги по Сахалинскому территориальному управлению. Сегодня на встрече с главой области они обсудили вопросы продолжения «перешивки» островных путей на общероссийский стандарт и обновления подвижного состава, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Лучшие муниципальные образования области получили гранты за высокие показатели эффективности деятельности. По итогам года определилась тройка лучших районов: Анивский, Невельский и Южно-Сахалинск. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Случай незаконного ввоза алкогольной продукции выявлен в Южно-Курильске. Общий объем незадекларированного алкоголя составил почти 120 литров. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской таможне.
Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Сахалинской области порекомендуют областным и районным властям повысить доступность информации о реализации программы капитального ремонта. Кроме того, они посоветуют им разобраться в причинах низкого освоения средств Фонда капитального ремонта на проведение работ в 2016 году. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении ОНФ.
тв новости канал россия нтв bess бегут тв Lado
Заголовок "В Томаринском районе обновят 27 фасадов ...
По прежнему происходят задержки на "Солнцевском" угольном ...
Подскажите, на каких форумах (именно сахалинских) обсуждают ...
ТИА Острова
Новости Сахалина и Курильских островов
|
© 2006—2016, ТИА "Острова". Редакция: redaktor@tia-ostrova.ru