Дорожные инспекторы остановили в Южно-Сахалинске внедорожник с наркотиками

20 декабря 02:45 инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД ОР УМВД России по Сахалинской области остановили в районе дома № 216 по улице Ленина в Южно-Сахалинске автомобиль марки Toyota Land Cruiser, которым управлял 33-летний гражданин. Проверяя его документы, правоохранители обратили внимание на поведение 25-летнего пассажира, который находился в автомобиле. Молодой человек заметно нервничал и пытался избегать разговора. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.

В результате было принято решение о досмотре данного гражданина. в кармане его брюк инспекторы нашли три пакетика с белым порошкообразным веществом. Их изъяли и направили на исследование.

Для дальнейшего разбирательства на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу управления МВД России по Южно-Сахалинску.

По данному факту проводится проверка.