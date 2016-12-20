Флот сахалинской береговой охраны пополнился двумя «Мангустами»

Два новых пограничных сторожевых катера «Мангуст» пополнили состав подразделения береговой охраны пограничного управления ФСБ РФ по Сахалинской области. Торжественное мероприятие, посвященное прибытию судов к месту постоянной дислокации, состоялось на территории службы в Невельске и совпало с Днем работника органов безопасности Российской Федерации.

Как сообщили ТИА «Острова» в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области, катера со своими экипажами полностью готовы приступить к охране российских рубежей. С мая по декабрь этого года они выполнили программу заводских ходовых и государственных испытаний.

Катера проекта 12150 «Мангуст» спроектированы в центральном морском конструкторском бюро «Алмаз» и построены для пограничников Сахалина на судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске. «Мангуст» - серия быстроходных глиссирующих катеров прибрежной зоны. Водоизмещение - 27,8 тонны. Максимальная скорость хода - 50 узлов. Дальность плавания при наибольшем запасе топлива составляет около 410 миль. Основным вооружением катера является 14,5-мм пулемёт КПВТ в составе морской тумбовой пулеметной установки, размещаемой в кормовой части. Установка предназначена для борьбы с надводными, береговыми и воздуш­ными легкобронированными целями. Обеспечивает поражение надводных и бере­говых целей на дальностях до 2 километров при высоте до 1 километра 500 метров.

Катера проекта 12150 качественно усилят пограничное управление, а их современная навигационная система, средства связи и вооружение позволят пограничникам эффективно выполнять задачи по охране морских границ России в Сахалинской области.

В 2016 году в состав пограничного управления поступило четыре катера «Мангуст», катер «Ламантин» и пограничный сторожевой корабль второго ранга «Коралл».

С начала года с использованием кораблей и катеров пограничники провели свыше 8 тысяч контрольно-проверочных мероприятий, выявили и пресекли больше тысячи нарушений режима госграницы, правил пограничного режима, нарушений российского законодательства в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. Общая сумма штрафов, предъявленных нарушителям, составляет больше 127 миллионов рублей.