21 декабря 2016 г., 10:18

Сахалинские общественники попросят местные власти сделать программу капремонта прозрачнее

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Сахалинской области порекомендуют областным и районным властям повысить доступность информации о реализации программы капитального ремонта. Кроме того, они посоветуют им разобраться в причинах низкого освоения средств Фонда капитального ремонта на проведение работ в 2016 году. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении ОНФ.

Новым поводом для обращения Народного фронта стал рейтинг регионов по исполнению программ капремонта центра «Народной экспертизы» ОНФ за 9 месяцев 2016 года. Согласно этим данным, Сахалинская область заняла 43 место по России. При этом по собираемости взноса граждан регион находится на 19-ой позиции, по неизрасходованным остаткам средств собственников за предшествующий период - на 32 месте (больше 456 миллионов рублей), по количеству квадратных метров многоквартирных домов на одного сотрудника регионального оператора капитального ремонта - на 13 месте (175 тысяч квадратных метров).

- Для примера эффективности в этой сфере можно привести лидера рейтинга республику Татарстан, где на каждого из 15 специалистов Фонда капремонта приходится 4 тысячи 661 метр. В сахалинском региональном операторе капремонта работает 51 человек. Но коэффициент их полезного действия намного хуже. При этом население Татарстана на порядок больше, чем на наших островах, - отметил член Сахалинского штаба ОНФ Юрий Дьяков. - Кроме того, в принципе не понятно почему остаются сотни миллионов невостребованных средств на счетах региональных операторов капремонта в условиях, когда большая часть жилого фонда имеет значительную степень изношенности и построена еще в советский период. Подобное отношение наряду с плохо проведенной информационной кампанией добавляет причин для недовольства населения ходом программы капремонта и не увеличивает собираемость взносов граждан на что, в свою очередь, жалуются чиновники. Люди должны четко знать, на какие нужды будут направлены их деньги, и быть уверены в их сохранности, тем более что программа капитального ремонта долгосрочная и рассчитана на 2014 - 2043 годы (30 лет). Общественники намерены предложить губернатору области взять под контроль исполнение основных функций регионального оператора капитального ремонта. А региональному оператору капремонта рекомендовать на своем сайте размещать необходимые сведения и документацию о каждом объекте ремонта и ввести опцию оценки пользователями удобства и возможностей интернет портала.

Центр «Народной экспертизы» ОНФ в рамках составления рейтинга регионов по исполнению программ капремонта оценивал общее выполнение работ по программе, собираемость взносов на капремонт от муниципалитетов и собственников, востребованность средств собственников жилья, количество проведенных работ на каждый дом, а также нагрузку на сотрудников регоператора. Чем выше была сумма баллов по всем показателям, тем более высокую позицию в рейтинге получал регион. При расчете показателей для формирования рейтинга были использованы данные АИС «Реформа ЖКХ».

Сахалинские активисты ОНФ ранее также проводили мониторинги, показавшие, что значительная часть собственников не удовлетворена качеством капремонта, плохо информирована, как и в каком объеме он будет выполняться. Жители недовольны и тем, что их мнение не учитывается при проведении подобных работ. Поэтому общественники и в дальнейшем продолжат контроль проведения программы капитального ремонта в области.