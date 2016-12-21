21 декабря 2016 г., 13:25

Двое моряков пытались незаконно провезти в Южно-Курильск алкоголь

Случай незаконного ввоза алкогольной продукции выявлен в Южно-Курильске. Общий объем незадекларированного алкоголя составил почти 120 литров. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской таможне.

Партия незаконно ввезенного алкоголя была обнаружена таможенниками на судне, прибывшем из Японии в Южно-Курильск. Товар перемещался с сокрытием от таможенного контроля. Алкоголь был спрятан в каюте за спальным местом в угловом техническом проеме, который был закрыт прикрученной на шурупы фанерой. Доступ к данному проему был возможен только после снятия фанеры при помощи инструментов. Виски, водка, коньяк и другие крепкие напитки принадлежали двум членам экипажа судна.

В отношении владельцев продукции возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (Сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товара), а также по статье 16.3 КоАП РФ (Несоблюдения запретов и ограничений по ввозу алкогольной продукции).

Стоимость товара не установлена. Товар изъят и помещен в камеру хранения вещественных доказательств Южно-Курильского таможенного поста.

Согласно таможенным правилам, действующим на территории Евразийского экономического союза, физическое лицо без уплаты таможенных платежей для личного пользования может ввозить (в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста) алкогольные напитки и пиво в объеме до трех литров. Алкогольные напитки и пиво в объеме от трех до пяти литров включительно и этиловый спирт (до пяти литров) ввозятся физическими лицами на таможенную территорию с уплатой таможенных платежей и подлежат таможенному декларированию.

Нарушителям грозит штраф до трехкратного размера стоимости товаров, явившихся предметом правонарушения, не исключена также конфискация продукции.