В Южно-Сахалинске назвали самые эффективные районы области

Лучшие муниципальные образования области получили гранты за высокие показатели эффективности деятельности. По итогам года определилась тройка лучших районов: Анивский, Невельский и Южно-Сахалинск. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

- Вопрос эффективности работы органов власти всех уровней и результативности использования имеющихся ресурсов сегодня стоит на первом месте. Те муниципальные образования, которые достигли наивысших результатов и далее будут получать гранты от правительства. Рассчитываю, что в следующем году вы не снизите эффективность своей работы, - обратился к главам муниципалитетов Олег Кожемяко.

Отмечены были также Томаринский и Поронайский городские округа. Однако войти в число победителей они не смогли.

- Сегодня мы оказались на пятом месте данного рейтинга. Нам еще есть над чем работать, - сказал мэр Поронайского района Александр Радомский. - Ведь при проведении оценки муниципалитетов учитывались не только достижения установленных показателей, но и ряд других аспектов. Лично наш рейтинг был снижен из-за выявленных нарушений в законодательстве о государственной и муниципальной службе. Мы постараемся не допускать подобных ошибок и выйти на призовое место.

Для каждого муниципалитета было установлено около 40 как общих, так и индивидуальных показателей по управлению финансами и закупочной деятельностью в зависимости от приоритетов социально-экономического развития. Среди них привлечение молодых специалистов в школы и больницы, предоставление жилья и земельных участков многодетным семьям, расселение аварийного жилищного фонда, сокращение дефицита местного бюджета, централизация закупок, увеличение посевных площадей, а также строительство детских садов, объектов коммунальной инфраструктуры, ремонт дворовых территорий, обустройство туристических объектов.