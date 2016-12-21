21 декабря 2016 г., 15:27

Сахалинские энергетики предупредили о перебоях с электричеством 28 и 29 декабря

Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска. Как сообщили ТИА «Острова» энергетики, в связи с проводимыми работами ограничения в электроснабжении затронут потребителей по адресам:

28 и 29 декабря с 9:00 до 17:00

- ул. А. Блока, 13 - 25;

- ул. Белокаменная, 2, 12-а, 14;

- ул. Гаражная, 3, 27;

- ул. Колхозная, 2, 2-а, 2-б, 2-в, 4 - 14, 16 - 26;

- ул. Котиковая, 15 - 54-а;

- ул. Ленина, 44-в;

- ул. Саранская, 15, 15-а, 17-а;

- ул. Совхозная, 15 - 64;

- пер. Земледельческий, 2 - 30;

- пер. Книжный, 1 - 17;

- пер. Котиковый, 1;

- пер. Черкасский, 12 - 20;

- пер. Ярославский, 2 - 23

В «Сахалинэнерго» отметили, что данные работы направлены на устранение дефектов оборудования и проведение его регламентного технического обслуживания, что в свою очередь влияет на качество и надежность электроснабжения. Энергокомпания просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ограничениями в подаче электроэнергии.

Также энергетики делают все возможное, чтобы при проведении ремонтов свести к минимуму количество отключаемых потребителей.

О работах на энергообъектах и связанных с этим ограничениях в электроснабжении можно узнать по телефону диспетчерской службы филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго» - 782 - 782.