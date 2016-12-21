В южно-сахалинском микрорайоне Дальнее запланировали строительство новой школы 

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Сахалинские пограничники отобрали у браконьеров больше тысячи особей трепанга
21 декабря на побережье залива Анива в районе яхт-клуба Третьей Пади Корсаковского района сахалинские пограничники помешали четырем россиянам ловить трепанг водолазным способом. В ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили около 1 тысячи 200 экземпляров морских огурцов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.
Глава министерства спорта и молодежной политики Антон Зайцев отчитался о достижении общих и отраслевых показателей эффективности служебной деятельности. Подробности ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
В аэропорту Южно-Сахалинска приземлился Bombardier Q400, приобретенный для региональной авиакомпании «Аврора» за счет областного бюджета. В настоящее время новая машина, построенная в Канаде, проходит таможенное оформление. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
В областном центре начали открываться елочные базары. До конца недели заработают все 10 торговых точек в Южно-Сахалинске и одна в планировочном районе Луговое. Обязательным условием при осуществлении торговли хвойными деревьями на землях муниципалитета является соблюдение единых требований к организации елочных базаров. Подробности ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
В Сахалинском Чехов-центре состоялась Новогодняя елка для детей. На мероприятие съехались юные жители региона из 15 муниципальных образований возрастом от 10 до 12 лет. Все они - отличники учебы, призеры всероссийских и региональных олимпиад, победители различных творческих и спортивных состязаний, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Поронайский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти работников сети продовольственных магазинов Поронайска. Их признали виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение). Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
Жители областного центра стали меньше нарушать закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Однако каждый второй старшеклассник не связывает проблемы с кожей и некоторые заболевания с табакокурением. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии Южно-Сахалинска.
Объем производства сельскохозяйственной продукции в Сахалинской области в этом году увеличился почти на 11,5 %. Растениеводы вырастили на 11 тысяч тонн больше картофеля по сравнению с прошлым годом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Приговором мирового судьи судебного участка № 17 Углегорского района местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 172.2 Уголовного кодекса РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны). Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
24 декабря в 16:00 в киноконцертном зале «Октябрь» состоится торжественная церемония, посвященная закрытию Года российского кино на Сахалине. Под аккомпонемент известной сахалинской группы «Джаз Тайм» на мероприятии подведут итоги прошедших за 12 месяцев кинособытий. Специальным гостем события станет Карен Геворкян. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кинодосуговом объединении».
Прокуратура Южно-Сахалинска направила в суд уголовное дело по обвинению жителя Владивостока в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 5 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в особо крупном размере). Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
Больше 100 лучших сахалинских лыжников пробегут «Гонку сильнейших»
24 и 25 декабря на базе лыжной школы в поселке Троицкое Анивского района (улица Центральная, 39, территория за АЗС в центре населенного пункта) пройдут традиционные ежегодные лыжные соревнования «Гонка сильнейших». Больше 100 лучших спортсменов городов и районов Сахалинской области выйдут на старт, чтобы побороться за призы регионального министерства спорта и молодежной политики.
В Южно-Сахалинске подвели итоги четвёртого конкурса путешествий «Сахалин - сто дорог». Всего участники подали 24 заявки: пять семейных и детских путешествий, шесть спортивных, четыре экологических маршрута и девять заявок с фотографиями о путешествиях. Все они пришли от сахалинских групп, кроме одной от жителей Итурупа. Подробности мероприятия ТИА «Острова» рассказали в клубе «Бумеранг».
В Южно-Сахалинске в 2017 году не построят ни одной школы. Тем не менее, городские власти планируют подготовить проекты и уже наметили места для будущих образовательных сооружений.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Андрей Семенец стал заместителем начальника Дальневосточной железной дороги по Сахалинскому территориальному управлению. Сегодня на встрече с главой области они обсудили вопросы продолжения «перешивки» островных путей на общероссийский стандарт и обновления подвижного состава, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Лучшие муниципальные образования области получили гранты за высокие показатели эффективности деятельности. По итогам года определилась тройка лучших районов: Анивский, Невельский и Южно-Сахалинск. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Случай незаконного ввоза алкогольной продукции выявлен в Южно-Курильске. Общий объем незадекларированного алкоголя составил почти 120 литров. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской таможне.
Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Сахалинской области порекомендуют областным и районным властям повысить доступность информации о реализации программы капитального ремонта. Кроме того, они посоветуют им разобраться в причинах низкого освоения средств Фонда капитального ремонта на проведение работ в 2016 году. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении ОНФ.
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В Южно-Сахалинске в 2017 году не построят ни одной школы. Тем не менее, городские власти планируют подготовить проекты и уже наметили места для будущих образовательных сооружений.
- Мы обещали открыть школу для детей с ограниченными возможностями здоровья на 260 мест, - рассказал корреспонденту ТИА «Острова» мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. - Выбрали для нее площадку напротив 30-й школы в Луговом. Родительская общественность уже одобрила эскизные проекты. На днях мы разместим конкурс на создание проектно-сметной документации. Таким образом начнется первый этап строительства.
Еще одна школа, по словам главы администрации, должна улучшить ситуацию в Дальнем. В связи с активным увеличением населения микрорайона существующей школы № 19 начинает не хватать. Проблему должно решить новое здание на 400 мест. Аукцион на него уже размещен. К тому же, может появиться еще один корпус на 200 мест и у старой школы. Эскиз собираются разработать до конца года.
Иначе обстоит дело со строительством в городском округе детских садов.
- Мы достраиваем четыре новых детских сада в 8 микрорайоне, Новоалександровске, Дальнем и Хомутово. В начале следующего года в них уже появятся дети. Сейчас наше главное направление деятельности - создание альтернативных условий дошкольного воспитания.
Строительством школ и детских садов занимаются областные власти. Из городского бюджета производится только софинансирование программы. Всего в городском округе на данный момент действует больше 50 детских садов и свыше 30 школ.
Сахалинские пограничники отобрали у браконьеров больше тысячи особей трепанга
21 декабря на побережье залива Анива в районе яхт-клуба Третьей Пади Корсаковского района сахалинские пограничники помешали четырем россиянам ловить трепанг водолазным способом. В ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили около 1 тысячи 200 экземпляров морских огурцов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.
Глава министерства спорта и молодежной политики Антон Зайцев отчитался о достижении общих и отраслевых показателей эффективности служебной деятельности. Подробности ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
В аэропорту Южно-Сахалинска приземлился Bombardier Q400, приобретенный для региональной авиакомпании «Аврора» за счет областного бюджета. В настоящее время новая машина, построенная в Канаде, проходит таможенное оформление. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
В областном центре начали открываться елочные базары. До конца недели заработают все 10 торговых точек в Южно-Сахалинске и одна в планировочном районе Луговое. Обязательным условием при осуществлении торговли хвойными деревьями на землях муниципалитета является соблюдение единых требований к организации елочных базаров. Подробности ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
В Сахалинском Чехов-центре состоялась Новогодняя елка для детей. На мероприятие съехались юные жители региона из 15 муниципальных образований возрастом от 10 до 12 лет. Все они - отличники учебы, призеры всероссийских и региональных олимпиад, победители различных творческих и спортивных состязаний, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Поронайский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти работников сети продовольственных магазинов Поронайска. Их признали виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение). Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
Жители областного центра стали меньше нарушать закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Однако каждый второй старшеклассник не связывает проблемы с кожей и некоторые заболевания с табакокурением. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии Южно-Сахалинска.
Объем производства сельскохозяйственной продукции в Сахалинской области в этом году увеличился почти на 11,5 %. Растениеводы вырастили на 11 тысяч тонн больше картофеля по сравнению с прошлым годом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Приговором мирового судьи судебного участка № 17 Углегорского района местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 172.2 Уголовного кодекса РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны). Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
24 декабря в 16:00 в киноконцертном зале «Октябрь» состоится торжественная церемония, посвященная закрытию Года российского кино на Сахалине. Под аккомпонемент известной сахалинской группы «Джаз Тайм» на мероприятии подведут итоги прошедших за 12 месяцев кинособытий. Специальным гостем события станет Карен Геворкян. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кинодосуговом объединении».
Прокуратура Южно-Сахалинска направила в суд уголовное дело по обвинению жителя Владивостока в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 5 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в особо крупном размере). Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
Больше 100 лучших сахалинских лыжников пробегут «Гонку сильнейших»
24 и 25 декабря на базе лыжной школы в поселке Троицкое Анивского района (улица Центральная, 39, территория за АЗС в центре населенного пункта) пройдут традиционные ежегодные лыжные соревнования «Гонка сильнейших». Больше 100 лучших спортсменов городов и районов Сахалинской области выйдут на старт, чтобы побороться за призы регионального министерства спорта и молодежной политики.
В Южно-Сахалинске подвели итоги четвёртого конкурса путешествий «Сахалин - сто дорог». Всего участники подали 24 заявки: пять семейных и детских путешествий, шесть спортивных, четыре экологических маршрута и девять заявок с фотографиями о путешествиях. Все они пришли от сахалинских групп, кроме одной от жителей Итурупа. Подробности мероприятия ТИА «Острова» рассказали в клубе «Бумеранг».
В Южно-Сахалинске в 2017 году не построят ни одной школы. Тем не менее, городские власти планируют подготовить проекты и уже наметили места для будущих образовательных сооружений.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Андрей Семенец стал заместителем начальника Дальневосточной железной дороги по Сахалинскому территориальному управлению. Сегодня на встрече с главой области они обсудили вопросы продолжения «перешивки» островных путей на общероссийский стандарт и обновления подвижного состава, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Лучшие муниципальные образования области получили гранты за высокие показатели эффективности деятельности. По итогам года определилась тройка лучших районов: Анивский, Невельский и Южно-Сахалинск. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Случай незаконного ввоза алкогольной продукции выявлен в Южно-Курильске. Общий объем незадекларированного алкоголя составил почти 120 литров. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской таможне.
Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Сахалинской области порекомендуют областным и районным властям повысить доступность информации о реализации программы капитального ремонта. Кроме того, они посоветуют им разобраться в причинах низкого освоения средств Фонда капитального ремонта на проведение работ в 2016 году. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении ОНФ.
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