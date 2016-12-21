В южно-сахалинском микрорайоне Дальнее запланировали строительство новой школы

В Южно-Сахалинске в 2017 году не построят ни одной школы. Тем не менее, городские власти планируют подготовить проекты и уже наметили места для будущих образовательных сооружений.

- Мы обещали открыть школу для детей с ограниченными возможностями здоровья на 260 мест, - рассказал корреспонденту ТИА «Острова» мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. - Выбрали для нее площадку напротив 30-й школы в Луговом. Родительская общественность уже одобрила эскизные проекты. На днях мы разместим конкурс на создание проектно-сметной документации. Таким образом начнется первый этап строительства.

Еще одна школа, по словам главы администрации, должна улучшить ситуацию в Дальнем. В связи с активным увеличением населения микрорайона существующей школы № 19 начинает не хватать. Проблему должно решить новое здание на 400 мест. Аукцион на него уже размещен. К тому же, может появиться еще один корпус на 200 мест и у старой школы. Эскиз собираются разработать до конца года.

Иначе обстоит дело со строительством в городском округе детских садов.

- Мы достраиваем четыре новых детских сада в 8 микрорайоне, Новоалександровске, Дальнем и Хомутово. В начале следующего года в них уже появятся дети. Сейчас наше главное направление деятельности - создание альтернативных условий дошкольного воспитания.

Строительством школ и детских садов занимаются областные власти. Из городского бюджета производится только софинансирование программы. Всего в городском округе на данный момент действует больше 50 детских садов и свыше 30 школ.