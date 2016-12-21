Сахалицы и курильчане представили свои маршруты путешествий по островам области

В Южно-Сахалинске подвели итоги четвёртого конкурса путешествий «Сахалин - сто дорог». Всего участники подали 24 заявки: пять семейных и детских путешествий, шесть спортивных, четыре экологических маршрута и девять заявок с фотографиями о путешествиях. Все они пришли от сахалинских групп, кроме одной от жителей Итурупа. Подробности мероприятия ТИА «Острова» рассказали в клубе «Бумеранг».

Во время представления маршрутов зрители узнали о проведении пеших, лыжных, велосипедных, парусных и каякерских походов в различные сезоны. Участники рассказали о своих путешествиях на камчатские и курильские вулканы, на Шантарские острова и даже на Плато Путорано, а также в классические сахалинские места: Тонино-Анивский полуостров, Клоковский водопад, горы Спамберг и Лопатина.

Победители получили в подарок туристское снаряжение для дальнейшего развития. Остальные участники стали обладателями красочного календаря, выпущенного одной из нефтегазовых компаний Сахалина к Году экологии с фотографиями активного туриста, писателя и фотографа Людмилы Голубцовой.

Жюри, в которое вошли сахалинские туристы и фотографы, в том числе победитель конкурса прошлого года, отметило качественный рост в оформлении заявок и их прикладную значимость для будущих путешественников.

Практически все маршруты, заявленные на конкурс, появятся на сайте клуба «Бумеранг» в разделе «Отчёты путешествий» http://turizm.boomerangclub.ru/index.php/otchety-marshrutov и смогут послужить источником практической информации для туристских групп. Там же можно найти работы участников конкурса прошлых лет. Статистика скачивания показывает, что они пользуются интересом у туристов.

Победителями конкурса стали.

В номинации «Лучший экологический маршрут»:

1 место - Сергей Синакин, г. Южно-Сахалинск;

2 место - Галина Архипова, клуб «Сармат», г. Южно-Сахалинск;

3 место - Юлия Веселова, г. Южно-Сахалинск.

В номинации «Лучшее спортивное путешествие»:

1 место - Ольга Моксунова, г. Южно-Сахалинск;

2 место - Григорий Беляков, конфедерация экстремальных видов спорта «Распадок», г. Южно-Сахалинск;

3 место - Игорь Литвинов, клуб «Сармат», г. Южно-Сахалинск.

Лауреаты номинации «Лучшее спортивное путешествие» Андрей Самофалов, Фёдор Поволкович и Михаил Пыжов представили лыжный, пеший и велосипедный походы соответственно.

В номинации «Лучшее семейное и детское путешествие»:

1 место - Алексей Фифилов, инициативная группа «Зеленый остров», о. Итуруп;

2 место - Елена Магерова, средняя общеобразовательная школа с. Соловьёвка;

3 место - Ирина Мавлеткулова, г. Южно-Сахалинск.

Победителем в номинации «Лучшая фотография о путешествии «Мечта сбылась» стал Дмитрий Ковалёв, г. Южно-Сахалинск.