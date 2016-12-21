21 декабря 2016 г., 18:11

Больше 100 лучших сахалинских лыжников пробегут «Гонку сильнейших»

24 и 25 декабря на базе лыжной школы в поселке Троицкое Анивского района (улица Центральная, 39, территория за АЗС в центре населенного пункта) пройдут традиционные ежегодные лыжные соревнования «Гонка сильнейших». Больше 100 лучших спортсменов городов и районов Сахалинской области выйдут на старт, чтобы побороться за призы регионального министерства спорта и молодежной политики.

В первый день мужчины и женщины попробуют свои силы в гонке свободным стилем на дистанциях 5 и 10 километров. Эти же отрезки преодолеют юниоры и юниорки (19-20 лет), а также юноши и девушки 17-18 лет. Юноши возрастной группы 15-16 лет будут бороться за медали в гонке на 5 километров, а девушки выявят сильнейшую на дистанции 3 километра. Во второй день соревнований пройдет гонка классическим ходом. Дистанции для спортсменов трех возрастных групп останутся прежними. После подведения итогов состоится торжественная церемония награждения призеров и победителей.

Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области, торжественное открытие соревнований состоится в субботу в 10:40. В 11:00 будет дан старт гонке свободным стилем. В воскресенье классическая гонка также начнется в 11:00.

«Гонка сильнейших» проводится по трем возрастным группам среди мужчин и женщин. Данные соревнования имеют богатую историю. Впервые они прошли в 2005 году. Участники боролись за призы комитета по физической культуры и спорту Сахалинской области.

Организаторами «Гонки сильнейших» являются министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области и спортивная школа олимпийского резерва зимних видов спорта.