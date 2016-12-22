22 декабря 2016 г., 10:30

На закрытие Года кино на Сахалине приедет Карен Геворкян

24 декабря в 16:00 в киноконцертном зале «Октябрь» состоится торжественная церемония, посвященная закрытию Года российского кино на Сахалине. Под аккомпонемент известной сахалинской группы «Джаз Тайм» на мероприятии подведут итоги прошедших за 12 месяцев кинособытий. Специальным гостем события станет Карен Геворкян. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кинодосуговом объединении».

Какрен Геворкян - режиссер, прославивший Сахалин фильмом «Пегий пес, бегущий краем моря». Такое большое кино на острове больше никто из классиков не снимал. С тех пор Карен Саркисович помогает в презентациях и программах нивхов, представляющих свою самобытность на различных фестивалях в обеих столицах. А вот на Сахалине режиссер окажется впервые после съемок своего фильма. Тем более, что в этом году после 25-летнего перерыва вышел его новый художественный фильм - «Вся наша надежда». По заверениям многих критиков, это главный русский фильм Года российского кино.

В фойе кинотеатра каждый желающий сможет сделать бесплатные профессиональные фотоснимки на фоне тематической фотозоны, а по окончании мероприятия получить их вместе с памятными сувенирами.

Закрытие Года российского кино только этим не ограничится. В городском парке с 11:00 будет работать передвижной «Киномобиль». Вход свободный. В кинотеатре «Комсомолец» зрители смогут посмотреть предпремьерные показы фильма «Елки 5» сеансами в 17:00 и 19:00. Попасть на них можно будет по билетам на церемонию закрытия.

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