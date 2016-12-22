22 декабря 2016 г., 12:44

Сахалинские аграрии вырастили в этом году на 11 тонн картофеля больше

Объем производства сельскохозяйственной продукции в Сахалинской области в этом году увеличился почти на 11,5 %. Растениеводы вырастили на 11 тысяч тонн больше картофеля по сравнению с прошлым годом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

Сахалинские аграрии ввели в эксплуатацию 40 тысяч квадратных метров теплиц, что позволило вырастить на тысячу тонн овощей закрытого грунта больше прошлогодних показателей. Впервые за многие годы начался выпуск мяса птицы. До нового года в продажу поступит 200 тонн охлажденного мяса бройлеров.

Глава региона призвал руководителей агропредприятий области особое внимание уделить техническому обновлению сельхозугодий. Во многих совхозах назрела необходимость в замене парка специализированной техники.

- Урожайность во многом зависит от того, сколько машин работает на полях. Этот год дал понять: тракторов и комбайнов для оперативной и плодотворной работы не хватает. Необходимо постараться закрыть потребности в сельхозмашинах до весны, к началу весенне-полевого сезона, - сказал Олег Кожемяко.

Министр сельского хозяйства области Михаил Кузьменко рассказал, что в текущем году было приобретено 458 единиц техники. Это в два раза больше, чем в 2015-м. В основном, это энергонасыщенные тракторы и широкозахватная техника.

- Расширение и техническая модернизация производства останутся приоритетными направлениями и в будущем году. Особое внимание уделим развитию животноводства, растениеводства, поддержим и личные подсобные хозяйства. Также сохраним субсидирование приобретения техники для фермерских хозяйств и сельхозпредприятий в размере 50 % от ее стоимости с учетом доставки до региона, - подчеркнул министр.

Особое внимание в будущем году уделят кормозаготовке, с учетом пополняющегося поголовья животных. Участники совещания также обсудили перспективы реализации инвестиционных проектов по импортозамещению в 2017 году. О работе в данном направлении рассказали руководители сахалинских сельхозпредприятий.

Так, к примеру, в совхозе «Южно-Сахалинский» будет создан семеноводческий центр по производству семян картофеля. Совхоз «Тепличный» продолжит строительство нового комплекса по выращиванию овощей закрытого грунта с применением системы дополнительной подсветки. Предприятие «Мерси Агро Сахалин» начнет разработку проекта по строительству цеха по переработке мяса и выпуску колбасных изделий и деликатесов. «Совхоз Корсаковский» завершит строительство молочно-товарной фермы на тысячу голов основного стада в селе Раздольное, а на птицефабрике «Островная» реконструируют и модернизируют не менее восьми корпусов бройлерного производства.

- Развитие сельского хозяйства - это в первую очередь продовольственная безопасность нашего региона. Мы очень много сделали, смогли увеличить объемы производства собственной мясной продукции и молока. Стали выращивать гораздо больше овощей, картофеля. Но и этого недостаточно. Нужно наращивать темпы, а для этого необходима техника и люди. Машины мы закупим, а людей, способных управлять ими, необходимо найти. Прошу рассмотреть возможности создания на своих предприятиях учебных центров, где желающие могли бы научиться механизаторскому делу и трудоустроится к вам в колхозы, - обратился губернатор к аграриям.