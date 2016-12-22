Табакозависимость в Сахалинской области помолодела

Жители областного центра стали меньше нарушать закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Однако каждый второй старшеклассник не связывает проблемы с кожей и некоторые заболевания с табакокурением. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии Южно-Сахалинска.

О том, какие мероприятия, противодействующие распространению курения и способствующие реализации антитабачного законодательства, были проведены в 2016 году на территории областного центра, а также о совместной работе мэрии и городской думы областного центра в рамках реализации муниципального проекта «Южно-Сахалинск - город без табачного дыма» рассказали участники итогового заседания координационного совета в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака при администрации Южно-Сахалинска.

В городских библиотеках и отделах центральной библиотечной системы были размещены знаки «Курение запрещено». Такие же предупреждающие таблички появились на 200 урнах в скверах областного центра. В следующем году запрещающие знаки установят на остановочных пунктах.

Как доложили представители Сахалинского линейного отдела МВД России на транспорте, снизилось число нарушителей антитабачного закона на подведомственных учреждению территориях. Если в 2015 году было выявлено 2 тысячи 500 административных нарушений, то за неполные 12 месяцев текущего года - 1 тысяча 484.

Учреждения культуры провели 39 мероприятий для взрослых и юношества, направленных на профилактику вредных привычек, которые посетили более 3 тысяч человек.

Департамент образования администрации Южно-Сахалинска также продолжает активную просветительскую работу. В этом году она коснулась не только общеобразовательных, но и дошкольных учреждений. Для ребят, их родителей и персонала детских садов провели уроки гигиены. С целью повышения качества профилактической работы совместно с «Сахалинским областным центром медицинской профилактики» проведен цикл мероприятий. Организаторы старались использовать самые разнообразные формы: родительские собрания, лекции, консультации, показ видеосюжетов и мультфильмов, дни здоровья, оформление информационных стендов, брейн-ринги, экскурсии.

Как отметили специалисты, проведение таких мероприятий в детских садах оправдано, ведь, чем раньше подрастающему поколению прививается культура здорового образа жизни, тем быстрее она войдет в привычку. Участники координационного совета отметили, что очень многое в этом вопросе зависит от родителей, которые прежде всего должны начать с себя, стать для детей примером для подражания.

В следующем году в школах Южно-Сахалинска в рамках уроков валеологии о здоровье, долгожительстве также пройдут уроки гигиены.

- Эта форма оказалась самой результативной. Многие ребята впервые узнают, что неприятный запах изо рта, проблемы с кожей, жирные волосы, нарушение пищеварения могут являться последствиями табакокурения. Для девочек это может стать поводом отказаться от сигареты, - рассказывает главный врач «Сахалинского областного центра медицинской профилактики» и заместитель председателя координационного совета Елена Малицкая. - Мы всегда ищем наиболее доступные и понятные методы работы для конкретной аудитории, будь то школьники, студенты или сотрудники предприятий.

В общеобразовательных учреждениях города помимо традиционного мониторинга среди старшеклассников, направленного на выявление фактов употребления психоактивных веществ, в том числе курения табака, в этом году впервые было проведено социально-психологическое тестирование. В исследовании поучаствовали больше 2 тысяч школьников, его главной задачей стала оценка психического состояния ребенка, склонность к вредным привычкам. В настоящее время результаты тестирования проходят обработку. Но уже очевидно, что табакозависимость молодеет.

В 2016 году в сахалинский областной наркологический диспансер за консультациями обратились 147 несовершеннолетних граждан, пролечено от табачной зависимости 24 подростка. На бесплатный прием пациентов среди взрослого населения пришли 453 человека, после чего на лечение табачной зависимости были взяты 45 горожан. По мнению специалистов, это крайне небольшой показатель и главная задача, чтобы как можно больше горожан пришли к решению самостоятельно отказаться от вредной привычки и обратились за помощью к врачам.

В работе в рамках реализации Федерального закона № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» также участвуют специалисты управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Южно-Сахалинску и Государственной жилищной инспекции Сахалинской области. Как пояснили представители структур, они являются контролирующими органами и работают по обращениям граждан, которых по вопросу нарушения антитабачного законодательства поступает крайне мало. Например, в Роспотребнадзор можно сообщать о нарушении правил реализации табачных изделий, а в жилищную инспекцию - о несознательных горожанах, курящих в подъездах. Однако специалисты обращают внимание, что, если жители столкнулись с правонарушением, нужно не полениться, зафиксировать этот факт, например, на камеру мобильного телефона и отправить в надзорные органы.

В следующем году работа координационного совета по формированию ответственного отношения к здоровью, просвещению населения и соблюдению соответствующего федерального закона будет продолжена.