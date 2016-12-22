Табакозависимость в Сахалинской области помолодела 

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Сахалинские пограничники отобрали у браконьеров больше тысячи особей трепанга
21 декабря на побережье залива Анива в районе яхт-клуба Третьей Пади Корсаковского района сахалинские пограничники помешали четырем россиянам ловить трепанг водолазным способом. В ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили около 1 тысячи 200 экземпляров морских огурцов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.
Глава министерства спорта и молодежной политики Антон Зайцев отчитался о достижении общих и отраслевых показателей эффективности служебной деятельности. Подробности ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
В аэропорту Южно-Сахалинска приземлился Bombardier Q400, приобретенный для региональной авиакомпании «Аврора» за счет областного бюджета. В настоящее время новая машина, построенная в Канаде, проходит таможенное оформление. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
В областном центре начали открываться елочные базары. До конца недели заработают все 10 торговых точек в Южно-Сахалинске и одна в планировочном районе Луговое. Обязательным условием при осуществлении торговли хвойными деревьями на землях муниципалитета является соблюдение единых требований к организации елочных базаров. Подробности ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
В Сахалинском Чехов-центре состоялась Новогодняя елка для детей. На мероприятие съехались юные жители региона из 15 муниципальных образований возрастом от 10 до 12 лет. Все они - отличники учебы, призеры всероссийских и региональных олимпиад, победители различных творческих и спортивных состязаний, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Поронайский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти работников сети продовольственных магазинов Поронайска. Их признали виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение). Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
Жители областного центра стали меньше нарушать закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Однако каждый второй старшеклассник не связывает проблемы с кожей и некоторые заболевания с табакокурением. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии Южно-Сахалинска.
Объем производства сельскохозяйственной продукции в Сахалинской области в этом году увеличился почти на 11,5 %. Растениеводы вырастили на 11 тысяч тонн больше картофеля по сравнению с прошлым годом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Приговором мирового судьи судебного участка № 17 Углегорского района местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 172.2 Уголовного кодекса РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны). Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
24 декабря в 16:00 в киноконцертном зале «Октябрь» состоится торжественная церемония, посвященная закрытию Года российского кино на Сахалине. Под аккомпонемент известной сахалинской группы «Джаз Тайм» на мероприятии подведут итоги прошедших за 12 месяцев кинособытий. Специальным гостем события станет Карен Геворкян. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кинодосуговом объединении».
Прокуратура Южно-Сахалинска направила в суд уголовное дело по обвинению жителя Владивостока в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 5 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в особо крупном размере). Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
Больше 100 лучших сахалинских лыжников пробегут «Гонку сильнейших»
24 и 25 декабря на базе лыжной школы в поселке Троицкое Анивского района (улица Центральная, 39, территория за АЗС в центре населенного пункта) пройдут традиционные ежегодные лыжные соревнования «Гонка сильнейших». Больше 100 лучших спортсменов городов и районов Сахалинской области выйдут на старт, чтобы побороться за призы регионального министерства спорта и молодежной политики.
В Южно-Сахалинске подвели итоги четвёртого конкурса путешествий «Сахалин - сто дорог». Всего участники подали 24 заявки: пять семейных и детских путешествий, шесть спортивных, четыре экологических маршрута и девять заявок с фотографиями о путешествиях. Все они пришли от сахалинских групп, кроме одной от жителей Итурупа. Подробности мероприятия ТИА «Острова» рассказали в клубе «Бумеранг».
В Южно-Сахалинске в 2017 году не построят ни одной школы. Тем не менее, городские власти планируют подготовить проекты и уже наметили места для будущих образовательных сооружений.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Андрей Семенец стал заместителем начальника Дальневосточной железной дороги по Сахалинскому территориальному управлению. Сегодня на встрече с главой области они обсудили вопросы продолжения «перешивки» островных путей на общероссийский стандарт и обновления подвижного состава, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Лучшие муниципальные образования области получили гранты за высокие показатели эффективности деятельности. По итогам года определилась тройка лучших районов: Анивский, Невельский и Южно-Сахалинск. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Случай незаконного ввоза алкогольной продукции выявлен в Южно-Курильске. Общий объем незадекларированного алкоголя составил почти 120 литров. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской таможне.
Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Сахалинской области порекомендуют областным и районным властям повысить доступность информации о реализации программы капитального ремонта. Кроме того, они посоветуют им разобраться в причинах низкого освоения средств Фонда капитального ремонта на проведение работ в 2016 году. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении ОНФ.
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Жители областного центра стали меньше нарушать закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Однако каждый второй старшеклассник не связывает проблемы с кожей и некоторые заболевания с табакокурением. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии Южно-Сахалинска.
О том, какие мероприятия, противодействующие распространению курения и способствующие реализации антитабачного законодательства, были проведены в 2016 году на территории областного центра, а также о совместной работе мэрии и городской думы областного центра в рамках реализации муниципального проекта «Южно-Сахалинск - город без табачного дыма» рассказали участники итогового заседания координационного совета в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака при администрации Южно-Сахалинска.
В городских библиотеках и отделах центральной библиотечной системы были размещены знаки «Курение запрещено». Такие же предупреждающие таблички появились на 200 урнах в скверах областного центра. В следующем году запрещающие знаки установят на остановочных пунктах.
Как доложили представители Сахалинского линейного отдела МВД России на транспорте, снизилось число нарушителей антитабачного закона на подведомственных учреждению территориях. Если в 2015 году было выявлено 2 тысячи 500 административных нарушений, то за неполные 12 месяцев текущего года - 1 тысяча 484.
Учреждения культуры провели 39 мероприятий для взрослых и юношества, направленных на профилактику вредных привычек, которые посетили более 3 тысяч человек.
Департамент образования администрации Южно-Сахалинска также продолжает активную просветительскую работу. В этом году она коснулась не только общеобразовательных, но и дошкольных учреждений. Для ребят, их родителей и персонала детских садов провели уроки гигиены. С целью повышения качества профилактической работы совместно с «Сахалинским областным центром медицинской профилактики» проведен цикл мероприятий. Организаторы старались использовать самые разнообразные формы: родительские собрания, лекции, консультации, показ видеосюжетов и мультфильмов, дни здоровья, оформление информационных стендов, брейн-ринги, экскурсии.
Как отметили специалисты, проведение таких мероприятий в детских садах оправдано, ведь, чем раньше подрастающему поколению прививается культура здорового образа жизни, тем быстрее она войдет в привычку. Участники координационного совета отметили, что очень многое в этом вопросе зависит от родителей, которые прежде всего должны начать с себя, стать для детей примером для подражания.
В следующем году в школах Южно-Сахалинска в рамках уроков валеологии о здоровье, долгожительстве также пройдут уроки гигиены.
- Эта форма оказалась самой результативной. Многие ребята впервые узнают, что неприятный запах изо рта, проблемы с кожей, жирные волосы, нарушение пищеварения могут являться последствиями табакокурения. Для девочек это может стать поводом отказаться от сигареты, - рассказывает главный врач «Сахалинского областного центра медицинской профилактики» и заместитель председателя координационного совета Елена Малицкая. - Мы всегда ищем наиболее доступные и понятные методы работы для конкретной аудитории, будь то школьники, студенты или сотрудники предприятий.
В общеобразовательных учреждениях города помимо традиционного мониторинга среди старшеклассников, направленного на выявление фактов употребления психоактивных веществ, в том числе курения табака, в этом году впервые было проведено социально-психологическое тестирование. В исследовании поучаствовали больше 2 тысяч школьников, его главной задачей стала оценка психического состояния ребенка, склонность к вредным привычкам. В настоящее время результаты тестирования проходят обработку. Но уже очевидно, что табакозависимость молодеет.
В 2016 году в сахалинский областной наркологический диспансер за консультациями обратились 147 несовершеннолетних граждан, пролечено от табачной зависимости 24 подростка. На бесплатный прием пациентов среди взрослого населения пришли 453 человека, после чего на лечение табачной зависимости были взяты 45 горожан. По мнению специалистов, это крайне небольшой показатель и главная задача, чтобы как можно больше горожан пришли к решению самостоятельно отказаться от вредной привычки и обратились за помощью к врачам.
В работе в рамках реализации Федерального закона № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» также участвуют специалисты управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Южно-Сахалинску и Государственной жилищной инспекции Сахалинской области. Как пояснили представители структур, они являются контролирующими органами и работают по обращениям граждан, которых по вопросу нарушения антитабачного законодательства поступает крайне мало. Например, в Роспотребнадзор можно сообщать о нарушении правил реализации табачных изделий, а в жилищную инспекцию - о несознательных горожанах, курящих в подъездах. Однако специалисты обращают внимание, что, если жители столкнулись с правонарушением, нужно не полениться, зафиксировать этот факт, например, на камеру мобильного телефона и отправить в надзорные органы.
В следующем году работа координационного совета по формированию ответственного отношения к здоровью, просвещению населения и соблюдению соответствующего федерального закона будет продолжена.
Сахалинские пограничники отобрали у браконьеров больше тысячи особей трепанга
21 декабря на побережье залива Анива в районе яхт-клуба Третьей Пади Корсаковского района сахалинские пограничники помешали четырем россиянам ловить трепанг водолазным способом. В ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили около 1 тысячи 200 экземпляров морских огурцов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.
Глава министерства спорта и молодежной политики Антон Зайцев отчитался о достижении общих и отраслевых показателей эффективности служебной деятельности. Подробности ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
В аэропорту Южно-Сахалинска приземлился Bombardier Q400, приобретенный для региональной авиакомпании «Аврора» за счет областного бюджета. В настоящее время новая машина, построенная в Канаде, проходит таможенное оформление. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
В областном центре начали открываться елочные базары. До конца недели заработают все 10 торговых точек в Южно-Сахалинске и одна в планировочном районе Луговое. Обязательным условием при осуществлении торговли хвойными деревьями на землях муниципалитета является соблюдение единых требований к организации елочных базаров. Подробности ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
В Сахалинском Чехов-центре состоялась Новогодняя елка для детей. На мероприятие съехались юные жители региона из 15 муниципальных образований возрастом от 10 до 12 лет. Все они - отличники учебы, призеры всероссийских и региональных олимпиад, победители различных творческих и спортивных состязаний, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Поронайский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти работников сети продовольственных магазинов Поронайска. Их признали виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение). Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
Жители областного центра стали меньше нарушать закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Однако каждый второй старшеклассник не связывает проблемы с кожей и некоторые заболевания с табакокурением. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии Южно-Сахалинска.
Объем производства сельскохозяйственной продукции в Сахалинской области в этом году увеличился почти на 11,5 %. Растениеводы вырастили на 11 тысяч тонн больше картофеля по сравнению с прошлым годом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Приговором мирового судьи судебного участка № 17 Углегорского района местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 172.2 Уголовного кодекса РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны). Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
24 декабря в 16:00 в киноконцертном зале «Октябрь» состоится торжественная церемония, посвященная закрытию Года российского кино на Сахалине. Под аккомпонемент известной сахалинской группы «Джаз Тайм» на мероприятии подведут итоги прошедших за 12 месяцев кинособытий. Специальным гостем события станет Карен Геворкян. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кинодосуговом объединении».
Прокуратура Южно-Сахалинска направила в суд уголовное дело по обвинению жителя Владивостока в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 5 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в особо крупном размере). Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
Больше 100 лучших сахалинских лыжников пробегут «Гонку сильнейших»
24 и 25 декабря на базе лыжной школы в поселке Троицкое Анивского района (улица Центральная, 39, территория за АЗС в центре населенного пункта) пройдут традиционные ежегодные лыжные соревнования «Гонка сильнейших». Больше 100 лучших спортсменов городов и районов Сахалинской области выйдут на старт, чтобы побороться за призы регионального министерства спорта и молодежной политики.
В Южно-Сахалинске подвели итоги четвёртого конкурса путешествий «Сахалин - сто дорог». Всего участники подали 24 заявки: пять семейных и детских путешествий, шесть спортивных, четыре экологических маршрута и девять заявок с фотографиями о путешествиях. Все они пришли от сахалинских групп, кроме одной от жителей Итурупа. Подробности мероприятия ТИА «Острова» рассказали в клубе «Бумеранг».
В Южно-Сахалинске в 2017 году не построят ни одной школы. Тем не менее, городские власти планируют подготовить проекты и уже наметили места для будущих образовательных сооружений.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Андрей Семенец стал заместителем начальника Дальневосточной железной дороги по Сахалинскому территориальному управлению. Сегодня на встрече с главой области они обсудили вопросы продолжения «перешивки» островных путей на общероссийский стандарт и обновления подвижного состава, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Лучшие муниципальные образования области получили гранты за высокие показатели эффективности деятельности. По итогам года определилась тройка лучших районов: Анивский, Невельский и Южно-Сахалинск. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Случай незаконного ввоза алкогольной продукции выявлен в Южно-Курильске. Общий объем незадекларированного алкоголя составил почти 120 литров. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской таможне.
Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Сахалинской области порекомендуют областным и районным властям повысить доступность информации о реализации программы капитального ремонта. Кроме того, они посоветуют им разобраться в причинах низкого освоения средств Фонда капитального ремонта на проведение работ в 2016 году. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении ОНФ.
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