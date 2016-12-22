22 декабря 2016 г., 15:25

Работники поронайской торговой сети похитили спиртное на 1,5 миллиона рублей

Поронайский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти работников сети продовольственных магазинов Поронайска. Их признали виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение). Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.

Суд установил, что на протяжении 2015 года подсудимые в составе организованной преступной группы систематически похищали вверенную им алкогольную продукцию. Совместными действиями осужденных владелице сети причинен особо крупный материальный ущерб в размере больше 1,5 миллионов рублей, который в полном объеме до настоящего времени не возмещен.

Одновременно, две работницы сети также с использованием служебного положения в течении 2015 года неоднократно присваивали себе табачную продукцию (часть 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ).

В судебном заседании подсудимые признали вину в полном объеме, в связи с чем уголовное дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства.

Суд, согласившись с доводами государственного обвинителя о виновности лиц, приговорил подсудимых к лишению свободы на сроки от трех до пяти лет. С учетом положительных характеристик по месту жительства, семейного положения, частичного возмещения причиненного ущерба, виновные осуждены к отбытию наказания условно с испытательным сроком от 3 до 3,5 лет.

Приговор в законную силу не вступил.