22 декабря 2016 г., 15:55

Отличившиеся юные сахалинцы со всей области побывали на Новогодней елке в столице региона

В Сахалинском Чехов-центре состоялась Новогодняя елка для детей. На мероприятие съехались юные жители региона из 15 муниципальных образований возрастом от 10 до 12 лет. Все они - отличники учебы, призеры всероссийских и региональных олимпиад, победители различных творческих и спортивных состязаний, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

С наступающим Новым годом и Рождеством ребят поздравил губернатор Олег Кожемяко. Он пожелал юным талантам успехов в учебе и спорте, а также здоровья.

- Вы много трудились, и теперь пришло время отдыхать, получать подарки и веселиться. Мы, взрослые, хотим, чтобы эта новогодняя елка и представление стало ярким, интересным и запоминающимся событием вашей жизни. Я поздравляю вас с любимыми, радостными праздниками, от которых всегда ждут только добрых перемен. Пусть сбудутся все ваши желания, которые вы, конечно, загадаете в новогоднюю ночь. Успехов в учебе, спорте, творчестве, общественной жизни. И всего самого доброго! - сказал глава региона.

Участников праздника ждали сладкие подарки, представление по мотивам русской народной сказки «Морозко» и праздничная игровая программа. Всего на Новогоднюю Елку в областной центр пригласили пятьсот ребят.