В Южно-Сахалинске начали продавать елки

В областном центре начали открываться елочные базары. До конца недели заработают все 10 торговых точек в Южно-Сахалинске и одна в планировочном районе Луговое. Обязательным условием при осуществлении торговли хвойными деревьями на землях муниципалитета является соблюдение единых требований к организации елочных базаров. Подробности ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.

- На основании конкурса право продажи новогодних деревьев на территории городского округа получили три хозяйствующих субъекта: «Сах-Лидер» и индивидуальные предприниматели Кан Кристина и Старченкова Ольга, которые будут осуществлять реализацию в 11 торговых точках, - рассказал Николай Яковлев, начальник отдела по работе с нестационарными объектами потребительского рынка и сельскохозяйственными производителями департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска. - В настоящее время все предприниматели заготовили елки, завозят их в город и оформляют торговые места в соответствии с правилами.

Требования к организации елочных базаров на муниципальных землях едины для всех. Место продажи должно быть празднично оформлено, иметь вывеску, освещение и ограждение, а продавцы одеты в новогодние костюмы. Обязательно наличие в торговой точке прейскуранта или ценников, средств пожаротушения, документов, подтверждающих прием денежных средств (мягкие чеки).

Елочные базары работают с 10:00 до 21:00. При наличии спроса продавцы готовы продлить время реализации. Купить главный символ новогоднего праздника горожане смогут от тысячи рублей. Цена на хвойные деревья зависит от места вырубки, высоты, пушистости и других качественных характеристик. Стоимость устанавливают сами продавцы.

Помимо муниципальных елочных базаров в областном центре работают и другие места продажи новогодних деревьев, размещенные на землях, принадлежащих торговым центрам.

Продажа новогодних елей в Южно-Сахалинске продолжится до вечера 31 декабря.

Перечень нестационарных торговых объектов по продаже елей

на территории Южно-Сахалинска