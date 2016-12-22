Авиапарк «Авроры» пополнился еще одним канадским лайнером

В аэропорту Южно-Сахалинска приземлился Bombardier Q400, приобретенный для региональной авиакомпании «Аврора» за счет областного бюджета. В настоящее время новая машина, построенная в Канаде, проходит таможенное оформление. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

Bombardier Q400 - двухмоторный турбовинтовой самолет для линий средней протяженности. Он является одним из самых быстрых. Его крейсерская скорость - 667 километров в час. Дальность полета - 2 тысячи 532 километра. В салоне могут разместиться 70 пассажиров.

Правительство Сахалинской области является акционером авиакомпании «Аврора». Ему принадлежит 49 % акций. Контрольный пакет у публичного акционерного общества «Аэрофлот».

- Самолет приобретен в рамках программы развития парка воздушных судов, - рассказал Андрей Колесник, первый заместитель генерального директора авиакомпании «Аврора». - По решению губернатора Олега Кожемяко и правительства Сахалинской области были выделены средства на покупку двух таких машин. Самолет отвечает всем международным требованиям. Эксплуатироваться он будет, в первую очередь, на линиях внутри Сахалинской области, выполнять полеты на Курильские острова, на север Сахалина. Я думаю, это отличный подарок для жителей области, потому что новая машина позволит значительно улучшить транспортную доступность наших отдаленных территорий.

Свой первый полет самолет совершит в январе, когда будут завершены все необходимые формальности. Планируется, что до конца текущего года в Южно-Сахалинск прилетит аналогичный Bombardier Q400, также купленный за счет средств областного бюджета.