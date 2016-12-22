22 декабря 2016 г., 17:00

Сахалинская область по пропускной способности спортобъектов поднялась на 20 позиций

Глава министерства спорта и молодежной политики Антон Зайцев отчитался о достижении общих и отраслевых показателей эффективности служебной деятельности. Подробности ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

По словам Антона Зайцева, перед ведомством была поставлена задача ввести в строй 20 объектов спортивной инфраструктуры. Между тем, в рамках адресной инвестиционной программы к концу текущего года завершится строительство 23 объектов, а в целом за счет средств консолидированного бюджета в эксплуатацию введут 40. Среди них, в частности, горнолыжный подъемник в Холмске, два горнолыжных подъемника, две трассы спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», вторая очередь лыжероллерной трассы в Южно-Сахалинске, целый ряд спортивных площадок в Анивском, Долинском, Невельском, Поронайском, Холмском, Северо-Курильском районах, в Южно-Сахалинске, два спорткомплекса на Курильских островах, канатная дорога в Горнозаводске (Невельский район).

- В результате, всего за год во всероссийском рейтинге по показателю «Единовременная пропуская способность спортивных объектов» Сахалинская область поднялась с 58-го места на 38-ое, - уточнил министр спорта и молодежной политики. - По Дальневосточному федеральному округу - с восьмого (в 2015 году) на третье.

Растет роль островного региона в деле формирования сборных команд Российской Федерации. Кандидатами в них в настоящее время являются 33 наших земляка (целевой показатель - 14 человек). 18 из них занимаются зимними видами спорта: горные лыжи, сноуборд, прыжки на лыжах с трамплина. 15 человек - летними видами спорта: тхэквондо, легкая атлетика, танцевальный спорт, тяжелая атлетика, спортивная борьба, практическая стрельба.

Более чем вдвое увеличилась численность юных жителей области, принявших участие в федеральных, региональных и муниципальных образовательных форумах («Итуруп», «Острова» и т.д.). Заметно вырос интерес со стороны островной молодежи к патриотическим мероприятиям, волонтерскому движению. Юные сахалинцы активно участвуют во всероссийских акциях «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», «День неизвестного солдата», «Дальневосточная Победа», «Мы - граждане России», «Свеча памяти», молодежной экспедиции «Наши острова», а также проектах, направленных на оказание помощи ветеранам, благоустройство памятных мест и воинских захоронений.

Олег Кожемяко одобрил отчет министра, высказал ряд пожеланий, направленных на улучшение работы ведомства, а также организации массовых мероприятий.

В прошлом году по решению главы региона были заключены так называемые эффективные контракты с руководителями органов исполнительной власти. Их работа оценивается в зависимости от достижения установленных целевых показателей. При этом ключевую роль играет развитие курируемой отрасли, качество оказания услуг населению, управления бюджетными средствами и так далее. Срок действия контрактов - год.