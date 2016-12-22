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Новости
22 декабря
Сахалинские пограничники отобрали у браконьеров больше тысячи особей трепанга
                 21 декабря на побережье залива Анива в районе яхт-клуба Третьей Пади Корсаковского района сахалинские пограничники помешали четырем россиянам ловить трепанг водолазным способом. В ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили около 1 тысячи 200 экземпляров морских огурцов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.

Сахалинская область по пропускной способности спортобъектов поднялась на 20 позиций
                 Глава министерства спорта и молодежной политики Антон Зайцев отчитался о достижении общих и отраслевых показателей эффективности служебной деятельности. Подробности ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

Авиапарк «Авроры» пополнился еще одним канадским лайнером 
                 В аэропорту Южно-Сахалинска приземлился Bombardier Q400, приобретенный для региональной авиакомпании «Аврора» за счет областного бюджета. В настоящее время новая машина, построенная в Канаде, проходит таможенное оформление. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

«Сахалинэнерго» предупредило об отключениях электричества 29 и 30 декабря
                 Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.

В Южно-Сахалинске начали продавать елки 
                 В областном центре начали открываться елочные базары. До конца недели заработают все 10 торговых точек в Южно-Сахалинске и одна в планировочном районе Луговое. Обязательным условием при осуществлении торговли хвойными деревьями на землях муниципалитета является соблюдение единых требований к организации елочных базаров. Подробности ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.

Отличившиеся юные сахалинцы со всей области побывали на Новогодней елке в столице региона
                 В Сахалинском Чехов-центре состоялась Новогодняя елка для детей. На мероприятие съехались юные жители региона из 15 муниципальных образований возрастом от 10 до 12 лет. Все они - отличники учебы, призеры всероссийских и региональных олимпиад, победители различных творческих и спортивных состязаний, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

Работники поронайской торговой сети похитили спиртное на 1,5 миллиона рублей
                 Поронайский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти работников сети продовольственных магазинов Поронайска. Их признали виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение). Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.

Табакозависимость в Сахалинской области помолодела 
                 Жители областного центра стали меньше нарушать закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Однако каждый второй старшеклассник не связывает проблемы с кожей и некоторые заболевания с табакокурением. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии Южно-Сахалинска.

Сахалинские аграрии вырастили в этом году на 11 тонн картофеля больше
                 Объем производства сельскохозяйственной продукции в Сахалинской области в этом году увеличился почти на 11,5 %. Растениеводы вырастили на 11 тысяч тонн больше картофеля по сравнению с прошлым годом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

Углегорец отработает 200 часов за организацию игорного бизнеса
                 Приговором мирового судьи судебного участка № 17 Углегорского района местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 172.2 Уголовного кодекса РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны). Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.

На закрытие Года кино на Сахалине приедет Карен Геворкян
                 24 декабря в 16:00 в киноконцертном зале «Октябрь» состоится торжественная церемония, посвященная закрытию Года российского кино на Сахалине. Под аккомпонемент известной сахалинской группы «Джаз Тайм» на мероприятии подведут итоги прошедших за 12 месяцев кинособытий. Специальным гостем события станет Карен Геворкян. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кинодосуговом объединении».

Приморец пытался дать сахалинскому сотруднику ФСБ взятку в 30 тысяч долларов
                 Прокуратура Южно-Сахалинска направила в суд уголовное дело по обвинению жителя Владивостока в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 5 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в особо крупном размере). Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

21 декабря
Больше 100 лучших сахалинских лыжников пробегут «Гонку сильнейших»
                 24 и 25 декабря на базе лыжной школы в поселке Троицкое Анивского района (улица Центральная, 39, территория за АЗС в центре населенного пункта) пройдут традиционные ежегодные лыжные соревнования «Гонка сильнейших». Больше 100 лучших спортсменов городов и районов Сахалинской области выйдут на старт, чтобы побороться за призы регионального министерства спорта и молодежной политики.

Сахалицы и курильчане представили свои маршруты путешествий по островам области 
                 В Южно-Сахалинске подвели итоги четвёртого конкурса путешествий «Сахалин - сто дорог». Всего участники подали 24 заявки: пять семейных и детских путешествий, шесть спортивных, четыре экологических маршрута и девять заявок с фотографиями о путешествиях. Все они пришли от сахалинских групп, кроме одной от жителей Итурупа. Подробности мероприятия ТИА «Острова» рассказали в клубе «Бумеранг».

В южно-сахалинском микрорайоне Дальнее запланировали строительство новой школы 
                 В Южно-Сахалинске в 2017 году не построят ни одной школы. Тем не менее, городские власти планируют подготовить проекты и уже наметили места для будущих образовательных сооружений.

Сахалинские энергетики предупредили о перебоях с электричеством 28 и 29 декабря
                 Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.

На Сахалине осталось реконструировать чуть больше 20 % железнодорожных путей 
                 Андрей Семенец стал заместителем начальника Дальневосточной железной дороги по Сахалинскому территориальному управлению. Сегодня на встрече с главой области они обсудили вопросы продолжения «перешивки» островных путей на общероссийский стандарт и обновления подвижного состава, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

В Южно-Сахалинске назвали самые эффективные районы области 
                 Лучшие муниципальные образования области получили гранты за высокие показатели эффективности деятельности. По итогам года определилась тройка лучших районов: Анивский, Невельский и Южно-Сахалинск. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

Двое моряков пытались незаконно провезти в Южно-Курильск алкоголь
                 Случай незаконного ввоза алкогольной продукции выявлен в Южно-Курильске. Общий объем незадекларированного алкоголя составил почти 120 литров. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской таможне.

Сахалинские общественники попросят местные власти сделать программу капремонта прозрачнее
                 Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Сахалинской области порекомендуют областным и районным властям повысить доступность информации о реализации программы капитального ремонта. Кроме того, они посоветуют им разобраться в причинах низкого освоения средств Фонда капитального ремонта на проведение работ в 2016 году. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении ОНФ.

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22 декабря 2016 г., 17:00

Сахалинская область по пропускной способности спортобъектов поднялась на 20 позиций

Глава министерства спорта и молодежной политики Антон Зайцев отчитался о достижении общих и отраслевых показателей эффективности служебной деятельности. Подробности ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

По словам Антона Зайцева, перед ведомством была поставлена задача ввести в строй 20 объектов спортивной инфраструктуры. Между тем, в рамках адресной инвестиционной программы к концу текущего года завершится строительство 23 объектов, а в целом за счет средств консолидированного бюджета в эксплуатацию введут 40. Среди них, в частности,  горнолыжный подъемник в Холмске, два горнолыжных подъемника, две трассы спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», вторая очередь лыжероллерной  трассы в Южно-Сахалинске, целый ряд спортивных площадок в Анивском, Долинском, Невельском, Поронайском, Холмском, Северо-Курильском районах, в Южно-Сахалинске, два спорткомплекса на Курильских островах, канатная дорога в Горнозаводске (Невельский район).

- В результате, всего за год во всероссийском рейтинге по показателю «Единовременная пропуская способность спортивных объектов» Сахалинская область поднялась с 58-го места на 38-ое, - уточнил министр спорта и молодежной политики. - По Дальневосточному федеральному округу - с восьмого (в 2015 году) на третье. 

Растет роль островного региона в деле формирования сборных команд Российской Федерации. Кандидатами в них в настоящее время являются 33 наших земляка (целевой показатель - 14 человек). 18 из них занимаются зимними видами спорта: горные лыжи, сноуборд, прыжки на лыжах с трамплина. 15 человек - летними видами спорта: тхэквондо, легкая атлетика, танцевальный спорт, тяжелая атлетика, спортивная борьба, практическая стрельба. 

Более чем вдвое увеличилась численность юных жителей области, принявших участие в федеральных, региональных и муниципальных образовательных форумах («Итуруп», «Острова» и т.д.). Заметно вырос интерес со стороны островной молодежи к патриотическим мероприятиям, волонтерскому движению. Юные сахалинцы активно участвуют во всероссийских акциях «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», «День неизвестного солдата», «Дальневосточная Победа», «Мы - граждане России», «Свеча памяти», молодежной экспедиции «Наши острова», а также проектах, направленных на оказание помощи ветеранам, благоустройство памятных мест и воинских захоронений. 

Олег Кожемяко одобрил отчет министра, высказал ряд пожеланий, направленных на улучшение работы ведомства, а также организации массовых мероприятий. 

В прошлом году по решению главы региона были заключены так называемые эффективные контракты с руководителями органов исполнительной власти. Их работа оценивается в зависимости от достижения установленных целевых показателей. При этом ключевую роль играет развитие курируемой отрасли, качество оказания услуг населению, управления бюджетными средствами и так далее. Срок действия контрактов - год.

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Автор: Острова


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22 декабря
Сахалинские пограничники отобрали у браконьеров больше тысячи особей трепанга
                 21 декабря на побережье залива Анива в районе яхт-клуба Третьей Пади Корсаковского района сахалинские пограничники помешали четырем россиянам ловить трепанг водолазным способом. В ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили около 1 тысячи 200 экземпляров морских огурцов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.

Сахалинская область по пропускной способности спортобъектов поднялась на 20 позиций
                 Глава министерства спорта и молодежной политики Антон Зайцев отчитался о достижении общих и отраслевых показателей эффективности служебной деятельности. Подробности ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

Авиапарк «Авроры» пополнился еще одним канадским лайнером 
                 В аэропорту Южно-Сахалинска приземлился Bombardier Q400, приобретенный для региональной авиакомпании «Аврора» за счет областного бюджета. В настоящее время новая машина, построенная в Канаде, проходит таможенное оформление. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

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                 Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.

В Южно-Сахалинске начали продавать елки 
                 В областном центре начали открываться елочные базары. До конца недели заработают все 10 торговых точек в Южно-Сахалинске и одна в планировочном районе Луговое. Обязательным условием при осуществлении торговли хвойными деревьями на землях муниципалитета является соблюдение единых требований к организации елочных базаров. Подробности ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.

Отличившиеся юные сахалинцы со всей области побывали на Новогодней елке в столице региона
                 В Сахалинском Чехов-центре состоялась Новогодняя елка для детей. На мероприятие съехались юные жители региона из 15 муниципальных образований возрастом от 10 до 12 лет. Все они - отличники учебы, призеры всероссийских и региональных олимпиад, победители различных творческих и спортивных состязаний, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

Работники поронайской торговой сети похитили спиртное на 1,5 миллиона рублей
                 Поронайский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти работников сети продовольственных магазинов Поронайска. Их признали виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение). Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.

Табакозависимость в Сахалинской области помолодела 
                 Жители областного центра стали меньше нарушать закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Однако каждый второй старшеклассник не связывает проблемы с кожей и некоторые заболевания с табакокурением. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии Южно-Сахалинска.

Сахалинские аграрии вырастили в этом году на 11 тонн картофеля больше
                 Объем производства сельскохозяйственной продукции в Сахалинской области в этом году увеличился почти на 11,5 %. Растениеводы вырастили на 11 тысяч тонн больше картофеля по сравнению с прошлым годом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

Углегорец отработает 200 часов за организацию игорного бизнеса
                 Приговором мирового судьи судебного участка № 17 Углегорского района местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 172.2 Уголовного кодекса РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны). Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.

На закрытие Года кино на Сахалине приедет Карен Геворкян
                 24 декабря в 16:00 в киноконцертном зале «Октябрь» состоится торжественная церемония, посвященная закрытию Года российского кино на Сахалине. Под аккомпонемент известной сахалинской группы «Джаз Тайм» на мероприятии подведут итоги прошедших за 12 месяцев кинособытий. Специальным гостем события станет Карен Геворкян. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кинодосуговом объединении».

Приморец пытался дать сахалинскому сотруднику ФСБ взятку в 30 тысяч долларов
                 Прокуратура Южно-Сахалинска направила в суд уголовное дело по обвинению жителя Владивостока в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 5 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в особо крупном размере). Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

21 декабря
Больше 100 лучших сахалинских лыжников пробегут «Гонку сильнейших»
                 24 и 25 декабря на базе лыжной школы в поселке Троицкое Анивского района (улица Центральная, 39, территория за АЗС в центре населенного пункта) пройдут традиционные ежегодные лыжные соревнования «Гонка сильнейших». Больше 100 лучших спортсменов городов и районов Сахалинской области выйдут на старт, чтобы побороться за призы регионального министерства спорта и молодежной политики.

Сахалицы и курильчане представили свои маршруты путешествий по островам области 
                 В Южно-Сахалинске подвели итоги четвёртого конкурса путешествий «Сахалин - сто дорог». Всего участники подали 24 заявки: пять семейных и детских путешествий, шесть спортивных, четыре экологических маршрута и девять заявок с фотографиями о путешествиях. Все они пришли от сахалинских групп, кроме одной от жителей Итурупа. Подробности мероприятия ТИА «Острова» рассказали в клубе «Бумеранг».

В южно-сахалинском микрорайоне Дальнее запланировали строительство новой школы 
                 В Южно-Сахалинске в 2017 году не построят ни одной школы. Тем не менее, городские власти планируют подготовить проекты и уже наметили места для будущих образовательных сооружений.

Сахалинские энергетики предупредили о перебоях с электричеством 28 и 29 декабря
                 Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.

На Сахалине осталось реконструировать чуть больше 20 % железнодорожных путей 
                 Андрей Семенец стал заместителем начальника Дальневосточной железной дороги по Сахалинскому территориальному управлению. Сегодня на встрече с главой области они обсудили вопросы продолжения «перешивки» островных путей на общероссийский стандарт и обновления подвижного состава, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

В Южно-Сахалинске назвали самые эффективные районы области 
                 Лучшие муниципальные образования области получили гранты за высокие показатели эффективности деятельности. По итогам года определилась тройка лучших районов: Анивский, Невельский и Южно-Сахалинск. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

Двое моряков пытались незаконно провезти в Южно-Курильск алкоголь
                 Случай незаконного ввоза алкогольной продукции выявлен в Южно-Курильске. Общий объем незадекларированного алкоголя составил почти 120 литров. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской таможне.

Сахалинские общественники попросят местные власти сделать программу капремонта прозрачнее
                 Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Сахалинской области порекомендуют областным и районным властям повысить доступность информации о реализации программы капитального ремонта. Кроме того, они посоветуют им разобраться в причинах низкого освоения средств Фонда капитального ремонта на проведение работ в 2016 году. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении ОНФ.

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