22 декабря 2016 г., 17:14

Сахалинские пограничники отобрали у браконьеров больше тысячи особей трепанга

21 декабря на побережье залива Анива в районе яхт-клуба Третьей Пади Корсаковского района сахалинские пограничники помешали четырем россиянам ловить трепанг водолазным способом. В ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили около 1 тысячи 200 экземпляров морских огурцов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.

Документов, подтверждающих законность добычи водных биологических ресурсов, задержанные лица не представили. Весь улов в качестве доказательной базы изъят и помещен на ответственное хранение. Кроме добычи изъяли резиновую лодку с руль-мотором и три водолазных костюма.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных лиц по статье 256 Уголовного кодекса РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».