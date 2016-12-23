23 декабря 2016 г., 09:28

Пенсионный фонд России возьмет на себя обязательства негосударственных пенсионных фондов, лишившихся лицензии

В 2015-2016 годы Центральный банк России аннулировал лицензии на осуществление деятельности по обязательному пенсионному страхованию у 35 негосударственных пенсионных фондов. К этому времени выплаты из средств пенсионных накоплений были назначены 78 тысячам 558 пенсионерам, которых обслуживали эти НПФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском отделении пенсионного фонда России.

С отзывом лицензии негосударственные пенсионные фонды прекратили выплачивать деньги своим клиентам-пенсионерам. В связи с этим пенсионный фонд России, агентство по страхованию вкладов и соответствующие НПФ провели работу по сверке реестров пенсионных обязательств по каждому гражданину, после чего Центробанк возместил пенсионному фонду средства на выплату пенсионных накоплений в размере 1,1 миллиарда рублей. Из них на выплату накопительной пенсии пенсионный фонд России направит 150 миллионов рублей, срочной пенсионной выплаты - 941 миллионов рублей и единовременной выплаты - 18 миллионов рублей.

Из 78 тысяч 558 человек 791 гражданину была назначена накопительная пенсия, более 13 тысячам граждан - срочная пенсионная выплата. Это ежемесячные платежи, которые были назначены в негосударственном пенсионном фонде, но их выплата не производилась или прекратилась с даты аннулирования лицензии организации.

64,7 тысячи пенсионеров установили единовременную выплату из средств пенсионных накоплений, которая не была выплачена или выплачена не в полном объеме. Единовременная выплата в основном назначается гражданам 1966 года рождения и старше и участникам программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, если они обратились за выплатой средств пенсионных накоплений, сформированных в процессе участия в программе.

В настоящее время всем 78 тысячам 558 пенсионерам для возобновления выплат из средств пенсионных накоплений необходимо обратиться в пенсионный фонд России по месту получения основной пенсии - страховой или по государственному обеспечению.

Накопительная пенсия и срочная пенсионная выплата начнут выплачиваться пенсионным фондом за весь период с момента прекращения выплат от НПФ или с даты отзыва у НПФ лицензии, тем самым долги негосударственных пенсионных фондов за прошедшие месяцы будут погашены.