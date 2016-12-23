Южнокорейские самбисты приехали на Сахалин потренироваться и посоревноваться

В Южно-Сахалинске на базе спортивного клуба «Дзюдокан» начались учебно-тренировочные сборы по самбо с участием юношеской сборной из Южной Кореи. Гости прибыли в островную столицу в начале недели в составе двенадцати человек: 10 спортсменов в возрасте от 12 до 18 лет и два тренера. Совместные тренировки с сахалинскими самбистами пройдут не только в Южно-Сахалинске, но и в других городах острова - Холмске и Корсакове. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Кроме спортивной составляющей, сборы имеют еще и ознакомительный характер, так как часть иностранных спортсменов проживает в российских семьях, где знакомятся с русскими обычаями и культурой. В минувший вторник южнокорейские самбисты посетили Сахалинский областной краеведческий музей, познакомились с историей Сахалина и Курил, узнали о богатой природе острова. В среду спортсмены побывали в культурном корейском центре, где встретились с президентом региональной общественной организации «Сахалинские корейцы» Паком О.В. и посмотрели выступление ансамбля корейских барабанщиков «Ханыль». В честь зарубежных гостей дали праздничный ужин.

Подростки тренируются два раза в день и по окончанию тренировочных мероприятий в субботу, 24 декабря, примут участие в международном турнире памяти тренеров в Корсакове. Состязание пройдет в спортивно-оздоровительном комплексе по улице Федько, 1/1. Начало соревнований назначено на 12:00 часов.