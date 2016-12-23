23 декабря 2016 г., 10:41

Гости сахалинского «Ледового фестиваля» смогут выиграть коньки

В эту субботу состоится официальное открытие катков. В честь праздника участники смогут получить фигурные коньки в подарок. Стать обладателем спортивного инвентаря смогут сахалинцы, которые примут активное участие в массовых физкультурных стартах, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

24 декабря в 12:00 часов гостей и жителей областного центра ждет «Ледовый фестиваль». Творческие коллективы подготовили для них концертную программу. Каждый сможет выбрать развлечение на свой вкус: принять участье в эстафетах на льду, перетягивании каната или армреслинге.

Островные фигуристы подготовили показательные выступления. Вместе с ними на лед выйдут и хоккеисты. Также все желающие смогут прокатиться на ездовых собаках и лошадях. Детей развлекут ростовые куклы, а родители смогут понаблюдать за творческими коллективами города.

Всех гостей праздника ждут и приятные угощения - солдатская каша и сладкий горячий чай.