На Сахалине построят около 800 арендных квартир для военнослужащих

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Сахалинское министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок сэкономило сумму, равную бюджету среднего муниципального образования. Таков главный результат деятельности ведомства в 2016 году. Сотрудники министерства провели 6 тысяч 400 процедур государственных закупок для нужд Сахалинской области на общую сумму 24,7 миллиарда рублей, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
24 декабря в Москву на Кремлевскую елку, отправятся 16 юных сахалинцев. Они примут участие в главном новогоднем представлении страны, которое пройдет 26 декабря, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.
Предновогодние сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Южно-Сахалинске в ближайшую субботу, 24 декабря, а также 30 декабря. Они расположатся на участке улицы Карла Маркса от Ленина до Амурской и будут работать с 10:00 до 14:00. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации областной столицы.
В преддверии зимних каникул на помост во дворце спорта «Кристалл» выйдут 20 штангистов. Они выступят в заключительном турнире уходящего года «Новогодние призы». Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кристалле».
Сахалинская область получила высокие оценки за организацию мобилизационных учений и работу по патриотическому воспитанию молодежи, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области. Деятельность островных властей по этим направлениям накануне отметили на совещании органов военного управления Восточного военного округа и исполнительной власти субъектов в Хабаровске.
В эту субботу состоится официальное открытие катков. В честь праздника участники смогут получить фигурные коньки в подарок. Стать обладателем спортивного инвентаря смогут сахалинцы, которые примут активное участие в массовых физкультурных стартах, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске на базе спортивного клуба «Дзюдокан» начались учебно-тренировочные сборы по самбо с участием юношеской сборной из Южной Кореи. Гости прибыли в островную столицу в начале недели в составе двенадцати человек: 10 спортсменов в возрасте от 12 до 18 лет и два тренера. Совместные тренировки с сахалинскими самбистами пройдут не только в Южно-Сахалинске, но и в других городах острова - Холмске и Корсакове. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В 2015-2016 годы Центральный банк России аннулировал лицензии на осуществление деятельности по обязательному пенсионному страхованию у 35 негосударственных пенсионных фондов. К этому времени выплаты из средств пенсионных накоплений были назначены 78 тысячам 558 пенсионерам, которых обслуживали эти НПФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском отделении пенсионного фонда России.
Сахалинские пограничники отобрали у браконьеров больше тысячи особей трепанга
21 декабря на побережье залива Анива в районе яхт-клуба Третьей Пади Корсаковского района сахалинские пограничники помешали четырем россиянам ловить трепанг водолазным способом. В ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили около 1 тысячи 200 экземпляров морских огурцов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.
Глава министерства спорта и молодежной политики Антон Зайцев отчитался о достижении общих и отраслевых показателей эффективности служебной деятельности. Подробности ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
В аэропорту Южно-Сахалинска приземлился Bombardier Q400, приобретенный для региональной авиакомпании «Аврора» за счет областного бюджета. В настоящее время новая машина, построенная в Канаде, проходит таможенное оформление. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
В областном центре начали открываться елочные базары. До конца недели заработают все 10 торговых точек в Южно-Сахалинске и одна в планировочном районе Луговое. Обязательным условием при осуществлении торговли хвойными деревьями на землях муниципалитета является соблюдение единых требований к организации елочных базаров. Подробности ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
В Сахалинском Чехов-центре состоялась Новогодняя елка для детей. На мероприятие съехались юные жители региона из 15 муниципальных образований возрастом от 10 до 12 лет. Все они - отличники учебы, призеры всероссийских и региональных олимпиад, победители различных творческих и спортивных состязаний, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Поронайский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти работников сети продовольственных магазинов Поронайска. Их признали виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение). Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
Жители областного центра стали меньше нарушать закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Однако каждый второй старшеклассник не связывает проблемы с кожей и некоторые заболевания с табакокурением. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии Южно-Сахалинска.
Объем производства сельскохозяйственной продукции в Сахалинской области в этом году увеличился почти на 11,5 %. Растениеводы вырастили на 11 тысяч тонн больше картофеля по сравнению с прошлым годом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Приговором мирового судьи судебного участка № 17 Углегорского района местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 172.2 Уголовного кодекса РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны). Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
24 декабря в 16:00 в киноконцертном зале «Октябрь» состоится торжественная церемония, посвященная закрытию Года российского кино на Сахалине. Под аккомпонемент известной сахалинской группы «Джаз Тайм» на мероприятии подведут итоги прошедших за 12 месяцев кинособытий. Специальным гостем события станет Карен Геворкян. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кинодосуговом объединении».
Прокуратура Южно-Сахалинска направила в суд уголовное дело по обвинению жителя Владивостока в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 5 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в особо крупном размере). Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
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Сахалинская область получила высокие оценки за организацию мобилизационных учений и работу по патриотическому воспитанию молодежи, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области. Деятельность островных властей по этим направлениям накануне отметили на совещании органов военного управления Восточного военного округа и исполнительной власти субъектов в Хабаровске.
На мероприятии подчеркнули, что власти Сахалина наладили конструктивное взаимодействие с военными в решении задач по укреплению обороноспособности области и государства в целом, а также по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи. К примеру, сегодня в регионе активно развивается новое движение «Юнармия», которое создано по инициативе министра обороны России и поддержано президентом страны.
Юнармейцы занимаются спортом, изучают историю области, общаются с ветеранами боевых действий. Они также проходят специальную подготовку, которая включает в себя различные военно-прикладные дисциплины. Всего в регионе сегодня создано восемь штабов юнармейцев. Все участники движения обеспечиваются формой за счет бюджета.
Базой для тренировок молодежи, а также для различных мобилизационных учений более возрастных категорий сахалинцев в этом году стал полигон «Успеновский» на юге острова. Об этом с военными договорились областные власти. Стоит отметить, что такой опыт взаимодействия сегодня во многом является уникальным для России.
- На спонсорские средства, которые мы привлекли, здесь был оборудован полевой лагерь. При поддержке предпринимателей построены деревянные строения для круглогодичного размещения личного состава. Появились казармы, канцелярии, бытовки, места для приема пищи, санитарные зоны, вертолетная площадка, подготовлено место под спортивный городок. И уже этим летом в лагере впервые прошли областная спартакиада допризывной молодежи, в которой приняли участие больше 200 человек из 14 районов области, а также юнармейские сборы, - отметил Александр Дерновой.
В период летних каникул на полигоне «Успеновский», добавил он, состоялись и сборы образованного в регионе отделения Всероссийского военно-патриотического центра «Вымпел», участников молодежного казачьего движения.
Сейчас власти Сахалина обратились в Министерство обороны РФ с инициативой об открытии в регионе кадетского корпуса, который предлагается назвать «Юнармеец». Идея его создания обусловлена тем, что в последние годы в области возрос интерес молодежи к военно-патриотической тематике, службе в рядах вооруженных сил и занятиям спортом.
Патриотическую и воспитательную роль несет в себе и еще один совместный проект властей, общественников и военных - фестиваль авиации и музыки «Крылья Сахалина». В прошлом году он собрал рекордное количество зрителей - больше 40 тысяч человек. Благодаря поддержке со стороны командования Восточного военного округа и 68-го армейского корпуса в фестивале приняли участие 14 единиц боевой авиационной техники: самолеты Су-35, Су-30, Су-25, Су-24, вертолеты Ми-8. Традиционно во время праздника проходит также выставка наземной военной техники. Кроме того, все желающие - в специальной палатке могут записаться на военную службу по контракту. К слову, в последние годы жители области охотно идут в армию. Если в 2014 году по контракту служило около 1,5 тысячи, в 2015 году - 1,8 тысячи, то сегодня - уже более 4 тысяч 400 человек.
По мнению участников совещания, значимую роль в этом играет работа по допризывной подготовке молодежи. Данное направление, в числе прочих, активно развивает созданный на Сахалине Центр технических видов спорта. На его базе возрождены авто- и мотоспорт, парашютная подготовка, конноспортивное направление, авиамоделирование, практическая стрельба.
Для новой структуры за счет средств бюджета региона закуплены парашюты и учебно-тренировочные самолеты. С января 2017 года здесь начнет работу первая группа подростков в секции авиаспортивного пилотажа.
В прошлом году в области также было создано отделение специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва ЦСКА. У сахалинских ребят появилась возможность перенимать уникальный опыт спортсменов-армейцев, принимать с ними в совместных тренировочных сборах. Сегодня в отделении ведутся занятия по семи видам спорта: горные лыжи, лыжные гонки, биатлон, фигурное катание, тяжелая атлетика, велоспорт и кикбоксинг. Регулярно гостями воспитанников спортивных школ области становятся олимпийские чемпионы: Олег Саитов, Александр Карелин, Светлана Хоркина, Светлана Ишмуратова, Анна Богалий.
На совещании особо отметили и значительный объем помощи, которую власти региона оказывают военнослужащим. Например, для них на Сахалине и Курильских островах планируется построить около 800 квартир в арендных домах. Рассматривается возможность выдачи льготных ипотечных займов на Курилах, в том числе с нулевой процентной ставкой, для тех военнослужащих, которые увольняются из рядов вооруженных сил России.
Также Сахалинская область показала высокую степень подготовки при проведении в этом году командно-штабного мобилизационного учения.
- Учитывая, каково было положение дел в регионе в 2014 году, на момент проведения стратегического командно-штабного учения «Восток - 2014», можно сделать вывод, что областное руководство должным образом отнеслось к планированию мобилизационных мероприятий и за короткий срок справилось с задачей по наведению порядка в этой сфере, - сказал начальник организационно-мобилизационного управления штаба Восточного военного округа Александр Дудкин.
- Рассчитываю, что сотрудничество с Восточным военным округом и командованием 68 армейского корпуса по всем направлениям взаимодействия будет успешно продолжено. В рамках своих полномочий региональное правительство будет и впредь оказывать воинскому соединению, расположенному на территории Сахалинской области, необходимую помощь, - в свою очередь, отметил Александр Дерновой, руководитель аппарата губернатора и правительства региона.
Сахалинское министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок сэкономило сумму, равную бюджету среднего муниципального образования. Таков главный результат деятельности ведомства в 2016 году. Сотрудники министерства провели 6 тысяч 400 процедур государственных закупок для нужд Сахалинской области на общую сумму 24,7 миллиарда рублей, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
24 декабря в Москву на Кремлевскую елку, отправятся 16 юных сахалинцев. Они примут участие в главном новогоднем представлении страны, которое пройдет 26 декабря, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.
Предновогодние сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Южно-Сахалинске в ближайшую субботу, 24 декабря, а также 30 декабря. Они расположатся на участке улицы Карла Маркса от Ленина до Амурской и будут работать с 10:00 до 14:00. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации областной столицы.
В преддверии зимних каникул на помост во дворце спорта «Кристалл» выйдут 20 штангистов. Они выступят в заключительном турнире уходящего года «Новогодние призы». Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кристалле».
Сахалинская область получила высокие оценки за организацию мобилизационных учений и работу по патриотическому воспитанию молодежи, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области. Деятельность островных властей по этим направлениям накануне отметили на совещании органов военного управления Восточного военного округа и исполнительной власти субъектов в Хабаровске.
В эту субботу состоится официальное открытие катков. В честь праздника участники смогут получить фигурные коньки в подарок. Стать обладателем спортивного инвентаря смогут сахалинцы, которые примут активное участие в массовых физкультурных стартах, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске на базе спортивного клуба «Дзюдокан» начались учебно-тренировочные сборы по самбо с участием юношеской сборной из Южной Кореи. Гости прибыли в островную столицу в начале недели в составе двенадцати человек: 10 спортсменов в возрасте от 12 до 18 лет и два тренера. Совместные тренировки с сахалинскими самбистами пройдут не только в Южно-Сахалинске, но и в других городах острова - Холмске и Корсакове. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В 2015-2016 годы Центральный банк России аннулировал лицензии на осуществление деятельности по обязательному пенсионному страхованию у 35 негосударственных пенсионных фондов. К этому времени выплаты из средств пенсионных накоплений были назначены 78 тысячам 558 пенсионерам, которых обслуживали эти НПФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском отделении пенсионного фонда России.
Сахалинские пограничники отобрали у браконьеров больше тысячи особей трепанга
21 декабря на побережье залива Анива в районе яхт-клуба Третьей Пади Корсаковского района сахалинские пограничники помешали четырем россиянам ловить трепанг водолазным способом. В ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили около 1 тысячи 200 экземпляров морских огурцов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.
Глава министерства спорта и молодежной политики Антон Зайцев отчитался о достижении общих и отраслевых показателей эффективности служебной деятельности. Подробности ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
В аэропорту Южно-Сахалинска приземлился Bombardier Q400, приобретенный для региональной авиакомпании «Аврора» за счет областного бюджета. В настоящее время новая машина, построенная в Канаде, проходит таможенное оформление. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
В областном центре начали открываться елочные базары. До конца недели заработают все 10 торговых точек в Южно-Сахалинске и одна в планировочном районе Луговое. Обязательным условием при осуществлении торговли хвойными деревьями на землях муниципалитета является соблюдение единых требований к организации елочных базаров. Подробности ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
В Сахалинском Чехов-центре состоялась Новогодняя елка для детей. На мероприятие съехались юные жители региона из 15 муниципальных образований возрастом от 10 до 12 лет. Все они - отличники учебы, призеры всероссийских и региональных олимпиад, победители различных творческих и спортивных состязаний, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Поронайский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти работников сети продовольственных магазинов Поронайска. Их признали виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение). Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
Жители областного центра стали меньше нарушать закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Однако каждый второй старшеклассник не связывает проблемы с кожей и некоторые заболевания с табакокурением. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии Южно-Сахалинска.
Объем производства сельскохозяйственной продукции в Сахалинской области в этом году увеличился почти на 11,5 %. Растениеводы вырастили на 11 тысяч тонн больше картофеля по сравнению с прошлым годом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Приговором мирового судьи судебного участка № 17 Углегорского района местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 172.2 Уголовного кодекса РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны). Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
24 декабря в 16:00 в киноконцертном зале «Октябрь» состоится торжественная церемония, посвященная закрытию Года российского кино на Сахалине. Под аккомпонемент известной сахалинской группы «Джаз Тайм» на мероприятии подведут итоги прошедших за 12 месяцев кинособытий. Специальным гостем события станет Карен Геворкян. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кинодосуговом объединении».
Прокуратура Южно-Сахалинска направила в суд уголовное дело по обвинению жителя Владивостока в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 5 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в особо крупном размере). Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
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