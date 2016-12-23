На Сахалине построят около 800 арендных квартир для военнослужащих

Сахалинская область получила высокие оценки за организацию мобилизационных учений и работу по патриотическому воспитанию молодежи, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области. Деятельность островных властей по этим направлениям накануне отметили на совещании органов военного управления Восточного военного округа и исполнительной власти субъектов в Хабаровске.

На мероприятии подчеркнули, что власти Сахалина наладили конструктивное взаимодействие с военными в решении задач по укреплению обороноспособности области и государства в целом, а также по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи. К примеру, сегодня в регионе активно развивается новое движение «Юнармия», которое создано по инициативе министра обороны России и поддержано президентом страны.

Юнармейцы занимаются спортом, изучают историю области, общаются с ветеранами боевых действий. Они также проходят специальную подготовку, которая включает в себя различные военно-прикладные дисциплины. Всего в регионе сегодня создано восемь штабов юнармейцев. Все участники движения обеспечиваются формой за счет бюджета.

Базой для тренировок молодежи, а также для различных мобилизационных учений более возрастных категорий сахалинцев в этом году стал полигон «Успеновский» на юге острова. Об этом с военными договорились областные власти. Стоит отметить, что такой опыт взаимодействия сегодня во многом является уникальным для России.

- На спонсорские средства, которые мы привлекли, здесь был оборудован полевой лагерь. При поддержке предпринимателей построены деревянные строения для круглогодичного размещения личного состава. Появились казармы, канцелярии, бытовки, места для приема пищи, санитарные зоны, вертолетная площадка, подготовлено место под спортивный городок. И уже этим летом в лагере впервые прошли областная спартакиада допризывной молодежи, в которой приняли участие больше 200 человек из 14 районов области, а также юнармейские сборы, - отметил Александр Дерновой.

В период летних каникул на полигоне «Успеновский», добавил он, состоялись и сборы образованного в регионе отделения Всероссийского военно-патриотического центра «Вымпел», участников молодежного казачьего движения.

Сейчас власти Сахалина обратились в Министерство обороны РФ с инициативой об открытии в регионе кадетского корпуса, который предлагается назвать «Юнармеец». Идея его создания обусловлена тем, что в последние годы в области возрос интерес молодежи к военно-патриотической тематике, службе в рядах вооруженных сил и занятиям спортом.

Патриотическую и воспитательную роль несет в себе и еще один совместный проект властей, общественников и военных - фестиваль авиации и музыки «Крылья Сахалина». В прошлом году он собрал рекордное количество зрителей - больше 40 тысяч человек. Благодаря поддержке со стороны командования Восточного военного округа и 68-го армейского корпуса в фестивале приняли участие 14 единиц боевой авиационной техники: самолеты Су-35, Су-30, Су-25, Су-24, вертолеты Ми-8. Традиционно во время праздника проходит также выставка наземной военной техники. Кроме того, все желающие - в специальной палатке могут записаться на военную службу по контракту. К слову, в последние годы жители области охотно идут в армию. Если в 2014 году по контракту служило около 1,5 тысячи, в 2015 году - 1,8 тысячи, то сегодня - уже более 4 тысяч 400 человек.

По мнению участников совещания, значимую роль в этом играет работа по допризывной подготовке молодежи. Данное направление, в числе прочих, активно развивает созданный на Сахалине Центр технических видов спорта. На его базе возрождены авто- и мотоспорт, парашютная подготовка, конноспортивное направление, авиамоделирование, практическая стрельба.

Для новой структуры за счет средств бюджета региона закуплены парашюты и учебно-тренировочные самолеты. С января 2017 года здесь начнет работу первая группа подростков в секции авиаспортивного пилотажа.

В прошлом году в области также было создано отделение специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва ЦСКА. У сахалинских ребят появилась возможность перенимать уникальный опыт спортсменов-армейцев, принимать с ними в совместных тренировочных сборах. Сегодня в отделении ведутся занятия по семи видам спорта: горные лыжи, лыжные гонки, биатлон, фигурное катание, тяжелая атлетика, велоспорт и кикбоксинг. Регулярно гостями воспитанников спортивных школ области становятся олимпийские чемпионы: Олег Саитов, Александр Карелин, Светлана Хоркина, Светлана Ишмуратова, Анна Богалий.

На совещании особо отметили и значительный объем помощи, которую власти региона оказывают военнослужащим. Например, для них на Сахалине и Курильских островах планируется построить около 800 квартир в арендных домах. Рассматривается возможность выдачи льготных ипотечных займов на Курилах, в том числе с нулевой процентной ставкой, для тех военнослужащих, которые увольняются из рядов вооруженных сил России.

Также Сахалинская область показала высокую степень подготовки при проведении в этом году командно-штабного мобилизационного учения.

- Учитывая, каково было положение дел в регионе в 2014 году, на момент проведения стратегического командно-штабного учения «Восток - 2014», можно сделать вывод, что областное руководство должным образом отнеслось к планированию мобилизационных мероприятий и за короткий срок справилось с задачей по наведению порядка в этой сфере, - сказал начальник организационно-мобилизационного управления штаба Восточного военного округа Александр Дудкин.

- Рассчитываю, что сотрудничество с Восточным военным округом и командованием 68 армейского корпуса по всем направлениям взаимодействия будет успешно продолжено. В рамках своих полномочий региональное правительство будет и впредь оказывать воинскому соединению, расположенному на территории Сахалинской области, необходимую помощь, - в свою очередь, отметил Александр Дерновой, руководитель аппарата губернатора и правительства региона.