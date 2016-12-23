Сахалинские штангисты посоревнуются за «Новогодние призы»

В преддверии зимних каникул на помост во дворце спорта «Кристалл» выйдут 20 штангистов. Они выступят в заключительном турнире уходящего года «Новогодние призы». Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кристалле».

Спортсменам предстоит выступить в нескольких весовых категориях: от 30 до 80 килограммов. В числе участников зрители также смогут увидеть и несколько девушек. Все спортсмены являются воспитанниками тренеров Олега Васильева и Михаила Щербака во дворце спорта «Кристалл». Кто-то из ребят приобщился к тяжелой атлетике лишь в начале учебного года, но «костяк» штангистов составляют спортсмены, которые занимаются этим видом больше двух лет.

Наставник спортсменов Олег Васильев отмечает, что такие турниры очень важны для подрастающего поколения тяжелоатлетов, ведь одно дело ежедневные тренировки и совсем другое - продемонстрировать своё мастерство и готовность на официальном турнире, на глазах у судей и зрителей.

Соревнования начнутся в 11:00 в зале тяжелой атлетики, который расположен на цокольном этаже в здании «Кристалла» (ул. Горького, 29). Организаторы приглашают всех неравнодушных к этому виду спорту поддержать молодых спортсменов.