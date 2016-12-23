23 декабря 2016 г., 11:56

В Южно-Сахалинске пройдут две предновогодние сельхозярмарки

Предновогодние сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Южно-Сахалинске в ближайшую субботу, 24 декабря, а также 30 декабря. Они расположатся на участке улицы Карла Маркса от Ленина до Амурской и будут работать с 10:00 до 14:00. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации областной столицы.

Свою продукцию представят порядка двух десятков местных сельхозтоваропроизводителей и рыбоперерабатывающих предприятий. Жители и гости областного центра смогут приобрести рыбу, мясо, колбасы, полуфабрикаты, а также овощи в широком ассортименте по доступным ценам напрямую от производителя. К примеру, картофель - от 25 рублей за килограмм, морковь - от 30 рублей, капусту - от 17 рублей, свеклу - от 30 рублей, мороженую горбушу - от 120 рублей, кету - от 180 рублей.

Кроме того, продолжает работать сельскохозяйственная ярмарка за магазином «Техник» по улице Ленина, где можно купить продукцию с минимальной торговой наценкой. По пятницам ярмарка работает с 10:00 до 17:00, по субботам - с 9:00 до 15:00.

В связи с проведением уличной торговли участок улицы Карла Маркса от Ленина до Амурской 24 и 30 декабря с 9:00 до 15:00 будет закрыт для движения транспорта. Кроме того, на указанном отрезке улицы с 20:00 23 декабря до 9:00 24 декабря и с 20:00 29 декабря до 9:00 30 декабря запрещена остановка транспортных средств. Администрация Южно-Сахалинска просит автолюбителей заранее планировать маршрут движения.