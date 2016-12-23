23 декабря 2016 г., 12:39

Сахалинское министерство Госзакупок сэкономило больше 2,5 миллиарда бюджетных рублей

Сахалинское министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок сэкономило сумму, равную бюджету среднего муниципального образования. Таков главный результат деятельности ведомства в 2016 году. Сотрудники министерства провели 6 тысяч 400 процедур государственных закупок для нужд Сахалинской области на общую сумму 24,7 миллиарда рублей, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

В органах исполнительной власти Сахалинской области наступила пора отчетов руководителей. В прошлом году по решению главы региона с ними были заключены так называемые эффективные контракты. Теперь работа руководителей ведомств оценивается в зависимости от достижения установленных целевых показателей. В первую очередь во внимание принимается положение дел в курируемой отрасли, качество оказания услуг населению, управления бюджетными средствами. Срок действия контрактов - год.

- По результатам проведенных нами торгов, экономия казенных средств составила более 10 %, или 2 миллиарда 515 миллионов рублей, - сообщила губернатору Олегу Кожемяко министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Елена Иванова. - Эта сумма примерно равна годовому бюджету среднего по размерам муниципального образования Сахалинской области. Также благодаря внедрению предварительной экспертизы цен нам удалось сберечь еще 400 миллионов рублей.

Проверками на этапе подготовки закупок сотрудники министерства занялись после того, как выявили факты существенных различий цен на одни и те же товары.

- Мы проводим мониторинг на основании заключенных и исполненных контрактов, используя опыт других регионов страны, а также цен, указанных в открытых источниках, - сказала Елена Иванова. - Иногда мы сами направляем запросы потенциальным поставщикам и производителям, случается, получаем ответы с ценами, существенно отличающимися от тех, которые заявляют заказчики.

Например, при закупке четырех передвижных медицинских комплексов начальная цена, сформированная областным министерством здравоохранения, составила 87 миллионов 48 тысяч рублей. Сотрудники министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок провели экспертизу, проанализировали закупки аналогичного оборудования в других субъектах РФ и направили запрос потенциальному производителю. В результате установили, что цена завышена на 17 миллионов 692 тысячи рублей в целом или на 4 миллиона 423 тысячи за один комплекс. Аукцион был объявлен с гораздо более низкой начальной ценой контракта, что позволило предотвратить излишние расходы.

Также значительная экономия бюджетных средств образовалась в результате установления предельных цен на основные продукты питания и горюче-смазочные материалы, закупаемые для государственных нужд области. Сравнение показывает, что одни и те же продукты в 2016 году обходились региональной казне гораздо дешевле, чем годом ранее. Например, творог в 2015 году закупался по 475 рублей за один килограмм, перловая крупа - по 42,5 рубля, десяток яиц - 86 рублей. В 206 году цены были соответственно 374, 28,26 и 66,5 рубля.

Деятельность министерства и его руководства получила положительную оценку губернатора.