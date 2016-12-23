Сахалинские областные депутаты предложили уменьшить число работающих за зарплату коллег

Сахалинские депутаты предложили сократить количество оплачиваемых должностей в областной думе. Речь идет об уменьшении числа депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе. Инициативу, которая исходила от самих парламентариев, поддержал губернатор Олег Кожемяко. Детали предложения обсуждались в ходе отчетно-выборной конференции регионального отделения партии «Единая Россия», сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе главы региона.

Сегодня в сахалинской областной думе 21 из 28 депутатов работает на постоянной основе, то есть получает заработную плату. Для далеко не самого густонаселенного региона такое количество парламентариев-профессионалов является избыточным, убеждена Наталья Коршунова, один из авторов инициативы, председатель думского комитета по государственному строительству, регламенту и местному самоуправлению.

- По этому соотношению Сахалинская область находится на втором месте в стране. И, объективно, региону не нужно столько оплачиваемых депутатов. Считаю, что на постоянной основе могли бы работать председатели областной думы, ее профильных комитетов, а также их заместители, - сказала Коршунова. - У предлагаемого решения есть и другие аргументы, главный из которых сводится к экономии бюджетных средств. Во внимание также надо принять тот факт, что в последнее время сократились объемы законодательной деятельности Сахалинской Думы - например, полномочия по утверждению региональных госпрограмм переданы высшему органу исполнительной власти субъекта - правительству.

Законопроект о сокращении числа депутатов, работающих в Думе на постоянной основе, планируется разработать в 2017 году. Ожидается, что его положения будут распространяться на парламентариев следующего думского созыва. Инициативу сегодня поддержали губернатор и другие участники партконференции.

- Приветствую предложение сократить количество оплачиваемых должностей в областной думе. В условиях уменьшения объемных показателей регионального бюджета, оно очень своевременное, - отметил Олег Кожемяко.

На мероприятии также обсудили реализацию проекта «Голос 65». Это мощный инструмент, позволяющий сахалинцам и курильчанам оценивать деятельность местных властей по ключевым направлениям на сайте с одноименным названием - golos65.ru.

- Это услуги ЖКХ, состояние дорог, качество транспортных услуг и работы власти в целом. То есть то, на что обращают внимание люди во время моих рабочих поездок по районам. Кроме того, на сайте можно увидеть общий рейтинг всех глав администраций муниципальных районов. Считаю это очень полезным нововведением. Необходимо, чтобы об этом ресурсе узнало как можно большее число сахалинцев и курильчан. Важно, чтобы системой активно пользовались как мэры районов, отслеживая какие направления работы требуется «подтянуть», так и органы областной власти, курирующие эти вопросы, - сказал глава области.

- За неделю на сайте свои оценки чиновникам поставили 5 тысяч 849 человек. Уже в первые часы работы проекта мы получили массу откликов, замечаний и предложений. Люди просят расширить перечень критериев для оценки чиновников, например, по благоустройству городов и сел, ремонту дворов, спортивных площадок и так далее, - сообщил еще один участник конференции, депутат облдумы Андрей Хапочкин.

Подняли на мероприятии и тему обновления партийных рядов. Поводом для этого стал анализ итогов выборов в Государственную Думу России, а также самой избирательной кампании. В результате, в ноябре-декабре около трети всех местных отделений «Единой России» в районах области избрали новых секретарей.