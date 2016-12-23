Водолазы продолжили поиски пропавшего в Невельске мужчины

В районе Невельска продолжились поиски мужчины 1980 года рождения, который пропал 21 декабря. По информации его жены, в тот день он отправился на сбор морского ежа и не вернулся. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.

Супруга пропавшего обратилась в полицию, когда муж не вернулся домой в назначенное время. Поисками занялись водолазы сахалинского поисково-спасательного отряда им. В.А. Полякова в составе четырех человек, одной единицы техники, плавсредства «Фаворит».

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России совместно с полицейскими осмотрели береговую полосу и прибрежную акваторию от села Горнозаводск до села Ловецкое и от села Лопатино до Невельска. Всего было обследовано 12 километров береговой полосы и 3 квадратных километра морской акватории. Водолазная группа сахалинского филиала ДВРПСО МЧС России до наступления темноты обследована прибрежную акваторию в районе Невельска.