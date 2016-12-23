Сахалинские энергетики предупредили об отключениях электричества 30 декабря

Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.



Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.

Водолазы продолжили поиски пропавшего в Невельске мужчины

В районе Невельска продолжились поиски мужчины 1980 года рождения, который пропал 21 декабря. По информации его жены, в тот день он отправился на сбор морского ежа и не вернулся. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.



В районе Невельска продолжились поиски мужчины 1980 года рождения, который пропал 21 декабря. По информации его жены, в тот день он отправился на сбор морского ежа и не вернулся. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.

Сахалинские областные депутаты предложили уменьшить число работающих за зарплату коллег

Сахалинские депутаты предложили сократить количество оплачиваемых должностей в областной думе. Речь идет об уменьшении числа депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе. Инициативу, которая исходила от самих парламентариев, поддержал губернатор Олег Кожемяко. Детали предложения обсуждались в ходе отчетно-выборной конференции регионального отделения партии «Единая Россия», сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе главы региона.



Сахалинские депутаты предложили сократить количество оплачиваемых должностей в областной думе. Речь идет об уменьшении числа депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе. Инициативу, которая исходила от самих парламентариев, поддержал губернатор Олег Кожемяко. Детали предложения обсуждались в ходе отчетно-выборной конференции регионального отделения партии «Единая Россия», сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе главы региона.

Угольные компании согласились вложиться в ремонт дороги Углегорск-Шахтерск

Региональные власти принимают меры для улучшения ситуации, связанной с перевозками угля по автодороге Углегорск – Шахтерск. В начале декабря в правительство региона поступило обращение группы жителей Шахтерска. Они жаловались, что движение личного и пассажирского автотранспорта по дороге, соединяющей город с райцентром, сопряжено с большим риском. Об этом ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.



Региональные власти принимают меры для улучшения ситуации, связанной с перевозками угля по автодороге Углегорск – Шахтерск. В начале декабря в правительство региона поступило обращение группы жителей Шахтерска. Они жаловались, что движение личного и пассажирского автотранспорта по дороге, соединяющей город с райцентром, сопряжено с большим риском. Об этом ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

Сахалинское министерство Госзакупок сэкономило больше 2,5 миллиарда бюджетных рублей

Сахалинское министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок сэкономило сумму, равную бюджету среднего муниципального образования. Таков главный результат деятельности ведомства в 2016 году. Сотрудники министерства провели 6 тысяч 400 процедур государственных закупок для нужд Сахалинской области на общую сумму 24,7 миллиарда рублей, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.



Сахалинское министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок сэкономило сумму, равную бюджету среднего муниципального образования. Таков главный результат деятельности ведомства в 2016 году. Сотрудники министерства провели 6 тысяч 400 процедур государственных закупок для нужд Сахалинской области на общую сумму 24,7 миллиарда рублей, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

16 сахалинских школьников увидят кремлевскую елку своими глазами

24 декабря в Москву на Кремлевскую елку, отправятся 16 юных сахалинцев. Они примут участие в главном новогоднем представлении страны, которое пройдет 26 декабря, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.



24 декабря в Москву на Кремлевскую елку, отправятся 16 юных сахалинцев. Они примут участие в главном новогоднем представлении страны, которое пройдет 26 декабря, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.

В Южно-Сахалинске пройдут две предновогодние сельхозярмарки

Предновогодние сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Южно-Сахалинске в ближайшую субботу, 24 декабря, а также 30 декабря. Они расположатся на участке улицы Карла Маркса от Ленина до Амурской и будут работать с 10:00 до 14:00. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации областной столицы.



Предновогодние сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Южно-Сахалинске в ближайшую субботу, 24 декабря, а также 30 декабря. Они расположатся на участке улицы Карла Маркса от Ленина до Амурской и будут работать с 10:00 до 14:00. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации областной столицы.

Сахалинские штангисты посоревнуются за «Новогодние призы»

В преддверии зимних каникул на помост во дворце спорта «Кристалл» выйдут 20 штангистов. Они выступят в заключительном турнире уходящего года «Новогодние призы». Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кристалле».



В преддверии зимних каникул на помост во дворце спорта «Кристалл» выйдут 20 штангистов. Они выступят в заключительном турнире уходящего года «Новогодние призы». Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кристалле».

На Сахалине построят около 800 арендных квартир для военнослужащих

Сахалинская область получила высокие оценки за организацию мобилизационных учений и работу по патриотическому воспитанию молодежи, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области. Деятельность островных властей по этим направлениям накануне отметили на совещании органов военного управления Восточного военного округа и исполнительной власти субъектов в Хабаровске.



Сахалинская область получила высокие оценки за организацию мобилизационных учений и работу по патриотическому воспитанию молодежи, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области. Деятельность островных властей по этим направлениям накануне отметили на совещании органов военного управления Восточного военного округа и исполнительной власти субъектов в Хабаровске.

Гости сахалинского «Ледового фестиваля» смогут выиграть коньки

В эту субботу состоится официальное открытие катков. В честь праздника участники смогут получить фигурные коньки в подарок. Стать обладателем спортивного инвентаря смогут сахалинцы, которые примут активное участие в массовых физкультурных стартах, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



В эту субботу состоится официальное открытие катков. В честь праздника участники смогут получить фигурные коньки в подарок. Стать обладателем спортивного инвентаря смогут сахалинцы, которые примут активное участие в массовых физкультурных стартах, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Южнокорейские самбисты приехали на Сахалин потренироваться и посоревноваться

В Южно-Сахалинске на базе спортивного клуба «Дзюдокан» начались учебно-тренировочные сборы по самбо с участием юношеской сборной из Южной Кореи. Гости прибыли в островную столицу в начале недели в составе двенадцати человек: 10 спортсменов в возрасте от 12 до 18 лет и два тренера. Совместные тренировки с сахалинскими самбистами пройдут не только в Южно-Сахалинске, но и в других городах острова - Холмске и Корсакове. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



В Южно-Сахалинске на базе спортивного клуба «Дзюдокан» начались учебно-тренировочные сборы по самбо с участием юношеской сборной из Южной Кореи. Гости прибыли в островную столицу в начале недели в составе двенадцати человек: 10 спортсменов в возрасте от 12 до 18 лет и два тренера. Совместные тренировки с сахалинскими самбистами пройдут не только в Южно-Сахалинске, но и в других городах острова - Холмске и Корсакове. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Пенсионный фонд России возьмет на себя обязательства негосударственных пенсионных фондов, лишившихся лицензии

В 2015-2016 годы Центральный банк России аннулировал лицензии на осуществление деятельности по обязательному пенсионному страхованию у 35 негосударственных пенсионных фондов. К этому времени выплаты из средств пенсионных накоплений были назначены 78 тысячам 558 пенсионерам, которых обслуживали эти НПФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском отделении пенсионного фонда России.



В 2015-2016 годы Центральный банк России аннулировал лицензии на осуществление деятельности по обязательному пенсионному страхованию у 35 негосударственных пенсионных фондов. К этому времени выплаты из средств пенсионных накоплений были назначены 78 тысячам 558 пенсионерам, которых обслуживали эти НПФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском отделении пенсионного фонда России.



Сахалинские пограничники отобрали у браконьеров больше тысячи особей трепанга

21 декабря на побережье залива Анива в районе яхт-клуба Третьей Пади Корсаковского района сахалинские пограничники помешали четырем россиянам ловить трепанг водолазным способом. В ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили около 1 тысячи 200 экземпляров морских огурцов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.



21 декабря на побережье залива Анива в районе яхт-клуба Третьей Пади Корсаковского района сахалинские пограничники помешали четырем россиянам ловить трепанг водолазным способом. В ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили около 1 тысячи 200 экземпляров морских огурцов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.

Сахалинская область по пропускной способности спортобъектов поднялась на 20 позиций

Глава министерства спорта и молодежной политики Антон Зайцев отчитался о достижении общих и отраслевых показателей эффективности служебной деятельности. Подробности ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.



Глава министерства спорта и молодежной политики Антон Зайцев отчитался о достижении общих и отраслевых показателей эффективности служебной деятельности. Подробности ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

Авиапарк «Авроры» пополнился еще одним канадским лайнером

В аэропорту Южно-Сахалинска приземлился Bombardier Q400, приобретенный для региональной авиакомпании «Аврора» за счет областного бюджета. В настоящее время новая машина, построенная в Канаде, проходит таможенное оформление. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.



В аэропорту Южно-Сахалинска приземлился Bombardier Q400, приобретенный для региональной авиакомпании «Аврора» за счет областного бюджета. В настоящее время новая машина, построенная в Канаде, проходит таможенное оформление. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

«Сахалинэнерго» предупредило об отключениях электричества 29 и 30 декабря

Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.



Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.

В Южно-Сахалинске начали продавать елки

В областном центре начали открываться елочные базары. До конца недели заработают все 10 торговых точек в Южно-Сахалинске и одна в планировочном районе Луговое. Обязательным условием при осуществлении торговли хвойными деревьями на землях муниципалитета является соблюдение единых требований к организации елочных базаров. Подробности ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.



В областном центре начали открываться елочные базары. До конца недели заработают все 10 торговых точек в Южно-Сахалинске и одна в планировочном районе Луговое. Обязательным условием при осуществлении торговли хвойными деревьями на землях муниципалитета является соблюдение единых требований к организации елочных базаров. Подробности ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.

Отличившиеся юные сахалинцы со всей области побывали на Новогодней елке в столице региона

В Сахалинском Чехов-центре состоялась Новогодняя елка для детей. На мероприятие съехались юные жители региона из 15 муниципальных образований возрастом от 10 до 12 лет. Все они - отличники учебы, призеры всероссийских и региональных олимпиад, победители различных творческих и спортивных состязаний, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.



В Сахалинском Чехов-центре состоялась Новогодняя елка для детей. На мероприятие съехались юные жители региона из 15 муниципальных образований возрастом от 10 до 12 лет. Все они - отличники учебы, призеры всероссийских и региональных олимпиад, победители различных творческих и спортивных состязаний, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

Работники поронайской торговой сети похитили спиртное на 1,5 миллиона рублей

Поронайский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти работников сети продовольственных магазинов Поронайска. Их признали виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение). Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.



Поронайский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти работников сети продовольственных магазинов Поронайска. Их признали виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение). Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.