23 декабря 2016 г., 16:58

Сотрудники южно-сахалинского департамента образования объяснили, как зачислиться в первый класс

В департаменте образования Южно-Сахалинска рассказали о порядке подачи заявлений в первый класс в электронной форме. В соответствии с постановлением администрации Южно-Сахалинска, все общеобразовательные организации города осуществляют прием обучающихся в электронном виде, используя портал образовательных услуг Сахалинской области (https://detsad.admsakhalin.ru). Сейчас вкладка портала неактивна. Приемная кампания в школах Южно-Сахалинска стартует в январе 2017 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.

Как рассказали специалисты, чтобы избежать нагрузки на сервер и технических накладок, министерством образования составлен график, в котором за каждой школой закреплен свой день прима заявлений. Он размещен на сайтах министерства и департамента образования, а также городских школ (http://doys.ru/data/7999-16.pdf). Согласно графику, первой в Южно-Сахалинске 14 января начнет прием учеников гимназия № 1 им. Пушкина.

Сегодня в общеобразовательных учреждениях ведется серьезная подготовительная работа по организации дня приема заявлений. Подать документы родители смогут несколькими способами: самостоятельно с домашнего компьютера или лично в школе, где специально обученные операторы занесут все данные в систему и отправят заявления, а также проконсультируют и предоставят компьютер тем, кто захочет заполнить форму самостоятельно. Для ускорения процесса подачи заявлений в школах будут работать не менее пяти операторов.

Основным критерием формирования очереди будет время подачи документов. На информационных стендах всех школ, а также в департаменте образования и на сайтах размещены пошаговые инструкции для родителей по приему заявлений в электронной форме (http://doys.ru/data/Instrukciya_podacha_zayavleniya_na_vakantnye_mesta.pdf). Перечень необходимых документов размещен на сайте администрации Южно-Сахалинска (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1119/8005).

После регистрации заявлению присвоят уникальный номер, который необходимо зафиксировать. В дальнейшем он понадобится для отслеживания результатов приема в школу. Списки зачисленных детей будут опубликованы через семь рабочих дней после подачи заявлений.

Подробную информацию можно получить в департаменте образования по телефону: (4224) 72-23-42.

В 2017-2018 учебном году школы города примут больше 2,5 тысячи первоклассников.