Южно-сахалинские школьники проплыли 50 метров за значки ГТО

Сегодня завершились тестирования нормативов по плаванию «Зимней декады ГТО». Они проходили в течение двух дней в городском бассейне Южно-Сахалинска. Испытать себя и получить знак отличия смогли учащиеся и выпускники общеобразовательных учреждений возрастных групп 16-17 лет (5 ступень), 18-24 лет (6 ступень). Подробности ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

В течение двух дней больше 200 школьников из областного центра выполнили норматив по плаванию. Чтобы получить золотой знак ГТО нужно было проплыть дистанцию 50 метров: для мальчиков за 40 секунд, а для девочек за 1 минуту 10 секунд.

Акимов Никита из школы № 8 областного центра смог проплыть 50 метров за 33,98 секунды. Это даже лучше, чем необходимо для золотого знака. На протяжении шести лет юноша занимался плаванием, но уже три года как перестал, потому что перешел в другой вид спорта - легкую атлетику. Проплыть с таким результатом, признается Никита, помогла выносливость и прошлый плавательный опыт.

- Мой друг недавно выполнил норматив кандидата в мастера спорта по плаванию. Я у него поинтересовался, за сколько он проплыл. Не хотел отставать от его результата, - сказал школьник.

Впереди у ребят еще два вида испытаний всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 26 декабря с 11:00 до 17:00 в тире школы №3 (ул. Пограничная,48) состоится тестирование по стрельбе из пневматической винтовки. Участникам предстоит стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей на стол или стойку с дистанции 10 метров.

27 декабря с 14:00 до 17:00 в волейбольном центре «Сахалин» (ул. Горького, 7/3) специалисты регионального Центра тестирования примут нормативы по подниманию туловища из положения лежа на спине.

- Мы проводим «Зимнюю декаду ГТО», чтобы у учащихся была возможность выполнить восемь видов испытаний до конца этого года. Есть такой нюанс - у детей, переходящих в другую ступень по исполнению 18-ти лет, виды испытаний, которые они выполнили в своей ступени, но полностью не завершили комплекс, могут аннулироваться. Поэтому, чтобы этого не случилось, мы даем возможность завершить комплекс, выполнить недостающие испытания, согласно золотому знаку ГТО 5-6 ступеней, - рассказал Виктор Пальшин, руководитель структурного подразделения регионального оператора всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Как отмечают в региональном центре тестирования, по сравнению с прошлым годом появилась хорошая тенденция роста заинтересованности школьников в выполнении нормативов ГТО. Они заранее знакомятся с комплексом, готовятся к каждому виду испытаний как методически, так и физически.