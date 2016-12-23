Южно-сахалинские школьники проплыли 50 метров за значки ГТО

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Сегодня завершились тестирования нормативов по плаванию «Зимней декады ГТО». Они проходили в течение двух дней в городском бассейне Южно-Сахалинска. Испытать себя и получить знак отличия смогли учащиеся и выпускники общеобразовательных учреждений возрастных групп 16-17 лет (5 ступень), 18-24 лет (6 ступень). Подробности ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В департаменте образования Южно-Сахалинска рассказали о порядке подачи заявлений в первый класс в электронной форме. В соответствии с постановлением администрации Южно-Сахалинска, все общеобразовательные организации города осуществляют прием обучающихся в электронном виде, используя портал образовательных услуг Сахалинской области. Сейчас вкладка портала неактивна. Приемная кампания в школах Южно-Сахалинска стартует в январе 2017 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
В районе Невельска продолжились поиски мужчины 1980 года рождения, который пропал 21 декабря. По информации его жены, в тот день он отправился на сбор морского ежа и не вернулся. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
Сахалинские депутаты предложили сократить количество оплачиваемых должностей в областной думе. Речь идет об уменьшении числа депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе. Инициативу, которая исходила от самих парламентариев, поддержал губернатор Олег Кожемяко. Детали предложения обсуждались в ходе отчетно-выборной конференции регионального отделения партии «Единая Россия», сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе главы региона.
Региональные власти принимают меры для улучшения ситуации, связанной с перевозками угля по автодороге Углегорск – Шахтерск. В начале декабря в правительство региона поступило обращение группы жителей Шахтерска. Они жаловались, что движение личного и пассажирского автотранспорта по дороге, соединяющей город с райцентром, сопряжено с большим риском. Об этом ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Сахалинское министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок сэкономило сумму, равную бюджету среднего муниципального образования. Таков главный результат деятельности ведомства в 2016 году. Сотрудники министерства провели 6 тысяч 400 процедур государственных закупок для нужд Сахалинской области на общую сумму 24,7 миллиарда рублей, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
24 декабря в Москву на Кремлевскую елку, отправятся 16 юных сахалинцев. Они примут участие в главном новогоднем представлении страны, которое пройдет 26 декабря, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.
Предновогодние сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Южно-Сахалинске в ближайшую субботу, 24 декабря, а также 30 декабря. Они расположатся на участке улицы Карла Маркса от Ленина до Амурской и будут работать с 10:00 до 14:00. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации областной столицы.
В преддверии зимних каникул на помост во дворце спорта «Кристалл» выйдут 20 штангистов. Они выступят в заключительном турнире уходящего года «Новогодние призы». Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кристалле».
Сахалинская область получила высокие оценки за организацию мобилизационных учений и работу по патриотическому воспитанию молодежи, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области. Деятельность островных властей по этим направлениям накануне отметили на совещании органов военного управления Восточного военного округа и исполнительной власти субъектов в Хабаровске.
В эту субботу состоится официальное открытие катков. В честь праздника участники смогут получить фигурные коньки в подарок. Стать обладателем спортивного инвентаря смогут сахалинцы, которые примут активное участие в массовых физкультурных стартах, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске на базе спортивного клуба «Дзюдокан» начались учебно-тренировочные сборы по самбо с участием юношеской сборной из Южной Кореи. Гости прибыли в островную столицу в начале недели в составе двенадцати человек: 10 спортсменов в возрасте от 12 до 18 лет и два тренера. Совместные тренировки с сахалинскими самбистами пройдут не только в Южно-Сахалинске, но и в других городах острова - Холмске и Корсакове. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В 2015-2016 годы Центральный банк России аннулировал лицензии на осуществление деятельности по обязательному пенсионному страхованию у 35 негосударственных пенсионных фондов. К этому времени выплаты из средств пенсионных накоплений были назначены 78 тысячам 558 пенсионерам, которых обслуживали эти НПФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском отделении пенсионного фонда России.
Сахалинские пограничники отобрали у браконьеров больше тысячи особей трепанга
21 декабря на побережье залива Анива в районе яхт-клуба Третьей Пади Корсаковского района сахалинские пограничники помешали четырем россиянам ловить трепанг водолазным способом. В ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили около 1 тысячи 200 экземпляров морских огурцов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.
Глава министерства спорта и молодежной политики Антон Зайцев отчитался о достижении общих и отраслевых показателей эффективности служебной деятельности. Подробности ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
В аэропорту Южно-Сахалинска приземлился Bombardier Q400, приобретенный для региональной авиакомпании «Аврора» за счет областного бюджета. В настоящее время новая машина, построенная в Канаде, проходит таможенное оформление. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
В областном центре начали открываться елочные базары. До конца недели заработают все 10 торговых точек в Южно-Сахалинске и одна в планировочном районе Луговое. Обязательным условием при осуществлении торговли хвойными деревьями на землях муниципалитета является соблюдение единых требований к организации елочных базаров. Подробности ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
В Сахалинском Чехов-центре состоялась Новогодняя елка для детей. На мероприятие съехались юные жители региона из 15 муниципальных образований возрастом от 10 до 12 лет. Все они - отличники учебы, призеры всероссийских и региональных олимпиад, победители различных творческих и спортивных состязаний, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
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Сегодня завершились тестирования нормативов по плаванию «Зимней декады ГТО». Они проходили в течение двух дней в городском бассейне Южно-Сахалинска. Испытать себя и получить знак отличия смогли учащиеся и выпускники общеобразовательных учреждений возрастных групп 16-17 лет (5 ступень), 18-24 лет (6 ступень). Подробности ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В течение двух дней больше 200 школьников из областного центра выполнили норматив по плаванию. Чтобы получить золотой знак ГТО нужно было проплыть дистанцию 50 метров: для мальчиков за 40 секунд, а для девочек за 1 минуту 10 секунд.
Акимов Никита из школы № 8 областного центра смог проплыть 50 метров за 33,98 секунды. Это даже лучше, чем необходимо для золотого знака. На протяжении шести лет юноша занимался плаванием, но уже три года как перестал, потому что перешел в другой вид спорта - легкую атлетику. Проплыть с таким результатом, признается Никита, помогла выносливость и прошлый плавательный опыт.
- Мой друг недавно выполнил норматив кандидата в мастера спорта по плаванию. Я у него поинтересовался, за сколько он проплыл. Не хотел отставать от его результата, - сказал школьник.
Впереди у ребят еще два вида испытаний всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 26 декабря с 11:00 до 17:00 в тире школы №3 (ул. Пограничная,48) состоится тестирование по стрельбе из пневматической винтовки. Участникам предстоит стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей на стол или стойку с дистанции 10 метров.
27 декабря с 14:00 до 17:00 в волейбольном центре «Сахалин» (ул. Горького, 7/3) специалисты регионального Центра тестирования примут нормативы по подниманию туловища из положения лежа на спине.
- Мы проводим «Зимнюю декаду ГТО», чтобы у учащихся была возможность выполнить восемь видов испытаний до конца этого года. Есть такой нюанс - у детей, переходящих в другую ступень по исполнению 18-ти лет, виды испытаний, которые они выполнили в своей ступени, но полностью не завершили комплекс, могут аннулироваться. Поэтому, чтобы этого не случилось, мы даем возможность завершить комплекс, выполнить недостающие испытания, согласно золотому знаку ГТО 5-6 ступеней, - рассказал Виктор Пальшин, руководитель структурного подразделения регионального оператора всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Как отмечают в региональном центре тестирования, по сравнению с прошлым годом появилась хорошая тенденция роста заинтересованности школьников в выполнении нормативов ГТО. Они заранее знакомятся с комплексом, готовятся к каждому виду испытаний как методически, так и физически.
Сегодня завершились тестирования нормативов по плаванию «Зимней декады ГТО». Они проходили в течение двух дней в городском бассейне Южно-Сахалинска. Испытать себя и получить знак отличия смогли учащиеся и выпускники общеобразовательных учреждений возрастных групп 16-17 лет (5 ступень), 18-24 лет (6 ступень). Подробности ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В департаменте образования Южно-Сахалинска рассказали о порядке подачи заявлений в первый класс в электронной форме. В соответствии с постановлением администрации Южно-Сахалинска, все общеобразовательные организации города осуществляют прием обучающихся в электронном виде, используя портал образовательных услуг Сахалинской области. Сейчас вкладка портала неактивна. Приемная кампания в школах Южно-Сахалинска стартует в январе 2017 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
В районе Невельска продолжились поиски мужчины 1980 года рождения, который пропал 21 декабря. По информации его жены, в тот день он отправился на сбор морского ежа и не вернулся. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
Сахалинские депутаты предложили сократить количество оплачиваемых должностей в областной думе. Речь идет об уменьшении числа депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе. Инициативу, которая исходила от самих парламентариев, поддержал губернатор Олег Кожемяко. Детали предложения обсуждались в ходе отчетно-выборной конференции регионального отделения партии «Единая Россия», сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе главы региона.
Региональные власти принимают меры для улучшения ситуации, связанной с перевозками угля по автодороге Углегорск – Шахтерск. В начале декабря в правительство региона поступило обращение группы жителей Шахтерска. Они жаловались, что движение личного и пассажирского автотранспорта по дороге, соединяющей город с райцентром, сопряжено с большим риском. Об этом ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Сахалинское министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок сэкономило сумму, равную бюджету среднего муниципального образования. Таков главный результат деятельности ведомства в 2016 году. Сотрудники министерства провели 6 тысяч 400 процедур государственных закупок для нужд Сахалинской области на общую сумму 24,7 миллиарда рублей, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
24 декабря в Москву на Кремлевскую елку, отправятся 16 юных сахалинцев. Они примут участие в главном новогоднем представлении страны, которое пройдет 26 декабря, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.
Предновогодние сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Южно-Сахалинске в ближайшую субботу, 24 декабря, а также 30 декабря. Они расположатся на участке улицы Карла Маркса от Ленина до Амурской и будут работать с 10:00 до 14:00. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации областной столицы.
В преддверии зимних каникул на помост во дворце спорта «Кристалл» выйдут 20 штангистов. Они выступят в заключительном турнире уходящего года «Новогодние призы». Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кристалле».
Сахалинская область получила высокие оценки за организацию мобилизационных учений и работу по патриотическому воспитанию молодежи, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области. Деятельность островных властей по этим направлениям накануне отметили на совещании органов военного управления Восточного военного округа и исполнительной власти субъектов в Хабаровске.
В эту субботу состоится официальное открытие катков. В честь праздника участники смогут получить фигурные коньки в подарок. Стать обладателем спортивного инвентаря смогут сахалинцы, которые примут активное участие в массовых физкультурных стартах, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске на базе спортивного клуба «Дзюдокан» начались учебно-тренировочные сборы по самбо с участием юношеской сборной из Южной Кореи. Гости прибыли в островную столицу в начале недели в составе двенадцати человек: 10 спортсменов в возрасте от 12 до 18 лет и два тренера. Совместные тренировки с сахалинскими самбистами пройдут не только в Южно-Сахалинске, но и в других городах острова - Холмске и Корсакове. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В 2015-2016 годы Центральный банк России аннулировал лицензии на осуществление деятельности по обязательному пенсионному страхованию у 35 негосударственных пенсионных фондов. К этому времени выплаты из средств пенсионных накоплений были назначены 78 тысячам 558 пенсионерам, которых обслуживали эти НПФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском отделении пенсионного фонда России.
Сахалинские пограничники отобрали у браконьеров больше тысячи особей трепанга
21 декабря на побережье залива Анива в районе яхт-клуба Третьей Пади Корсаковского района сахалинские пограничники помешали четырем россиянам ловить трепанг водолазным способом. В ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили около 1 тысячи 200 экземпляров морских огурцов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.
Глава министерства спорта и молодежной политики Антон Зайцев отчитался о достижении общих и отраслевых показателей эффективности служебной деятельности. Подробности ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
В аэропорту Южно-Сахалинска приземлился Bombardier Q400, приобретенный для региональной авиакомпании «Аврора» за счет областного бюджета. В настоящее время новая машина, построенная в Канаде, проходит таможенное оформление. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
В областном центре начали открываться елочные базары. До конца недели заработают все 10 торговых точек в Южно-Сахалинске и одна в планировочном районе Луговое. Обязательным условием при осуществлении торговли хвойными деревьями на землях муниципалитета является соблюдение единых требований к организации елочных базаров. Подробности ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
В Сахалинском Чехов-центре состоялась Новогодняя елка для детей. На мероприятие съехались юные жители региона из 15 муниципальных образований возрастом от 10 до 12 лет. Все они - отличники учебы, призеры всероссийских и региональных олимпиад, победители различных творческих и спортивных состязаний, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
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