Сахалинский инвестиционный совет поддержал строительство мусороперерабатывающего завода

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Областной совет по инвестиционной деятельности поддержал ряд проектов. Среди них строительство торгового центра для сельхозпроизводителей, гостиница с водным комплексом, индустриальный парк и мусороперерабатывающий комплекс. Подробности ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Сегодня завершились тестирования нормативов по плаванию «Зимней декады ГТО». Они проходили в течение двух дней в городском бассейне Южно-Сахалинска. Испытать себя и получить знак отличия смогли учащиеся и выпускники общеобразовательных учреждений возрастных групп 16-17 лет (5 ступень), 18-24 лет (6 ступень). Подробности ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В департаменте образования Южно-Сахалинска рассказали о порядке подачи заявлений в первый класс в электронной форме. В соответствии с постановлением администрации Южно-Сахалинска, все общеобразовательные организации города осуществляют прием обучающихся в электронном виде, используя портал образовательных услуг Сахалинской области. Сейчас вкладка портала неактивна. Приемная кампания в школах Южно-Сахалинска стартует в январе 2017 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
В районе Невельска продолжились поиски мужчины 1980 года рождения, который пропал 21 декабря. По информации его жены, в тот день он отправился на сбор морского ежа и не вернулся. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
Сахалинские депутаты предложили сократить количество оплачиваемых должностей в областной думе. Речь идет об уменьшении числа депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе. Инициативу, которая исходила от самих парламентариев, поддержал губернатор Олег Кожемяко. Детали предложения обсуждались в ходе отчетно-выборной конференции регионального отделения партии «Единая Россия», сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе главы региона.
Региональные власти принимают меры для улучшения ситуации, связанной с перевозками угля по автодороге Углегорск – Шахтерск. В начале декабря в правительство региона поступило обращение группы жителей Шахтерска. Они жаловались, что движение личного и пассажирского автотранспорта по дороге, соединяющей город с райцентром, сопряжено с большим риском. Об этом ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Сахалинское министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок сэкономило сумму, равную бюджету среднего муниципального образования. Таков главный результат деятельности ведомства в 2016 году. Сотрудники министерства провели 6 тысяч 400 процедур государственных закупок для нужд Сахалинской области на общую сумму 24,7 миллиарда рублей, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
24 декабря в Москву на Кремлевскую елку, отправятся 16 юных сахалинцев. Они примут участие в главном новогоднем представлении страны, которое пройдет 26 декабря, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.
Предновогодние сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Южно-Сахалинске в ближайшую субботу, 24 декабря, а также 30 декабря. Они расположатся на участке улицы Карла Маркса от Ленина до Амурской и будут работать с 10:00 до 14:00. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации областной столицы.
В преддверии зимних каникул на помост во дворце спорта «Кристалл» выйдут 20 штангистов. Они выступят в заключительном турнире уходящего года «Новогодние призы». Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кристалле».
Сахалинская область получила высокие оценки за организацию мобилизационных учений и работу по патриотическому воспитанию молодежи, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области. Деятельность островных властей по этим направлениям накануне отметили на совещании органов военного управления Восточного военного округа и исполнительной власти субъектов в Хабаровске.
В эту субботу состоится официальное открытие катков. В честь праздника участники смогут получить фигурные коньки в подарок. Стать обладателем спортивного инвентаря смогут сахалинцы, которые примут активное участие в массовых физкультурных стартах, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске на базе спортивного клуба «Дзюдокан» начались учебно-тренировочные сборы по самбо с участием юношеской сборной из Южной Кореи. Гости прибыли в островную столицу в начале недели в составе двенадцати человек: 10 спортсменов в возрасте от 12 до 18 лет и два тренера. Совместные тренировки с сахалинскими самбистами пройдут не только в Южно-Сахалинске, но и в других городах острова - Холмске и Корсакове. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В 2015-2016 годы Центральный банк России аннулировал лицензии на осуществление деятельности по обязательному пенсионному страхованию у 35 негосударственных пенсионных фондов. К этому времени выплаты из средств пенсионных накоплений были назначены 78 тысячам 558 пенсионерам, которых обслуживали эти НПФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском отделении пенсионного фонда России.
Сахалинские пограничники отобрали у браконьеров больше тысячи особей трепанга
21 декабря на побережье залива Анива в районе яхт-клуба Третьей Пади Корсаковского района сахалинские пограничники помешали четырем россиянам ловить трепанг водолазным способом. В ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили около 1 тысячи 200 экземпляров морских огурцов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.
Глава министерства спорта и молодежной политики Антон Зайцев отчитался о достижении общих и отраслевых показателей эффективности служебной деятельности. Подробности ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
В аэропорту Южно-Сахалинска приземлился Bombardier Q400, приобретенный для региональной авиакомпании «Аврора» за счет областного бюджета. В настоящее время новая машина, построенная в Канаде, проходит таможенное оформление. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
В областном центре начали открываться елочные базары. До конца недели заработают все 10 торговых точек в Южно-Сахалинске и одна в планировочном районе Луговое. Обязательным условием при осуществлении торговли хвойными деревьями на землях муниципалитета является соблюдение единых требований к организации елочных базаров. Подробности ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
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Областной совет по инвестиционной деятельности поддержал ряд проектов. Среди них строительство торгового центра для сельхозпроизводителей, гостиница с водным комплексом, индустриальный парк и мусороперерабатывающий комплекс. Подробности ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Первый проект - строительство универсального торгового центра для сельхозпроизводителей в Южно-Сахалинске. Здание, рассчитанное на 140 торговых мест, по замыслу инициаторов, следует возвести на месте микрорынка «Центральный» между улицей Дзержинского и проспектом Мира. Рядом с ним - три парковочные зоны. Объем инвестиций - больше 400 миллионов рублей.
Участники совета проект, в целом, поддержали, отметив, что Южно-Сахалинску необходим современный и комфортабельный торговый объект, где своей продукцией могли бы торговать местные сельхозтоваропроизводители. Но выбор места вызвал серьезные возражения. Появление в центре города, и без того перегруженном автомобилями, еще одного крупного торгового объекта серьезно ухудшит транспортную ситуацию. Олег Кожемяко, подводя итог обсуждению, рекомендовал инициаторам проекта вместе с городскими властями подыскать более подходящую площадку.
Следующим был представлен проект гостиницы с водным комплексом, включающим в себя, в частности, бассейны - открытый и крытый. Построить ее предполагается южнее стадиона «Спартак». Первоначально объект планировали разместить севернее стадиона. Но участок потребовался под строительство входной группы спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». И для гостиницы подобрали другое место. Участники совета высказались в пользу этого проекта, который будет способствовать привлечению туристов в регион. Но при этом они рекомендовали ограничить высоту здания, чтобы постройка гармонично вписалось в ландшафт.
Индустриальный парк в окрестностях Южно-Сахалинска собирается создать одна из сахалинских компаний. Ее руководство намерено возвести на площади на площади в 15 гектаров комплекс производственных, складских и офисных помещений. Предполагается, что здесь разместят свои производства организации, оказывающие сервисные услуги в нефтегазовой отрасли, мебельная фабрика, другие предприятия. Стоимость проекта - 945 миллионов рублей. По мнению его инициаторов, создание индустриального парка будет способствовать запуску новых производств и привлечению инвестиций, увеличению объема услуг в сфере производственной деятельности, ремонта машин и оборудования, складского хозяйства, росту налоговых отчислений и созданию новых рабочих мест.
- Это важный и нужный проект, - оценил губернатор. Вместе с тем он отметил, что начинание нуждается в глубокой и детальной проработке. Следует уточнить, насколько велика заинтересованность в нем со стороны потенциальных резидентов индустриального парка, определить величину платы за аренду площадей на территории объекта, решить вопросы по обеспечению электроэнергией.
Совет однозначно поддержал соответствующий всем экологическим требованиям проект по созданию современного мусороперерабатывающего комплекса в Корсакове. Его предлагается разместить в непосредственной близости от действующего полигона твердых бытовых отходов.
Областной совет по инвестиционной деятельности поддержал ряд проектов. Среди них строительство торгового центра для сельхозпроизводителей, гостиница с водным комплексом, индустриальный парк и мусороперерабатывающий комплекс. Подробности ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Сегодня завершились тестирования нормативов по плаванию «Зимней декады ГТО». Они проходили в течение двух дней в городском бассейне Южно-Сахалинска. Испытать себя и получить знак отличия смогли учащиеся и выпускники общеобразовательных учреждений возрастных групп 16-17 лет (5 ступень), 18-24 лет (6 ступень). Подробности ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В департаменте образования Южно-Сахалинска рассказали о порядке подачи заявлений в первый класс в электронной форме. В соответствии с постановлением администрации Южно-Сахалинска, все общеобразовательные организации города осуществляют прием обучающихся в электронном виде, используя портал образовательных услуг Сахалинской области. Сейчас вкладка портала неактивна. Приемная кампания в школах Южно-Сахалинска стартует в январе 2017 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
В районе Невельска продолжились поиски мужчины 1980 года рождения, который пропал 21 декабря. По информации его жены, в тот день он отправился на сбор морского ежа и не вернулся. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
Сахалинские депутаты предложили сократить количество оплачиваемых должностей в областной думе. Речь идет об уменьшении числа депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе. Инициативу, которая исходила от самих парламентариев, поддержал губернатор Олег Кожемяко. Детали предложения обсуждались в ходе отчетно-выборной конференции регионального отделения партии «Единая Россия», сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе главы региона.
Региональные власти принимают меры для улучшения ситуации, связанной с перевозками угля по автодороге Углегорск – Шахтерск. В начале декабря в правительство региона поступило обращение группы жителей Шахтерска. Они жаловались, что движение личного и пассажирского автотранспорта по дороге, соединяющей город с райцентром, сопряжено с большим риском. Об этом ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Сахалинское министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок сэкономило сумму, равную бюджету среднего муниципального образования. Таков главный результат деятельности ведомства в 2016 году. Сотрудники министерства провели 6 тысяч 400 процедур государственных закупок для нужд Сахалинской области на общую сумму 24,7 миллиарда рублей, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
24 декабря в Москву на Кремлевскую елку, отправятся 16 юных сахалинцев. Они примут участие в главном новогоднем представлении страны, которое пройдет 26 декабря, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.
Предновогодние сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Южно-Сахалинске в ближайшую субботу, 24 декабря, а также 30 декабря. Они расположатся на участке улицы Карла Маркса от Ленина до Амурской и будут работать с 10:00 до 14:00. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации областной столицы.
В преддверии зимних каникул на помост во дворце спорта «Кристалл» выйдут 20 штангистов. Они выступят в заключительном турнире уходящего года «Новогодние призы». Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кристалле».
Сахалинская область получила высокие оценки за организацию мобилизационных учений и работу по патриотическому воспитанию молодежи, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области. Деятельность островных властей по этим направлениям накануне отметили на совещании органов военного управления Восточного военного округа и исполнительной власти субъектов в Хабаровске.
В эту субботу состоится официальное открытие катков. В честь праздника участники смогут получить фигурные коньки в подарок. Стать обладателем спортивного инвентаря смогут сахалинцы, которые примут активное участие в массовых физкультурных стартах, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске на базе спортивного клуба «Дзюдокан» начались учебно-тренировочные сборы по самбо с участием юношеской сборной из Южной Кореи. Гости прибыли в островную столицу в начале недели в составе двенадцати человек: 10 спортсменов в возрасте от 12 до 18 лет и два тренера. Совместные тренировки с сахалинскими самбистами пройдут не только в Южно-Сахалинске, но и в других городах острова - Холмске и Корсакове. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В 2015-2016 годы Центральный банк России аннулировал лицензии на осуществление деятельности по обязательному пенсионному страхованию у 35 негосударственных пенсионных фондов. К этому времени выплаты из средств пенсионных накоплений были назначены 78 тысячам 558 пенсионерам, которых обслуживали эти НПФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском отделении пенсионного фонда России.
Сахалинские пограничники отобрали у браконьеров больше тысячи особей трепанга
21 декабря на побережье залива Анива в районе яхт-клуба Третьей Пади Корсаковского района сахалинские пограничники помешали четырем россиянам ловить трепанг водолазным способом. В ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили около 1 тысячи 200 экземпляров морских огурцов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.
Глава министерства спорта и молодежной политики Антон Зайцев отчитался о достижении общих и отраслевых показателей эффективности служебной деятельности. Подробности ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
В аэропорту Южно-Сахалинска приземлился Bombardier Q400, приобретенный для региональной авиакомпании «Аврора» за счет областного бюджета. В настоящее время новая машина, построенная в Канаде, проходит таможенное оформление. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
В областном центре начали открываться елочные базары. До конца недели заработают все 10 торговых точек в Южно-Сахалинске и одна в планировочном районе Луговое. Обязательным условием при осуществлении торговли хвойными деревьями на землях муниципалитета является соблюдение единых требований к организации елочных базаров. Подробности ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
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