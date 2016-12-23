23 декабря 2016 г., 18:27

Сахалинский инвестиционный совет поддержал строительство мусороперерабатывающего завода

Областной совет по инвестиционной деятельности поддержал ряд проектов. Среди них строительство торгового центра для сельхозпроизводителей, гостиница с водным комплексом, индустриальный парк и мусороперерабатывающий комплекс. Подробности ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

Первый проект - строительство универсального торгового центра для сельхозпроизводителей в Южно-Сахалинске. Здание, рассчитанное на 140 торговых мест, по замыслу инициаторов, следует возвести на месте микрорынка «Центральный» между улицей Дзержинского и проспектом Мира. Рядом с ним - три парковочные зоны. Объем инвестиций - больше 400 миллионов рублей.

Участники совета проект, в целом, поддержали, отметив, что Южно-Сахалинску необходим современный и комфортабельный торговый объект, где своей продукцией могли бы торговать местные сельхозтоваропроизводители. Но выбор места вызвал серьезные возражения. Появление в центре города, и без того перегруженном автомобилями, еще одного крупного торгового объекта серьезно ухудшит транспортную ситуацию. Олег Кожемяко, подводя итог обсуждению, рекомендовал инициаторам проекта вместе с городскими властями подыскать более подходящую площадку.

Следующим был представлен проект гостиницы с водным комплексом, включающим в себя, в частности, бассейны - открытый и крытый. Построить ее предполагается южнее стадиона «Спартак». Первоначально объект планировали разместить севернее стадиона. Но участок потребовался под строительство входной группы спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». И для гостиницы подобрали другое место. Участники совета высказались в пользу этого проекта, который будет способствовать привлечению туристов в регион. Но при этом они рекомендовали ограничить высоту здания, чтобы постройка гармонично вписалось в ландшафт.

Индустриальный парк в окрестностях Южно-Сахалинска собирается создать одна из сахалинских компаний. Ее руководство намерено возвести на площади на площади в 15 гектаров комплекс производственных, складских и офисных помещений. Предполагается, что здесь разместят свои производства организации, оказывающие сервисные услуги в нефтегазовой отрасли, мебельная фабрика, другие предприятия. Стоимость проекта - 945 миллионов рублей. По мнению его инициаторов, создание индустриального парка будет способствовать запуску новых производств и привлечению инвестиций, увеличению объема услуг в сфере производственной деятельности, ремонта машин и оборудования, складского хозяйства, росту налоговых отчислений и созданию новых рабочих мест.

- Это важный и нужный проект, - оценил губернатор. Вместе с тем он отметил, что начинание нуждается в глубокой и детальной проработке. Следует уточнить, насколько велика заинтересованность в нем со стороны потенциальных резидентов индустриального парка, определить величину платы за аренду площадей на территории объекта, решить вопросы по обеспечению электроэнергией.

Совет однозначно поддержал соответствующий всем экологическим требованиям проект по созданию современного мусороперерабатывающего комплекса в Корсакове. Его предлагается разместить в непосредственной близости от действующего полигона твердых бытовых отходов.