Сахалинский «Совхоз «Тепличный» прирос двумя гектарами теплиц

Меньше чем за пять месяцев «Совхоз «Тепличный» построил внушительных размеров теплицы площадью два гектара или 20 тысяч квадратных метров. Сегодня состоялась церемония пуска нового комплекса в эксплуатацию. Ежегодно он будет дополнительно поставлять на островной рынок более 1 тысячи 600 тонн свежих овощей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

Новые теплицы хозяйство возвело на месте старых и неэффективных. Их снесли в середине мая. Уже в начале лета на площадке закипела стройка. Был выполнен большой объем грунтовых работ. В отдельных местах строителям пришлось ликвидировать неровности высотой в несколько метров. Произошла полная замена водовода и теплотрасс. Кроме того, для использования технологии светокультуры была возведена новая подстанция мощностью три мегаватта.

Строительство комплекса завершилось уже в октябре. После этого начался монтаж оборудования. А в начале декабря здесь высадили рассаду, чтобы уже к Новому году собрать первый урожай огурцов.

- Если сравнить с теми теплицами, в которых мы работали, это небо и земля, - дала одну из первых оценок новому комплексу Валентина Елина, до этого почти 40 лет проработавшая в совхозе.

- Пришла, посмотрела - все как в сказке. Конечно, для Сахалина, это здорово, настоящее событие. В советское время я ходила в передовиках и при этом больше 40 килограммов овощей с одного квадратного метра не получала. А сейчас теплицы даже при естественном освещении дают 60 килограммов, - поделилась бывший работник предприятия.

Урожайность овощей в новом комплексе и вовсе будет рекордной для области - до 100-120 килограммов с одного квадратного метра в течение года, - рассказал Виктор Бутков, генеральный директор «Тепличного». - Это на уровне показателей лучших хозяйств страны.

Он провел экскурсию по теплицам, раскрывая их характеристики и преимущества. На Сахалине применяются голландские технологий и отечественное оборудование. Тепличные конструкции прибыли из Калужской области, лампы - из Воронежской. Температуру и влажность регулирует система управления микроклиматом, питательные вещества дает капельный полив, специальные фитолампы излучают особый «правильный» свет, который не вызывает у листьев ожогов.

- Также мы впервые в регионе применили систему интерплантинга - совместного выращивания в одной теплице молодых и взрослых растений. По сути, речь идет о беспрерывном круглогодичном производстве, - пояснил Виктор Бутков. - Выращивать здесь планируем исключительно огурцы.

- Задачи, которые были поставлены перед совхозом «Тепличный» полностью выполнены. Все сделано качественно, грамотно и в срок, за что огромная благодарность коллективу хозяйства, - сказал принявший участие в церемонии открытия нового производства и затем осмотревший теплицы губернатор Олег Кожемяко. - Ввод нового комплекса - это хороший новогодний подарок для всех жителей области. В ближайшие дни здесь соберут первый урожай. Ежегодно же он будет дополнительно давать островному региону более 1 тысячи 600 тонн свежих овощей.

Глава области также отметил, что в 2016 году в Сахалинской области в сравнении с 2015 на 34 % выросло производство картофеля и на 26 % - овощей. И в этом также есть немалая заслуга «Тепличного». Сельхозотрасль, в целом, заканчивает год с высокими показателями. Так, на Сахалине почти на тысячу тонн выросло производство свинины, и на 1 тысячу 500 тонн увеличилось поголовье мясного скота.

В 2016 впервые за последние несколько десятков лет на острове произвели собственных бройлеров. Спрос на первые 200 тонн превзошел все ожидания - мясо птицы мгновенно раскупили. До конца года в продажу поступят еще 40 тонн. Уже в следующем году планируется выпустить такой продукции в 11 раз больше - 2 тысячи 600 тонн, а в 2018 - 5 тысяч тонн, в 2019-2020 годах выйти на показатель в 10 тысяч тонн. Также в уходящем году на Сахалине открылась перепелиная ферма на 100 тысяч перепелов. Ежегодно хозяйство будет производить 7 миллионов яиц и 50 тонн диетического мяса.

2017 год также обещает стать богатым на открытия. В регионе появятся новые животноводческие производства, на полную мощность заработает свинокомплекс в селе Таранай. Будет расширяться и производство овощей закрытого грунта. Планируется строительство современных теплиц с системой искусственного досвечивания на островах Итуруп, Кунашир и Парамушир. «Совхоз «Тепличный» приступит к возведению еще одного комплекса площадью два гектара, подобного тому, что был построен в этом году.