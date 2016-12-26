26 декабря 2016 г., 11:46

Сахалинские общественники не поверили в поронайскую госзакупку

Эксперты проекта общероссийского народного фронта «За честные закупки» в Сахалинской области призвали поронайские власти отменить аукцион на отлов и стерилизацию безнадзорных животных на территории района. Сомнительную госзакупку общественники выявили при мониторинге официального сайта государственных и муниципальных закупок. Подробности ТИА «Острова» сообщили в сахалинском отделении ОНФ.

Аукцион стоимостью 500 тысяч рублей был проведен 15 декабря. При этом работы должны быть закончены до Нового года. Активисты сахалинского отделения ОНФ считают, что за такой короткий срок - около одной недели - невозможно произвести отлов и стерилизацию бродячих животных. К тому же, после осмотра у ветеринарного врача животные должны пройти карантин. Сотрудники пункта временного размещения в это время выясняют состояние их здоровья и дают о них информацию в СМИ, чтобы хозяева забрали своих питомцев, если те случайно оказались в питомнике. На все это отводится срок до 14 дней.

- Администрация Поронайского района собирается потратить полмиллиона бюджетных рублей. При этом не ясно, проводились ли исследования численности бродячих животных в районе. Во всяком случае, данные о такой предварительной работе отсутствуют, а это важно для общественного контроля, - отметил член регионального штаба ОНФ Сергей Макаров. - В связи с этим можно предположить, что смета проекта не имеет серьезного обоснования. В этой связи возникают подозрения, что данное мероприятие полностью или частично может вполне пройти только по бумагам.

По мнению члена сахалинского штаба ОНФ Юрия Дьякова, оказание услуг по работе с бездомными животными весьма непрозрачная сфера. Там сильно завышены расценки и сложно оценить реальный объем работ. В целом по региону, речь идет о десятках миллионов рублей средств налогоплательщиков.

- Если судить по отчетам чиновников, наши населенные пункты должны быть переполнены тысячами животных с чипами и клеймами, которые означают, что они прошли проверку здоровья и стерилизацию в специализированных предприятиях. А на самом деле мы имеем целые стаи уличных псов, представляющих серьезную угрозу для жизни и здоровья людей. Особенно для детей. На самом деле, как хорошо знающий эту работу изнутри, уверен, что решить подобную проблему можно более эффективно и за меньшие средства, - заявил Юрий Дьяков.

Активисты регионального отделения ОНФ в Сахалинской области обратятся к властям Поронайского городского округа с просьбой объяснить целесообразность закупки по оказанию услуг на отлов и стерилизацию бездомных животных.