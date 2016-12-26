Автобусные остановки Южно-Сахалинска станут информативнее

В Южно-Сахалинске начали монтировать информационные указатели на автобусных остановках. До конца года таблички с расписанием движения пассажирского транспорта появятся на 350 павильонах областного центра. Такую информацию ТИА «Острова» предоставили в администрации Южно-Сахалинска.

- Они будут размещены на остановочных павильонах в областном центре, а также в планировочных районах Луговое и Ново-Александровск. Там, где нет павильонов, их прикрепят к столбам освещения, - сказал Павел Зарянов, главный инженер компании, занимающейся монтажными работами.

Указатели изготовлены из прочной композитной металлопластиковой панели и имеют акриловый слой, который защитит надписи от воздействий внешней среды. Шрифт подобран с учетом того, чтобы его смогли прочитать на расстоянии трех метров. На каждой табличке помимо названия остановки указаны номера маршрутов, а также расписание пригородных маршрутов, информация о конечном пункте назначения и интервалах движения автобусов. Стоит отметить, что интервалы указаны с расчетом количества находящихся на линии автобусов. В часы пик или во время неблагоприятных погодных условий возможно смещение интервала на 5-20 мин. Отслеживать реальное местонахождение автобусов и время ожидания их прибытия к определенной остановке поможет новый портал общественного транспорта Южно-Сахалинска. Сайт в тестовом режиме запустят уже на этой неделе. О начале его работы жители города будут проинформированы дополнительно.

Также на табличках указаны номера телефонов контролирующих организаций, по которым пассажиры смогут задать вопросы, касающиеся работы общественного транспорта. Позвонив по номеру диспетчерской службы 51-00-51, можно сообщить о несоблюдении графика движения автобусов, а также узнать, сколько автобусов на линии, местонахождение автобуса от конкретной остановки и прочее. Звонки принимаются с 6:00 до 23:00. В управлении транспорта администрации Южно-Сахалинска по номеру 300-917 принимаются вопросы, касающиеся морально-этических отношений между пассажирами и сотрудниками транспортных компаний (хамство, грубость со стороны водителя, кондуктора, отказ в проезде, нарушение тарифной политики и другое). По номеру 220-219 можно будет узнать о внутренней и внешней экипировке транспортного средства (реквизиты билетной продукции, наличие маршрутных указателей и др.).

Кроме того, в начале 2017 года будет объявлен аукцион на оснащение электронными информационными табло 45 остановочных павильонов в центральной части Южно-Сахалинска. На них будут демонстрироваться прогнозируемое время прибытия ближайшего к остановке автобуса.