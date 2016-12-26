Весы доверили банку ВТБ на Дальнем Востоке больше всего денег

Внешнеторговый оборот Сахалинской области упал на миллиард долларов США

В сахалинской таможне подвели итоги года. За 11 месяцев таможенники перечислили в федеральный бюджет больше 7 миллиардов рублей. Должностные лица ведомства оформили 2 тысячи 966 морских судов и пропустили через таможенную границу России 209 тысяч 125 физических лиц. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской таможне.



В сахалинской таможне подвели итоги года. За 11 месяцев таможенники перечислили в федеральный бюджет больше 7 миллиардов рублей. Должностные лица ведомства оформили 2 тысячи 966 морских судов и пропустили через таможенную границу России 209 тысяч 125 физических лиц. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской таможне.

17 представителей компаний Южно-Сахалинска отчитались за неуплату налогов

На итоговое в этом году заседание совета экономической безопасности (СЭБ) Южно-Сахалинска пригласили 17 представителей городских предприятий и организаций, у которых возникла задолженность по уплате налогов. Некоторые из них пришли на заседание с документами, подтверждающими погашение долга. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.



На итоговое в этом году заседание совета экономической безопасности (СЭБ) Южно-Сахалинска пригласили 17 представителей городских предприятий и организаций, у которых возникла задолженность по уплате налогов. Некоторые из них пришли на заседание с документами, подтверждающими погашение долга. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.

В сахалинском «Кристалле» раздали «новогодние призы» юным штангистам

Во дворце спорта «Кристалл» завершился турнир по тяжёлой атлетике «Новогодние призы». На помост в этих соревнованиях вышли юноши от 9 до 17 лет, а также девушки, успешно доказавшие, что штанга  дело не исключительно мужское. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кристалле».



Во дворце спорта «Кристалл» завершился турнир по тяжёлой атлетике «Новогодние призы». На помост в этих соревнованиях вышли юноши от 9 до 17 лет, а также девушки, успешно доказавшие, что штанга  дело не исключительно мужское. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кристалле».

Весы доверили банку ВТБ на Дальнем Востоке больше всего денег

Розничные банки группы ВТБ – ВТБ и ВТБ24 – проанализировали данные по «среднему чеку» депозитов своих клиентов, соотнеся их со знаками зодиака. На Дальнем Востоке самыми бережливыми оказались Весы.



Розничные банки группы ВТБ – ВТБ и ВТБ24 – проанализировали данные по «среднему чеку» депозитов своих клиентов, соотнеся их со знаками зодиака. На Дальнем Востоке самыми бережливыми оказались Весы.

Автобусные остановки Южно-Сахалинска станут информативнее

В Южно-Сахалинске начали монтировать информационные указатели на автобусных остановках. До конца года таблички с расписанием движения пассажирского транспорта появятся на 350 павильонах областного центра. Такую информацию ТИА «Острова» предоставили в администрации Южно-Сахалинска.



В Южно-Сахалинске начали монтировать информационные указатели на автобусных остановках. До конца года таблички с расписанием движения пассажирского транспорта появятся на 350 павильонах областного центра. Такую информацию ТИА «Острова» предоставили в администрации Южно-Сахалинска.

Почти никого из сахалинских выпускников не заинтересовала тема опыта и ошибок

Стали известны результаты итогового сочинения, которое написали сахалинцы и курильчане 7 декабря. В творческом испытании приняли участие 2 тысячи 435 человек. Из них 2 тысячи 384 человека писали итоговое сочинение, 51 человек – итоговое изложение. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.



Стали известны результаты итогового сочинения, которое написали сахалинцы и курильчане 7 декабря. В творческом испытании приняли участие 2 тысячи 435 человек. Из них 2 тысячи 384 человека писали итоговое сочинение, 51 человек – итоговое изложение. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.

Сахалинские общественники не поверили в поронайскую госзакупку

Эксперты проекта общероссийского народного фронта «За честные закупки» в Сахалинской области призвали поронайские власти отменить аукцион на отлов и стерилизацию безнадзорных животных на территории района. Сомнительную госзакупку общественники выявили при мониторинге официального сайта государственных и муниципальных закупок. Подробности ТИА «Острова» сообщили в сахалинском отделении ОНФ.



Эксперты проекта общероссийского народного фронта «За честные закупки» в Сахалинской области призвали поронайские власти отменить аукцион на отлов и стерилизацию безнадзорных животных на территории района. Сомнительную госзакупку общественники выявили при мониторинге официального сайта государственных и муниципальных закупок. Подробности ТИА «Острова» сообщили в сахалинском отделении ОНФ.

Сахалинский «Совхоз «Тепличный» прирос двумя гектарами теплиц

Меньше чем за пять месяцев «Совхоз «Тепличный» построил внушительных размеров теплицы площадью два гектара или 20 тысяч квадратных метров. Сегодня состоялась церемония пуска нового комплекса в эксплуатацию. Ежегодно он будет дополнительно поставлять на островной рынок более 1 тысячи 600 тонн свежих овощей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.



Меньше чем за пять месяцев «Совхоз «Тепличный» построил внушительных размеров теплицы площадью два гектара или 20 тысяч квадратных метров. Сегодня состоялась церемония пуска нового комплекса в эксплуатацию. Ежегодно он будет дополнительно поставлять на островной рынок более 1 тысячи 600 тонн свежих овощей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

Главы трех сахалинских районов не справились с заданиями на год

В Сахалинской области определены районы-аутсайдеры. Тройку антилидеров назвали в ходе селекторного совещания с островными мэрами. На мероприятии подвели итоги деятельности руководителей муниципалитетов за 11 месяцев 2016 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.



В Сахалинской области определены районы-аутсайдеры. Тройку антилидеров назвали в ходе селекторного совещания с островными мэрами. На мероприятии подвели итоги деятельности руководителей муниципалитетов за 11 месяцев 2016 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.



Сахалинский инвестиционный совет поддержал строительство мусороперерабатывающего завода

Областной совет по инвестиционной деятельности поддержал ряд проектов. Среди них строительство торгового центра для сельхозпроизводителей, гостиница с водным комплексом, индустриальный парк и мусороперерабатывающий комплекс. Подробности ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.



Областной совет по инвестиционной деятельности поддержал ряд проектов. Среди них строительство торгового центра для сельхозпроизводителей, гостиница с водным комплексом, индустриальный парк и мусороперерабатывающий комплекс. Подробности ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

Южно-сахалинские школьники проплыли 50 метров за значки ГТО

Сегодня завершились тестирования нормативов по плаванию «Зимней декады ГТО». Они проходили в течение двух дней в городском бассейне Южно-Сахалинска. Испытать себя и получить знак отличия смогли учащиеся и выпускники общеобразовательных учреждений возрастных групп 16-17 лет (5 ступень), 18-24 лет (6 ступень). Подробности ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



Сегодня завершились тестирования нормативов по плаванию «Зимней декады ГТО». Они проходили в течение двух дней в городском бассейне Южно-Сахалинска. Испытать себя и получить знак отличия смогли учащиеся и выпускники общеобразовательных учреждений возрастных групп 16-17 лет (5 ступень), 18-24 лет (6 ступень). Подробности ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Сотрудники южно-сахалинского департамента образования объяснили, как зачислиться в первый класс

В департаменте образования Южно-Сахалинска рассказали о порядке подачи заявлений в первый класс в электронной форме. В соответствии с постановлением администрации Южно-Сахалинска, все общеобразовательные организации города осуществляют прием обучающихся в электронном виде, используя портал образовательных услуг Сахалинской области. Сейчас вкладка портала неактивна. Приемная кампания в школах Южно-Сахалинска стартует в январе 2017 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.



В департаменте образования Южно-Сахалинска рассказали о порядке подачи заявлений в первый класс в электронной форме. В соответствии с постановлением администрации Южно-Сахалинска, все общеобразовательные организации города осуществляют прием обучающихся в электронном виде, используя портал образовательных услуг Сахалинской области. Сейчас вкладка портала неактивна. Приемная кампания в школах Южно-Сахалинска стартует в январе 2017 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.

Сахалинские энергетики предупредили об отключениях электричества 30 декабря

Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.



Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.

Водолазы продолжили поиски пропавшего в Невельске мужчины

В районе Невельска продолжились поиски мужчины 1980 года рождения, который пропал 21 декабря. По информации его жены, в тот день он отправился на сбор морского ежа и не вернулся. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.



В районе Невельска продолжились поиски мужчины 1980 года рождения, который пропал 21 декабря. По информации его жены, в тот день он отправился на сбор морского ежа и не вернулся. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.

Сахалинские областные депутаты предложили уменьшить число работающих за зарплату коллег

Сахалинские депутаты предложили сократить количество оплачиваемых должностей в областной думе. Речь идет об уменьшении числа депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе. Инициативу, которая исходила от самих парламентариев, поддержал губернатор Олег Кожемяко. Детали предложения обсуждались в ходе отчетно-выборной конференции регионального отделения партии «Единая Россия», сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе главы региона.



Сахалинские депутаты предложили сократить количество оплачиваемых должностей в областной думе. Речь идет об уменьшении числа депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе. Инициативу, которая исходила от самих парламентариев, поддержал губернатор Олег Кожемяко. Детали предложения обсуждались в ходе отчетно-выборной конференции регионального отделения партии «Единая Россия», сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе главы региона.

Угольные компании согласились вложиться в ремонт дороги Углегорск-Шахтерск

Региональные власти принимают меры для улучшения ситуации, связанной с перевозками угля по автодороге Углегорск – Шахтерск. В начале декабря в правительство региона поступило обращение группы жителей Шахтерска. Они жаловались, что движение личного и пассажирского автотранспорта по дороге, соединяющей город с райцентром, сопряжено с большим риском. Об этом ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.



Региональные власти принимают меры для улучшения ситуации, связанной с перевозками угля по автодороге Углегорск – Шахтерск. В начале декабря в правительство региона поступило обращение группы жителей Шахтерска. Они жаловались, что движение личного и пассажирского автотранспорта по дороге, соединяющей город с райцентром, сопряжено с большим риском. Об этом ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

Сахалинское министерство Госзакупок сэкономило больше 2,5 миллиарда бюджетных рублей

Сахалинское министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок сэкономило сумму, равную бюджету среднего муниципального образования. Таков главный результат деятельности ведомства в 2016 году. Сотрудники министерства провели 6 тысяч 400 процедур государственных закупок для нужд Сахалинской области на общую сумму 24,7 миллиарда рублей, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.



Сахалинское министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок сэкономило сумму, равную бюджету среднего муниципального образования. Таков главный результат деятельности ведомства в 2016 году. Сотрудники министерства провели 6 тысяч 400 процедур государственных закупок для нужд Сахалинской области на общую сумму 24,7 миллиарда рублей, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

16 сахалинских школьников увидят кремлевскую елку своими глазами

24 декабря в Москву на Кремлевскую елку, отправятся 16 юных сахалинцев. Они примут участие в главном новогоднем представлении страны, которое пройдет 26 декабря, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.



24 декабря в Москву на Кремлевскую елку, отправятся 16 юных сахалинцев. Они примут участие в главном новогоднем представлении страны, которое пройдет 26 декабря, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.

В Южно-Сахалинске пройдут две предновогодние сельхозярмарки

Предновогодние сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Южно-Сахалинске в ближайшую субботу, 24 декабря, а также 30 декабря. Они расположатся на участке улицы Карла Маркса от Ленина до Амурской и будут работать с 10:00 до 14:00. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации областной столицы.



Предновогодние сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Южно-Сахалинске в ближайшую субботу, 24 декабря, а также 30 декабря. Они расположатся на участке улицы Карла Маркса от Ленина до Амурской и будут работать с 10:00 до 14:00. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации областной столицы.