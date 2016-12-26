В сахалинском «Кристалле» раздали «новогодние призы» юным штангистам

Во дворце спорта «Кристалл» завершился турнир по тяжёлой атлетике «Новогодние призы». На помост в этих соревнованиях вышли юноши от 9 до 17 лет, а также девушки, успешно доказавшие, что штанга - дело не исключительно мужское. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кристалле».

- Участие в этих традиционных соревнованиях приняли 15 спортсменов, которые занимаются в «Кристалле» под нашим руководством и шестеро представителей отделения ЦСКА, - рассказал один из наставников спортсменов Олег Васильев. - Борьба по всем весовым категориям шла довольно серьезная: каждый из тяжелоатлетов стремился показать всё, на что способен. Никто не выступал «для галочки». Все ребята молодцы, и боролись до победного.

В азартной и напряжённой борьбе юные тяжелоатлеты разыграли медали в 11 весовых категориях среди юношей. Турнир также открыл новые имена атлетов-девушек. Золотые медали в категориях среди юношей завоевали: Илья Черкасов (весовая категория 38 кг), Антон Малофеев (весовая категория 46 кг), Артем Агабаев (весовая категория 50 кг), Дмитрий Ляшун (весовая категория 56 кг), Андрей Дреев (весовая категория 62 кг), Максим Обоскало (весовая категория 85 кг) и Владимир Болмотов (весовая категория 94 кг).

Для Юрия Просёлкова и Андрея Лесника этот турнир стал первым, но они оба успешно выступили во всех трех попытках в рывке и толчке. Юрий поднял в общей сумме 57 кг, выступая в категории 62 кг, и занял второе место. Андрей Лесник также стал серебряным призером в весовой категории 38 кг, подняв общий вес 36 кг.

Среди девочек конкуренции не было, потому что каждая выступала в отдельной категории единолично. Тем не менее, спортсменки показали отличные результаты в рывке и толчке. Так, например, Марина Васильева, у которой за плечами полгода тренировок, на этих соревнованиях выполнила норматив первого юношеского разряда и подняла в общей сумме 89 кг.

- Ну что ж, последние соревнования 2016 года завершены, и я поздравляю вас с успешным выступлением, - объявил судья турнира Михаил Щербак. - Благодарю вас за участие, желаю дальнейших успехов и новых килограммов. От лица федерации тяжелой атлетики поздравляю всех с наступающим новым годом. Желаю главного - здоровья, чтобы не было травм и болезней.

Михаил Щербак добавил, что впереди сахалинских штангистов ждут областные и региональные соревнования.

Все победители и призёры соревнований награждены медалями, почётными грамотами, а также памятными сувенирами от организаторов турнира. Недовольных не было, выигравшие радовались успеху, остальные мальчишки находились под впечатлением от самих состязаний.