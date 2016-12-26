В сахалинском «Кристалле» раздали «новогодние призы» юным штангистам

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В сахалинской таможне подвели итоги года. За 11 месяцев таможенники перечислили в федеральный бюджет больше 7 миллиардов рублей. Должностные лица ведомства оформили 2 тысячи 966 морских судов и пропустили через таможенную границу России 209 тысяч 125 физических лиц. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской таможне.
На итоговое в этом году заседание совета экономической безопасности (СЭБ) Южно-Сахалинска пригласили 17 представителей городских предприятий и организаций, у которых возникла задолженность по уплате налогов. Некоторые из них пришли на заседание с документами, подтверждающими погашение долга. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
Во дворце спорта «Кристалл» завершился турнир по тяжёлой атлетике «Новогодние призы». На помост в этих соревнованиях вышли юноши от 9 до 17 лет, а также девушки, успешно доказавшие, что штанга  дело не исключительно мужское. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кристалле».
Розничные банки группы ВТБ – ВТБ и ВТБ24 – проанализировали данные по «среднему чеку» депозитов своих клиентов, соотнеся их со знаками зодиака. На Дальнем Востоке самыми бережливыми оказались Весы.
В Южно-Сахалинске начали монтировать информационные указатели на автобусных остановках. До конца года таблички с расписанием движения пассажирского транспорта появятся на 350 павильонах областного центра. Такую информацию ТИА «Острова» предоставили в администрации Южно-Сахалинска.
Стали известны результаты итогового сочинения, которое написали сахалинцы и курильчане 7 декабря. В творческом испытании приняли участие 2 тысячи 435 человек. Из них 2 тысячи 384 человека писали итоговое сочинение, 51 человек – итоговое изложение. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.
Эксперты проекта общероссийского народного фронта «За честные закупки» в Сахалинской области призвали поронайские власти отменить аукцион на отлов и стерилизацию безнадзорных животных на территории района. Сомнительную госзакупку общественники выявили при мониторинге официального сайта государственных и муниципальных закупок. Подробности ТИА «Острова» сообщили в сахалинском отделении ОНФ.
Меньше чем за пять месяцев «Совхоз «Тепличный» построил внушительных размеров теплицы площадью два гектара или 20 тысяч квадратных метров. Сегодня состоялась церемония пуска нового комплекса в эксплуатацию. Ежегодно он будет дополнительно поставлять на островной рынок более 1 тысячи 600 тонн свежих овощей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
В Сахалинской области определены районы-аутсайдеры. Тройку антилидеров назвали в ходе селекторного совещания с островными мэрами. На мероприятии подвели итоги деятельности руководителей муниципалитетов за 11 месяцев 2016 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Сахалинский инвестиционный совет поддержал строительство мусороперерабатывающего завода
Областной совет по инвестиционной деятельности поддержал ряд проектов. Среди них строительство торгового центра для сельхозпроизводителей, гостиница с водным комплексом, индустриальный парк и мусороперерабатывающий комплекс. Подробности ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Сегодня завершились тестирования нормативов по плаванию «Зимней декады ГТО». Они проходили в течение двух дней в городском бассейне Южно-Сахалинска. Испытать себя и получить знак отличия смогли учащиеся и выпускники общеобразовательных учреждений возрастных групп 16-17 лет (5 ступень), 18-24 лет (6 ступень). Подробности ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В департаменте образования Южно-Сахалинска рассказали о порядке подачи заявлений в первый класс в электронной форме. В соответствии с постановлением администрации Южно-Сахалинска, все общеобразовательные организации города осуществляют прием обучающихся в электронном виде, используя портал образовательных услуг Сахалинской области. Сейчас вкладка портала неактивна. Приемная кампания в школах Южно-Сахалинска стартует в январе 2017 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
В районе Невельска продолжились поиски мужчины 1980 года рождения, который пропал 21 декабря. По информации его жены, в тот день он отправился на сбор морского ежа и не вернулся. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
Сахалинские депутаты предложили сократить количество оплачиваемых должностей в областной думе. Речь идет об уменьшении числа депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе. Инициативу, которая исходила от самих парламентариев, поддержал губернатор Олег Кожемяко. Детали предложения обсуждались в ходе отчетно-выборной конференции регионального отделения партии «Единая Россия», сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе главы региона.
Региональные власти принимают меры для улучшения ситуации, связанной с перевозками угля по автодороге Углегорск – Шахтерск. В начале декабря в правительство региона поступило обращение группы жителей Шахтерска. Они жаловались, что движение личного и пассажирского автотранспорта по дороге, соединяющей город с райцентром, сопряжено с большим риском. Об этом ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Сахалинское министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок сэкономило сумму, равную бюджету среднего муниципального образования. Таков главный результат деятельности ведомства в 2016 году. Сотрудники министерства провели 6 тысяч 400 процедур государственных закупок для нужд Сахалинской области на общую сумму 24,7 миллиарда рублей, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
24 декабря в Москву на Кремлевскую елку, отправятся 16 юных сахалинцев. Они примут участие в главном новогоднем представлении страны, которое пройдет 26 декабря, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.
Предновогодние сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Южно-Сахалинске в ближайшую субботу, 24 декабря, а также 30 декабря. Они расположатся на участке улицы Карла Маркса от Ленина до Амурской и будут работать с 10:00 до 14:00. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации областной столицы.
В преддверии зимних каникул на помост во дворце спорта «Кристалл» выйдут 20 штангистов. Они выступят в заключительном турнире уходящего года «Новогодние призы». Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кристалле».
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Во дворце спорта «Кристалл» завершился турнир по тяжёлой атлетике «Новогодние призы». На помост в этих соревнованиях вышли юноши от 9 до 17 лет, а также девушки, успешно доказавшие, что штанга - дело не исключительно мужское. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кристалле».
- Участие в этих традиционных соревнованиях приняли 15 спортсменов, которые занимаются в «Кристалле» под нашим руководством и шестеро представителей отделения ЦСКА, - рассказал один из наставников спортсменов Олег Васильев. - Борьба по всем весовым категориям шла довольно серьезная: каждый из тяжелоатлетов стремился показать всё, на что способен. Никто не выступал «для галочки». Все ребята молодцы, и боролись до победного.
В азартной и напряжённой борьбе юные тяжелоатлеты разыграли медали в 11 весовых категориях среди юношей. Турнир также открыл новые имена атлетов-девушек. Золотые медали в категориях среди юношей завоевали: Илья Черкасов (весовая категория 38 кг), Антон Малофеев (весовая категория 46 кг), Артем Агабаев (весовая категория 50 кг), Дмитрий Ляшун (весовая категория 56 кг), Андрей Дреев (весовая категория 62 кг), Максим Обоскало (весовая категория 85 кг) и Владимир Болмотов (весовая категория 94 кг).
Для Юрия Просёлкова и Андрея Лесника этот турнир стал первым, но они оба успешно выступили во всех трех попытках в рывке и толчке. Юрий поднял в общей сумме 57 кг, выступая в категории 62 кг, и занял второе место. Андрей Лесник также стал серебряным призером в весовой категории 38 кг, подняв общий вес 36 кг.
Среди девочек конкуренции не было, потому что каждая выступала в отдельной категории единолично. Тем не менее, спортсменки показали отличные результаты в рывке и толчке. Так, например, Марина Васильева, у которой за плечами полгода тренировок, на этих соревнованиях выполнила норматив первого юношеского разряда и подняла в общей сумме 89 кг.
- Ну что ж, последние соревнования 2016 года завершены, и я поздравляю вас с успешным выступлением, - объявил судья турнира Михаил Щербак. - Благодарю вас за участие, желаю дальнейших успехов и новых килограммов. От лица федерации тяжелой атлетики поздравляю всех с наступающим новым годом. Желаю главного - здоровья, чтобы не было травм и болезней.
Михаил Щербак добавил, что впереди сахалинских штангистов ждут областные и региональные соревнования.
Все победители и призёры соревнований награждены медалями, почётными грамотами, а также памятными сувенирами от организаторов турнира. Недовольных не было, выигравшие радовались успеху, остальные мальчишки находились под впечатлением от самих состязаний.
В сахалинской таможне подвели итоги года. За 11 месяцев таможенники перечислили в федеральный бюджет больше 7 миллиардов рублей. Должностные лица ведомства оформили 2 тысячи 966 морских судов и пропустили через таможенную границу России 209 тысяч 125 физических лиц. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской таможне.
На итоговое в этом году заседание совета экономической безопасности (СЭБ) Южно-Сахалинска пригласили 17 представителей городских предприятий и организаций, у которых возникла задолженность по уплате налогов. Некоторые из них пришли на заседание с документами, подтверждающими погашение долга. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
Во дворце спорта «Кристалл» завершился турнир по тяжёлой атлетике «Новогодние призы». На помост в этих соревнованиях вышли юноши от 9 до 17 лет, а также девушки, успешно доказавшие, что штанга  дело не исключительно мужское. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кристалле».
Розничные банки группы ВТБ – ВТБ и ВТБ24 – проанализировали данные по «среднему чеку» депозитов своих клиентов, соотнеся их со знаками зодиака. На Дальнем Востоке самыми бережливыми оказались Весы.
В Южно-Сахалинске начали монтировать информационные указатели на автобусных остановках. До конца года таблички с расписанием движения пассажирского транспорта появятся на 350 павильонах областного центра. Такую информацию ТИА «Острова» предоставили в администрации Южно-Сахалинска.
Стали известны результаты итогового сочинения, которое написали сахалинцы и курильчане 7 декабря. В творческом испытании приняли участие 2 тысячи 435 человек. Из них 2 тысячи 384 человека писали итоговое сочинение, 51 человек – итоговое изложение. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.
Эксперты проекта общероссийского народного фронта «За честные закупки» в Сахалинской области призвали поронайские власти отменить аукцион на отлов и стерилизацию безнадзорных животных на территории района. Сомнительную госзакупку общественники выявили при мониторинге официального сайта государственных и муниципальных закупок. Подробности ТИА «Острова» сообщили в сахалинском отделении ОНФ.
Меньше чем за пять месяцев «Совхоз «Тепличный» построил внушительных размеров теплицы площадью два гектара или 20 тысяч квадратных метров. Сегодня состоялась церемония пуска нового комплекса в эксплуатацию. Ежегодно он будет дополнительно поставлять на островной рынок более 1 тысячи 600 тонн свежих овощей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
В Сахалинской области определены районы-аутсайдеры. Тройку антилидеров назвали в ходе селекторного совещания с островными мэрами. На мероприятии подвели итоги деятельности руководителей муниципалитетов за 11 месяцев 2016 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Сахалинский инвестиционный совет поддержал строительство мусороперерабатывающего завода
Областной совет по инвестиционной деятельности поддержал ряд проектов. Среди них строительство торгового центра для сельхозпроизводителей, гостиница с водным комплексом, индустриальный парк и мусороперерабатывающий комплекс. Подробности ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Сегодня завершились тестирования нормативов по плаванию «Зимней декады ГТО». Они проходили в течение двух дней в городском бассейне Южно-Сахалинска. Испытать себя и получить знак отличия смогли учащиеся и выпускники общеобразовательных учреждений возрастных групп 16-17 лет (5 ступень), 18-24 лет (6 ступень). Подробности ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В департаменте образования Южно-Сахалинска рассказали о порядке подачи заявлений в первый класс в электронной форме. В соответствии с постановлением администрации Южно-Сахалинска, все общеобразовательные организации города осуществляют прием обучающихся в электронном виде, используя портал образовательных услуг Сахалинской области. Сейчас вкладка портала неактивна. Приемная кампания в школах Южно-Сахалинска стартует в январе 2017 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
В районе Невельска продолжились поиски мужчины 1980 года рождения, который пропал 21 декабря. По информации его жены, в тот день он отправился на сбор морского ежа и не вернулся. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
Сахалинские депутаты предложили сократить количество оплачиваемых должностей в областной думе. Речь идет об уменьшении числа депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе. Инициативу, которая исходила от самих парламентариев, поддержал губернатор Олег Кожемяко. Детали предложения обсуждались в ходе отчетно-выборной конференции регионального отделения партии «Единая Россия», сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе главы региона.
Региональные власти принимают меры для улучшения ситуации, связанной с перевозками угля по автодороге Углегорск – Шахтерск. В начале декабря в правительство региона поступило обращение группы жителей Шахтерска. Они жаловались, что движение личного и пассажирского автотранспорта по дороге, соединяющей город с райцентром, сопряжено с большим риском. Об этом ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Сахалинское министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок сэкономило сумму, равную бюджету среднего муниципального образования. Таков главный результат деятельности ведомства в 2016 году. Сотрудники министерства провели 6 тысяч 400 процедур государственных закупок для нужд Сахалинской области на общую сумму 24,7 миллиарда рублей, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
24 декабря в Москву на Кремлевскую елку, отправятся 16 юных сахалинцев. Они примут участие в главном новогоднем представлении страны, которое пройдет 26 декабря, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.
Предновогодние сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Южно-Сахалинске в ближайшую субботу, 24 декабря, а также 30 декабря. Они расположатся на участке улицы Карла Маркса от Ленина до Амурской и будут работать с 10:00 до 14:00. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации областной столицы.
В преддверии зимних каникул на помост во дворце спорта «Кристалл» выйдут 20 штангистов. Они выступят в заключительном турнире уходящего года «Новогодние призы». Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кристалле».
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