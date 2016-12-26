26 декабря 2016 г., 15:15

17 представителей компаний Южно-Сахалинска отчитались за неуплату налогов

На итоговое в этом году заседание совета экономической безопасности (СЭБ) Южно-Сахалинска пригласили 17 представителей городских предприятий и организаций, у которых возникла задолженность по уплате налогов. Некоторые из них пришли на заседание с документами, подтверждающими погашение долга. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.

В 16 из приглашенных компаний не справились с уплатой налогов на доходы физических лиц, на имущество организаций и других видов налогов. Также на заседании заслушали работодателя, допустившего задолженность по выплате зарплаты.

По инициативе департамента городского хозяйства совет экономической безопасности посетили и представители пяти управляющих компаний, оказывающих услуги населению по управлению и содержанию жилищного фонда. Общая сумма задолженности по НДФЛ этих управляющих компаний составляет порядка 7 миллионов рублей, в том числе и за предшествующие периоды, начиная с 2013 года. Основной причиной ситуации руководители называют нехватку денег. Большая их часть уходит на текущее содержание жилищного фонда. Усугубляет ситуацию дебиторская задолженность населения по коммунальным платежам.

Члены совета рекомендовали управляющим компаниям провести сверку отчислений платежей с налоговыми органами, а также активнее вести претензионную работу с населением и напомнили о необходимости соблюдения требований Налогового кодекса и выполнения обязанностей налогоплательщика.

Организациям рекомендовано погасить задолженность в срок до 20 января 2017 года.

В 2016 году состоялось 15 заседаний СЭБ, на которых провели работу со 173 юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами. По предварительным данным, по итогам года в бюджеты всех уровней поступило больше 93 миллионов рублей.

В задачи совета входят выяснение причин несвоевременной уплаты налоговых платежей, совместное с организацией рассмотрение возможных вариантов выхода из сложившейся ситуации, а также консультирование должника, чтобы в дальнейшем предотвратить подобные нарушения. В работе совета приняли участие представители департамента экономического развития, департамента финансов, департамента городского хозяйства, управления жилищной политики, управления МВД России по Южно-Сахалинску, агентства по труду и занятости населения Сахалинской области, Федеральной службы судебных приставов и межрайонной ИФНС России № 1 по Сахалинской области.