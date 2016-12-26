Внешнеторговый оборот Сахалинской области упал на миллиард долларов США

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В сахалинской таможне подвели итоги года. За 11 месяцев таможенники перечислили в федеральный бюджет больше 7 миллиардов рублей. Должностные лица ведомства оформили 2 тысячи 966 морских судов и пропустили через таможенную границу России 209 тысяч 125 физических лиц. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской таможне.
На итоговое в этом году заседание совета экономической безопасности (СЭБ) Южно-Сахалинска пригласили 17 представителей городских предприятий и организаций, у которых возникла задолженность по уплате налогов. Некоторые из них пришли на заседание с документами, подтверждающими погашение долга. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
Во дворце спорта «Кристалл» завершился турнир по тяжёлой атлетике «Новогодние призы». На помост в этих соревнованиях вышли юноши от 9 до 17 лет, а также девушки, успешно доказавшие, что штанга  дело не исключительно мужское. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кристалле».
Розничные банки группы ВТБ – ВТБ и ВТБ24 – проанализировали данные по «среднему чеку» депозитов своих клиентов, соотнеся их со знаками зодиака. На Дальнем Востоке самыми бережливыми оказались Весы.
В Южно-Сахалинске начали монтировать информационные указатели на автобусных остановках. До конца года таблички с расписанием движения пассажирского транспорта появятся на 350 павильонах областного центра. Такую информацию ТИА «Острова» предоставили в администрации Южно-Сахалинска.
Стали известны результаты итогового сочинения, которое написали сахалинцы и курильчане 7 декабря. В творческом испытании приняли участие 2 тысячи 435 человек. Из них 2 тысячи 384 человека писали итоговое сочинение, 51 человек – итоговое изложение. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.
Эксперты проекта общероссийского народного фронта «За честные закупки» в Сахалинской области призвали поронайские власти отменить аукцион на отлов и стерилизацию безнадзорных животных на территории района. Сомнительную госзакупку общественники выявили при мониторинге официального сайта государственных и муниципальных закупок. Подробности ТИА «Острова» сообщили в сахалинском отделении ОНФ.
Меньше чем за пять месяцев «Совхоз «Тепличный» построил внушительных размеров теплицы площадью два гектара или 20 тысяч квадратных метров. Сегодня состоялась церемония пуска нового комплекса в эксплуатацию. Ежегодно он будет дополнительно поставлять на островной рынок более 1 тысячи 600 тонн свежих овощей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
В Сахалинской области определены районы-аутсайдеры. Тройку антилидеров назвали в ходе селекторного совещания с островными мэрами. На мероприятии подвели итоги деятельности руководителей муниципалитетов за 11 месяцев 2016 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Сахалинский инвестиционный совет поддержал строительство мусороперерабатывающего завода
Областной совет по инвестиционной деятельности поддержал ряд проектов. Среди них строительство торгового центра для сельхозпроизводителей, гостиница с водным комплексом, индустриальный парк и мусороперерабатывающий комплекс. Подробности ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Сегодня завершились тестирования нормативов по плаванию «Зимней декады ГТО». Они проходили в течение двух дней в городском бассейне Южно-Сахалинска. Испытать себя и получить знак отличия смогли учащиеся и выпускники общеобразовательных учреждений возрастных групп 16-17 лет (5 ступень), 18-24 лет (6 ступень). Подробности ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В департаменте образования Южно-Сахалинска рассказали о порядке подачи заявлений в первый класс в электронной форме. В соответствии с постановлением администрации Южно-Сахалинска, все общеобразовательные организации города осуществляют прием обучающихся в электронном виде, используя портал образовательных услуг Сахалинской области. Сейчас вкладка портала неактивна. Приемная кампания в школах Южно-Сахалинска стартует в январе 2017 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
В районе Невельска продолжились поиски мужчины 1980 года рождения, который пропал 21 декабря. По информации его жены, в тот день он отправился на сбор морского ежа и не вернулся. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
Сахалинские депутаты предложили сократить количество оплачиваемых должностей в областной думе. Речь идет об уменьшении числа депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе. Инициативу, которая исходила от самих парламентариев, поддержал губернатор Олег Кожемяко. Детали предложения обсуждались в ходе отчетно-выборной конференции регионального отделения партии «Единая Россия», сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе главы региона.
Региональные власти принимают меры для улучшения ситуации, связанной с перевозками угля по автодороге Углегорск – Шахтерск. В начале декабря в правительство региона поступило обращение группы жителей Шахтерска. Они жаловались, что движение личного и пассажирского автотранспорта по дороге, соединяющей город с райцентром, сопряжено с большим риском. Об этом ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Сахалинское министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок сэкономило сумму, равную бюджету среднего муниципального образования. Таков главный результат деятельности ведомства в 2016 году. Сотрудники министерства провели 6 тысяч 400 процедур государственных закупок для нужд Сахалинской области на общую сумму 24,7 миллиарда рублей, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
24 декабря в Москву на Кремлевскую елку, отправятся 16 юных сахалинцев. Они примут участие в главном новогоднем представлении страны, которое пройдет 26 декабря, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.
Предновогодние сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Южно-Сахалинске в ближайшую субботу, 24 декабря, а также 30 декабря. Они расположатся на участке улицы Карла Маркса от Ленина до Амурской и будут работать с 10:00 до 14:00. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации областной столицы.
В преддверии зимних каникул на помост во дворце спорта «Кристалл» выйдут 20 штангистов. Они выступят в заключительном турнире уходящего года «Новогодние призы». Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кристалле».
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В сахалинской таможне подвели итоги года. За 11 месяцев таможенники перечислили в федеральный бюджет больше 7 миллиардов рублей. Должностные лица ведомства оформили 2 тысячи 966 морских судов и пропустили через таможенную границу России 209 тысяч 125 физических лиц. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской таможне.
В области продолжилось снижение ввоза легковых автомобилей, оформленных физическими лицами, - 948 автомобилей за 11 месяцев 2016 года против 1 тысячи 503 в прошлом году. Сахалинская таможня оформила 15 тысяч 702 декларации на товары. Почти 80 % из них импортные.
Внешнеторговый оборот в отчетном периоде составил 5 миллиардов 493 тысячи долларов США, что на 1 миллиард 471 тысячу долларов США меньше от аналогичного периода 2015 года.
Грузооборот за 11 месяцев 2016 года, наоборот, вырос и составил 14 миллионов 520,63 тысячи тонн. Рост - 15 % от аналогичного периода прошлого года.
Основные статьи экспорта: газ природный сжиженный - 71,5 % от общей стоимости экспорта, морепродукция - 5,8 %, уголь - 4,2 %. Поставки угля выросли на 32 %, газа - на 10 %, при этом снизились стоимостные показатели газа на 38,1 %. Экспорт товаров в Китай вырос в 2,9 раза. 44 % от общего объема экспортных поставок угля - это экспорт в Корею.
Ввоз в Сахалинскую область товаров снизился на 14,2 % и составил 228,40 тысяч тонн стоимостью 1 миллиард 890 тысяч долларов США. Стоимость при этом выросла на 18,5 %.
За прошедший период было возбуждено 10 уголовных дел. Количество административных производств выросло на 20 % по сравнению с прошлым годом. Также возбудили 456 дел об административных правонарушениях. Предметом 37 из них стала алкогольная продукция. Общий объем провезенного алкоголя - 358 литров.
Всего в отчетном периоде по материалам правоохранительных подразделений с учетом пени было доначислено 76 миллионов рублей, взыскано в федеральный бюджет больше 74 миллионов рублей.
Наиболее важным и значимым событием для Сахалинской таможни в 2016 году стало проведение 20-го заседания Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов Таможенного союза. На заседании коллегии присутствовали члены Евразийской экономической комиссии, делегация ФТС России во главе с ее руководителем Владимиром Булавиным.
Актуальными для таможни являются вопросы реализации законов о территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток. В июле этого года в порт вошла территория Корсаковского района. Ряд мероприятий, проводимых в таможне, был направлен на разъяснение порядка применения свободной таможенной зоны.
В Сахалинской таможне продолжается внедрение перспективных таможенных технологий, направленных на повышение эффективности деятельности. С 1 января станет в обязательном порядке применяться декларирование товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита в электронной форме, с 1 апреля придется предварительно информировать о товарах, ввозимых воздушным транспортом.
Подводя итоги совещания, начальник дальневосточного управления Юрий Ладыгин назвал основные задачи для Сахалинской таможни на 2017 год. В первую очередь, это работа руководства таможни с таможенными постами. Важными в следующем году остаются задачи по реализации законов о территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток, а также продолжение работы по контролю за товарами, перемещаемыми в рамках соглашения о разделе продукции.
В сахалинской таможне подвели итоги года. За 11 месяцев таможенники перечислили в федеральный бюджет больше 7 миллиардов рублей. Должностные лица ведомства оформили 2 тысячи 966 морских судов и пропустили через таможенную границу России 209 тысяч 125 физических лиц. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской таможне.
На итоговое в этом году заседание совета экономической безопасности (СЭБ) Южно-Сахалинска пригласили 17 представителей городских предприятий и организаций, у которых возникла задолженность по уплате налогов. Некоторые из них пришли на заседание с документами, подтверждающими погашение долга. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
Во дворце спорта «Кристалл» завершился турнир по тяжёлой атлетике «Новогодние призы». На помост в этих соревнованиях вышли юноши от 9 до 17 лет, а также девушки, успешно доказавшие, что штанга  дело не исключительно мужское. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кристалле».
Розничные банки группы ВТБ – ВТБ и ВТБ24 – проанализировали данные по «среднему чеку» депозитов своих клиентов, соотнеся их со знаками зодиака. На Дальнем Востоке самыми бережливыми оказались Весы.
В Южно-Сахалинске начали монтировать информационные указатели на автобусных остановках. До конца года таблички с расписанием движения пассажирского транспорта появятся на 350 павильонах областного центра. Такую информацию ТИА «Острова» предоставили в администрации Южно-Сахалинска.
Стали известны результаты итогового сочинения, которое написали сахалинцы и курильчане 7 декабря. В творческом испытании приняли участие 2 тысячи 435 человек. Из них 2 тысячи 384 человека писали итоговое сочинение, 51 человек – итоговое изложение. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.
Эксперты проекта общероссийского народного фронта «За честные закупки» в Сахалинской области призвали поронайские власти отменить аукцион на отлов и стерилизацию безнадзорных животных на территории района. Сомнительную госзакупку общественники выявили при мониторинге официального сайта государственных и муниципальных закупок. Подробности ТИА «Острова» сообщили в сахалинском отделении ОНФ.
Меньше чем за пять месяцев «Совхоз «Тепличный» построил внушительных размеров теплицы площадью два гектара или 20 тысяч квадратных метров. Сегодня состоялась церемония пуска нового комплекса в эксплуатацию. Ежегодно он будет дополнительно поставлять на островной рынок более 1 тысячи 600 тонн свежих овощей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
В Сахалинской области определены районы-аутсайдеры. Тройку антилидеров назвали в ходе селекторного совещания с островными мэрами. На мероприятии подвели итоги деятельности руководителей муниципалитетов за 11 месяцев 2016 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Сахалинский инвестиционный совет поддержал строительство мусороперерабатывающего завода
Областной совет по инвестиционной деятельности поддержал ряд проектов. Среди них строительство торгового центра для сельхозпроизводителей, гостиница с водным комплексом, индустриальный парк и мусороперерабатывающий комплекс. Подробности ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Сегодня завершились тестирования нормативов по плаванию «Зимней декады ГТО». Они проходили в течение двух дней в городском бассейне Южно-Сахалинска. Испытать себя и получить знак отличия смогли учащиеся и выпускники общеобразовательных учреждений возрастных групп 16-17 лет (5 ступень), 18-24 лет (6 ступень). Подробности ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В департаменте образования Южно-Сахалинска рассказали о порядке подачи заявлений в первый класс в электронной форме. В соответствии с постановлением администрации Южно-Сахалинска, все общеобразовательные организации города осуществляют прием обучающихся в электронном виде, используя портал образовательных услуг Сахалинской области. Сейчас вкладка портала неактивна. Приемная кампания в школах Южно-Сахалинска стартует в январе 2017 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
В районе Невельска продолжились поиски мужчины 1980 года рождения, который пропал 21 декабря. По информации его жены, в тот день он отправился на сбор морского ежа и не вернулся. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
Сахалинские депутаты предложили сократить количество оплачиваемых должностей в областной думе. Речь идет об уменьшении числа депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе. Инициативу, которая исходила от самих парламентариев, поддержал губернатор Олег Кожемяко. Детали предложения обсуждались в ходе отчетно-выборной конференции регионального отделения партии «Единая Россия», сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе главы региона.
Региональные власти принимают меры для улучшения ситуации, связанной с перевозками угля по автодороге Углегорск – Шахтерск. В начале декабря в правительство региона поступило обращение группы жителей Шахтерска. Они жаловались, что движение личного и пассажирского автотранспорта по дороге, соединяющей город с райцентром, сопряжено с большим риском. Об этом ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Сахалинское министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок сэкономило сумму, равную бюджету среднего муниципального образования. Таков главный результат деятельности ведомства в 2016 году. Сотрудники министерства провели 6 тысяч 400 процедур государственных закупок для нужд Сахалинской области на общую сумму 24,7 миллиарда рублей, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
24 декабря в Москву на Кремлевскую елку, отправятся 16 юных сахалинцев. Они примут участие в главном новогоднем представлении страны, которое пройдет 26 декабря, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.
Предновогодние сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Южно-Сахалинске в ближайшую субботу, 24 декабря, а также 30 декабря. Они расположатся на участке улицы Карла Маркса от Ленина до Амурской и будут работать с 10:00 до 14:00. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации областной столицы.
В преддверии зимних каникул на помост во дворце спорта «Кристалл» выйдут 20 штангистов. Они выступят в заключительном турнире уходящего года «Новогодние призы». Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кристалле».
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