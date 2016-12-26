26 декабря 2016 г., 16:20

Внешнеторговый оборот Сахалинской области упал на миллиард долларов США

В сахалинской таможне подвели итоги года. За 11 месяцев таможенники перечислили в федеральный бюджет больше 7 миллиардов рублей. Должностные лица ведомства оформили 2 тысячи 966 морских судов и пропустили через таможенную границу России 209 тысяч 125 физических лиц. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской таможне.

В области продолжилось снижение ввоза легковых автомобилей, оформленных физическими лицами, - 948 автомобилей за 11 месяцев 2016 года против 1 тысячи 503 в прошлом году. Сахалинская таможня оформила 15 тысяч 702 декларации на товары. Почти 80 % из них импортные.

Внешнеторговый оборот в отчетном периоде составил 5 миллиардов 493 тысячи долларов США, что на 1 миллиард 471 тысячу долларов США меньше от аналогичного периода 2015 года.

Грузооборот за 11 месяцев 2016 года, наоборот, вырос и составил 14 миллионов 520,63 тысячи тонн. Рост - 15 % от аналогичного периода прошлого года.

Основные статьи экспорта: газ природный сжиженный - 71,5 % от общей стоимости экспорта, морепродукция - 5,8 %, уголь - 4,2 %. Поставки угля выросли на 32 %, газа - на 10 %, при этом снизились стоимостные показатели газа на 38,1 %. Экспорт товаров в Китай вырос в 2,9 раза. 44 % от общего объема экспортных поставок угля - это экспорт в Корею.

Ввоз в Сахалинскую область товаров снизился на 14,2 % и составил 228,40 тысяч тонн стоимостью 1 миллиард 890 тысяч долларов США. Стоимость при этом выросла на 18,5 %.

За прошедший период было возбуждено 10 уголовных дел. Количество административных производств выросло на 20 % по сравнению с прошлым годом. Также возбудили 456 дел об административных правонарушениях. Предметом 37 из них стала алкогольная продукция. Общий объем провезенного алкоголя - 358 литров.

Всего в отчетном периоде по материалам правоохранительных подразделений с учетом пени было доначислено 76 миллионов рублей, взыскано в федеральный бюджет больше 74 миллионов рублей.

Наиболее важным и значимым событием для Сахалинской таможни в 2016 году стало проведение 20-го заседания Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов Таможенного союза. На заседании коллегии присутствовали члены Евразийской экономической комиссии, делегация ФТС России во главе с ее руководителем Владимиром Булавиным.

Актуальными для таможни являются вопросы реализации законов о территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток. В июле этого года в порт вошла территория Корсаковского района. Ряд мероприятий, проводимых в таможне, был направлен на разъяснение порядка применения свободной таможенной зоны.

В Сахалинской таможне продолжается внедрение перспективных таможенных технологий, направленных на повышение эффективности деятельности. С 1 января станет в обязательном порядке применяться декларирование товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита в электронной форме, с 1 апреля придется предварительно информировать о товарах, ввозимых воздушным транспортом.

Подводя итоги совещания, начальник дальневосточного управления Юрий Ладыгин назвал основные задачи для Сахалинской таможни на 2017 год. В первую очередь, это работа руководства таможни с таможенными постами. Важными в следующем году остаются задачи по реализации законов о территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток, а также продолжение работы по контролю за товарами, перемещаемыми в рамках соглашения о разделе продукции.