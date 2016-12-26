Якутские, хабаровские и сахалинские гимнастки посоревновались в Южно-Сахалинске

В сахалинском спортивном комплексе «Олимпия парк» прошло открытое первенство по художественной гимнастике. В этот день на помост выходили около 100 спортсменок из Якутии, Хабаровского края и Сахалинской области. Все участницы соревнований выступали в нескольких программах: с мячом, скакалкой, обручем и булавами. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

- Сегодня к нам приехали две команды, что очень положительно влияет на наших детей. Они раскрываются, соперничают с другими спортсменками, набираются соревновательного опыта, - отметила главный судья соревнований Евгения Шипицына.

Настя Цапова приехала из Хабаровска. Художественной гимнастикой она занимается уже три года. На Сахалине выступает не первый раз. Ее выход прошел не очень гладко: скакалка не хотела слушаться и все время падала из рук.

- Я переволновалась немного. Она сначала упала, потом запуталась. Старалась собраться и красиво закончить выступление, - поделилась спортсменка.

Галина Кардышевская представила команду из Якутии.

- Мы будем выступать с групповым танцем. В основном наши соперники среди кандидатов в мастера спорта. Я первый раз приехала на Сахалин, пока еще не видела ничего. Тренируемся постоянно, - рассказала девушка.

По результатам соревнований 21 спортсменка выполнила разряд кандидата мастера спорта, а 33 девушки стали перворазрядницами.