27 декабря 2016 г., 09:49

Сахалинцы стали каждый день жаловаться на представителей негосударственных пенсионных фондов

Ежедневно в органы пенсионного фонда России по Сахалинской области стали обращаться обеспокоенные сахалинцы. Их волнение вызвано появлением молодых людей, которые, представляясь сотрудниками фонда, просят предъявить страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования («зеленая карточка») для его замены или сообщают, что гражданам надо срочно заключить договор с одним из негосударственных пенсионных фондов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении пенсионного фонда России.

Сотрудники государственной организации просят жителей в таких ситуациях обращать внимание на следующие моменты. Во-первых, представители компании, в том числе, если в названии фирмы фигурирует сочетание «пенсионный фонд», не имеют отношения к государственному пенсионному фонду Российской Федерации. Во-вторых, сотрудники пенсионного фонда РФ ведут работу с населением только в клиентских службах территориальных органов фонда. Выезд на дом может быть совершен в исключительных случаях по заявлению самого клиента, который не имеет возможности самостоятельно добраться до местной клиентской службы ПФР. При этом дата и время визита заранее оговариваются с пенсионером и его родными.

Граждане имеют право переводить свои пенсионные накопления из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в какой-либо другой НПФ или управляющую кампанию (УК), заключив соответствующие договоры. Подобные «назойливые молодые люди» своими действиями желают подтолкнуть сахалинцев и курильчан к заключению этих договоров.

Если человек все-таки подписал договор с тем фондом, представитель которого постучал в их дверь, то пенсионные накопления клиента будут переданы в другой НПФ не раньше 31 марта года следующего за годом заключения договора. При этом пенсионные накопления по-прежнему останутся пенсионными накоплениями этого гражданина и в дальнейшем их можно будет перевести в любой другой НПФ или УК. Однако, меняя страховщика чаще одного раза в пять лет, можно потерять инвестиционный доход, полученный предыдущим страховщиком.

Консультацию по вопросам инвестирования средств пенсионных накоплений сахалинцы и курильчане могут получить в территориальном органе ПФР или областном отделении фонда по телефону: (4242) 49-55-78.

В отделении пенсионного фонда РФ по Сахалинской области порекомендовали сахалинцам и курильчанам быть бдительнее и никогда не сообщать незнакомым лицам свои персональные данные.