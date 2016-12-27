27 декабря 2016 г., 10:14

Сахалинские полицейские изъяли за месяц около 4 тысяч бутылок суррогата

Более 1 тысячи 400 сотрудников полиции, военнослужащих войск национальной гвардии, представителей частных охранных организаций и добровольных народных дружин обеспечат безопасность во время новогодних и рождественских праздников в Сахалинской области. Такую информацию озвучили накануне в ходе заседания региональной антитеррористической комиссии, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

- С 20 декабря органы сахалинской полиции перешли на особый режим несения службы. Усилена охрана правопорядка на улицах Южно-Сахалинска и других населённых пунктов области. В период праздников увеличим плотность нарядов в местах массового пребывания граждан. Будут введены дополнительные патрули, - сообщил начальник УМВД России по Сахалинской области Олег Долгий.

В преддверии торжеств в регионе проверяют обеспечение антитеррористической защищённости объектов и территорий, задействованных для проведения праздничных мероприятий. Кроме того, полицейские и сотрудники МЧС совместно обследуют пожарно-техническое состояние зданий и помещений. Особое внимание уделяется соблюдению требований безопасности в образовательных учреждениях. По состоянию на 23 декабря комплексные проверки проведены в 145 школах и 163 детских садах области. Педагогический состав проинструктирован о правилах использования пиротехники.

- На всех объектах органами надзорной деятельности проведены практические тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара, инструктажи и беседы с обслуживающим персоналом, консультации должностных лиц, - отметил Александр Найдёнов, заместитель начальника главного управления МЧС России по Сахалинской области.

На фоне недавней трагедии в Иркутске, связанной с массовым отравлением людей суррогатным концентратом, перед правоохранителями обозначены задачи по перекрытию возможных каналов поставок на Сахалин и Курилы контрафактной и метаноловой спиртосодержащей продукции. Только за последние несколько дней в области из продажи изъяты две крупные партии нелегального алкоголя. В первом случае - 1,5 тысячи бутылок суррогата с этикетками от известных брендов. Во втором - 800 флаконов незаконно продаваемой спиртосодержащей жидкости неизвестного происхождения.

Всего же в декабре островные полицейские выявили больше 20 фактов реализации контрафактной алкогольной продукции. Из торговли изъято больше 3 тысяч 700 бутылок суррогата.

- Органам внутренних дел и структурам Роспотребнадзора важно взять под особый контроль все вопросы, связанные с пресечением фактов изготовления, продажи или распространения на территории области нелегальной, в ряде случаев опасной для жизни спиртосодержащей продукции, - подчеркнул губернатор.

Помимо антитеррористических мер, отметил он, во время праздников важно организовать дежурство противопожарных, иных экстренных и аварийных служб и бригад скорой медицинской помощи, а также уделить пристальное внимание вопросам обеспечения безопасности в транспортной сфере. К примеру, на дорогах подразделениям ГИБДД активно выявлять нетрезвых водителей.

Еще одна задача (пожарных и правоохранителей) связана с мониторингом состояния деревянного жилищного фонда, в котором в период праздников, как правило, возникают пожары.

- Наше общее дело - обеспечить безопасность жителей и гостей области в преддверии и период проведения новогодних и рождественских торжеств. Важно, чтобы в праздники, впрочем, как и после них, в регионе была обеспечена спокойная и стабильная обстановка, - подвел итог обсуждению вопроса Олег Кожемяко.

В ходе мероприятия также были рассмотрены вопросы защищенности объектов морского транспорта области, реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма, подведены итоги работы антитеррористической комиссии в 2016-ом, и принят план заседаний на следующий год.