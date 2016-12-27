Сахалинские общественники остались недовольны работой островных коммунальных служб

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Сахалинские активисты Общероссийского народного фронта в рамках всероссийской акции ОНФ «Снежный фронт» выявили, что коммунальные службы и управляющие компании не справляются в полном объеме с расчисткой и обустройством спортивных, детских площадок и дворов, что привело к несчастным случаям. В связи с этим местным органам власти будет рекомендовано исправить ситуацию, сообщили ТИА «Острова» в региональном отделении движения.
Более 1 тысячи 400 сотрудников полиции, военнослужащих войск национальной гвардии, представителей частных охранных организаций и добровольных народных дружин обеспечат безопасность во время новогодних и рождественских праздников в Сахалинской области. Такую информацию озвучили накануне в ходе заседания региональной антитеррористической комиссии, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Все желающие смогут придумать название новой зоне отдыха в Южно-Сахалинске. Благоустроенная территория должна появиться в следующем году южнее строящегося аквапарка, между двумя центральными городскими магистралями - проспектом Мира и улицей Ленина. Лучшее название из предложенных вариантов определят путем интерактивного голосования. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
Ежедневно в органы пенсионного фонда России по Сахалинской области стали обращаться обеспокоенные сахалинцы. Их волнение вызвано появлением молодых людей, которые, представляясь сотрудниками фонда, просят предъявить страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования («зеленая карточка») для его замены или сообщают, что гражданам надо срочно заключить договор с одним из негосударственных пенсионных фондов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении пенсионного фонда России.
Сахалинских выпускников меньше всего заинтересовала тема опыта и ошибок
Стали известны результаты итогового сочинения, которое написали сахалинцы и курильчане 7 декабря. В творческом испытании приняли участие 2 тысячи 435 человек. Из них 2 тысячи 384 человека писали итоговое сочинение, 51 человек – итоговое изложение. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.
В минувшие выходные на базе детско-юношеской спортивной школы состоялись традиционные соревнования по лыжным гонкам на призы министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области «Гонка сильнейших». В состязаниях приняли участие больше 140 спортсменов из Ноглик, Смирных, Охи, Поронайска, Макарова, Углезаводска, Корсакова, Анивы, Троицкого и Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В сахалинском спортивном комплексе «Олимпия парк» прошло открытое первенство по художественной гимнастике. В этот день на помост выходили около 100 спортсменок из Якутии, Хабаровского края и Сахалинской области. Все участницы соревнований выступали в нескольких программах: с мячом, скакалкой, обручем и булавами. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В сахалинской таможне подвели итоги года. За 11 месяцев таможенники перечислили в федеральный бюджет больше 7 миллиардов рублей. Должностные лица ведомства оформили 2 тысячи 966 морских судов и пропустили через таможенную границу России 209 тысяч 125 физических лиц. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской таможне.
На итоговое в этом году заседание совета экономической безопасности (СЭБ) Южно-Сахалинска пригласили 17 представителей городских предприятий и организаций, у которых возникла задолженность по уплате налогов. Некоторые из них пришли на заседание с документами, подтверждающими погашение долга. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
Во дворце спорта «Кристалл» завершился турнир по тяжёлой атлетике «Новогодние призы». На помост в этих соревнованиях вышли юноши от 9 до 17 лет, а также девушки, успешно доказавшие, что штанга  дело не исключительно мужское. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кристалле».
Розничные банки группы ВТБ – ВТБ и ВТБ24 – проанализировали данные по «среднему чеку» депозитов своих клиентов, соотнеся их со знаками зодиака. На Дальнем Востоке самыми бережливыми оказались Весы.
В Южно-Сахалинске начали монтировать информационные указатели на автобусных остановках. До конца года таблички с расписанием движения пассажирского транспорта появятся на 350 павильонах областного центра. Такую информацию ТИА «Острова» предоставили в администрации Южно-Сахалинска.
Эксперты проекта общероссийского народного фронта «За честные закупки» в Сахалинской области призвали поронайские власти отменить аукцион на отлов и стерилизацию безнадзорных животных на территории района. Сомнительную госзакупку общественники выявили при мониторинге официального сайта государственных и муниципальных закупок. Подробности ТИА «Острова» сообщили в сахалинском отделении ОНФ.
Меньше чем за пять месяцев «Совхоз «Тепличный» построил внушительных размеров теплицы площадью два гектара или 20 тысяч квадратных метров. Сегодня состоялась церемония пуска нового комплекса в эксплуатацию. Ежегодно он будет дополнительно поставлять на островной рынок более 1 тысячи 600 тонн свежих овощей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
В Сахалинской области определены районы-аутсайдеры. Тройку антилидеров назвали в ходе селекторного совещания с островными мэрами. На мероприятии подвели итоги деятельности руководителей муниципалитетов за 11 месяцев 2016 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Сахалинский инвестиционный совет поддержал строительство мусороперерабатывающего завода
Областной совет по инвестиционной деятельности поддержал ряд проектов. Среди них строительство торгового центра для сельхозпроизводителей, гостиница с водным комплексом, индустриальный парк и мусороперерабатывающий комплекс. Подробности ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Сегодня завершились тестирования нормативов по плаванию «Зимней декады ГТО». Они проходили в течение двух дней в городском бассейне Южно-Сахалинска. Испытать себя и получить знак отличия смогли учащиеся и выпускники общеобразовательных учреждений возрастных групп 16-17 лет (5 ступень), 18-24 лет (6 ступень). Подробности ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В департаменте образования Южно-Сахалинска рассказали о порядке подачи заявлений в первый класс в электронной форме. В соответствии с постановлением администрации Южно-Сахалинска, все общеобразовательные организации города осуществляют прием обучающихся в электронном виде, используя портал образовательных услуг Сахалинской области. Сейчас вкладка портала неактивна. Приемная кампания в школах Южно-Сахалинска стартует в январе 2017 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
В районе Невельска продолжились поиски мужчины 1980 года рождения, который пропал 21 декабря. По информации его жены, в тот день он отправился на сбор морского ежа и не вернулся. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
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Сахалинские активисты Общероссийского народного фронта в рамках всероссийской акции ОНФ «Снежный фронт» выявили, что коммунальные службы и управляющие компании не справляются в полном объеме с расчисткой и обустройством спортивных, детских площадок и дворов, что привело к несчастным случаям. В связи с этим местным органам власти будет рекомендовано исправить ситуацию, сообщили ТИА «Острова» в региональном отделении движения.
Одним из самых вопиющих случаев стала гибель человека в Шахтерске, на которого упала глыба льда, сорвавшаяся с крыши дома, где принимают коммунальные платежи.
- Примечательно, что в этом же здании находится и управляющая компания, занимающаяся его обслуживанием. Она же, по данным министерства финансов и контрольно-счетной палаты региона, получала деньги за невыполненные работы из бюджетных средств Шахтерского городского поселения. В целом проверка вскрыла нарушения при расходовании казенных средств в городе больше, чем на 122 миллиона рублей в 2013-2016 годах. При этом шахтерские чиновники повысили себе заработную плату, - отметил сопредседатель сахалинского штаба ОНФ Андрей Фугенфиров.
Подобные проблемы характерны и для других населенных пунктов области. В 2015 году умерли два человека, к которым из-за снежных заносов не смогли пробиться машины скорой помощи. В этом году также плохо чистят дороги и дворы. При благоустройстве дворов в Холмске на улицах Матросова и Пионерская асфальт и бетон укладывали в снег.
В рамках Ледового фестиваля было объявлено об открытии катков в области. Тем не менее в ходе проверок общественников оказалось, что некоторые катки Южно-Сахалинска пока не залиты. Например, на улице 3-я Набережная, 8 ребята пожаловались, что корт залит только наполовину, поэтому они не могут играть на нем ни в хоккей, ни в футбол.
Похожая ситуация в Синегорске, где на единственном катке воду залили, не выравнивая снега, прямо на бугристую поверхность. Кроме того, к катку нельзя подойти - подъезд к площадке весь заледенел. После жалоб жителей в средства массовой информации чиновники отчитались в исправлении ситуации. На самом деле, все осталось по-прежнему. В 2015 году, по информации граждан, была та же ситуация.
Во дворе дома № 11 по улице Горная раскопали двор и прокладывают трубы, хотя руководство региона обещало подобные работы проводить только в летний период. Проезжая часть в северной части улицы Комсомольская в районе перекрестка с улицей Пионерская превратилась в катки: дети катаются на коньках, несмотря на опасность быть задавленными.
ОНФ в Сахалинской области продолжит мониторинг подготовки к зиме жилых дворов, инфраструктуры для спорта и игр. Представители регионального отделения Народного фронта намерены добиваться от предприятий ЖКХ и управляющих организаций должного выполнения обязанностей по расчистке крыш и дорог.
Сахалинские активисты Общероссийского народного фронта в рамках всероссийской акции ОНФ «Снежный фронт» выявили, что коммунальные службы и управляющие компании не справляются в полном объеме с расчисткой и обустройством спортивных, детских площадок и дворов, что привело к несчастным случаям. В связи с этим местным органам власти будет рекомендовано исправить ситуацию, сообщили ТИА «Острова» в региональном отделении движения.
Более 1 тысячи 400 сотрудников полиции, военнослужащих войск национальной гвардии, представителей частных охранных организаций и добровольных народных дружин обеспечат безопасность во время новогодних и рождественских праздников в Сахалинской области. Такую информацию озвучили накануне в ходе заседания региональной антитеррористической комиссии, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Все желающие смогут придумать название новой зоне отдыха в Южно-Сахалинске. Благоустроенная территория должна появиться в следующем году южнее строящегося аквапарка, между двумя центральными городскими магистралями - проспектом Мира и улицей Ленина. Лучшее название из предложенных вариантов определят путем интерактивного голосования. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
Ежедневно в органы пенсионного фонда России по Сахалинской области стали обращаться обеспокоенные сахалинцы. Их волнение вызвано появлением молодых людей, которые, представляясь сотрудниками фонда, просят предъявить страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования («зеленая карточка») для его замены или сообщают, что гражданам надо срочно заключить договор с одним из негосударственных пенсионных фондов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении пенсионного фонда России.
Сахалинских выпускников меньше всего заинтересовала тема опыта и ошибок
Стали известны результаты итогового сочинения, которое написали сахалинцы и курильчане 7 декабря. В творческом испытании приняли участие 2 тысячи 435 человек. Из них 2 тысячи 384 человека писали итоговое сочинение, 51 человек – итоговое изложение. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.
В минувшие выходные на базе детско-юношеской спортивной школы состоялись традиционные соревнования по лыжным гонкам на призы министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области «Гонка сильнейших». В состязаниях приняли участие больше 140 спортсменов из Ноглик, Смирных, Охи, Поронайска, Макарова, Углезаводска, Корсакова, Анивы, Троицкого и Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В сахалинском спортивном комплексе «Олимпия парк» прошло открытое первенство по художественной гимнастике. В этот день на помост выходили около 100 спортсменок из Якутии, Хабаровского края и Сахалинской области. Все участницы соревнований выступали в нескольких программах: с мячом, скакалкой, обручем и булавами. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В сахалинской таможне подвели итоги года. За 11 месяцев таможенники перечислили в федеральный бюджет больше 7 миллиардов рублей. Должностные лица ведомства оформили 2 тысячи 966 морских судов и пропустили через таможенную границу России 209 тысяч 125 физических лиц. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской таможне.
На итоговое в этом году заседание совета экономической безопасности (СЭБ) Южно-Сахалинска пригласили 17 представителей городских предприятий и организаций, у которых возникла задолженность по уплате налогов. Некоторые из них пришли на заседание с документами, подтверждающими погашение долга. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
Во дворце спорта «Кристалл» завершился турнир по тяжёлой атлетике «Новогодние призы». На помост в этих соревнованиях вышли юноши от 9 до 17 лет, а также девушки, успешно доказавшие, что штанга  дело не исключительно мужское. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кристалле».
Розничные банки группы ВТБ – ВТБ и ВТБ24 – проанализировали данные по «среднему чеку» депозитов своих клиентов, соотнеся их со знаками зодиака. На Дальнем Востоке самыми бережливыми оказались Весы.
В Южно-Сахалинске начали монтировать информационные указатели на автобусных остановках. До конца года таблички с расписанием движения пассажирского транспорта появятся на 350 павильонах областного центра. Такую информацию ТИА «Острова» предоставили в администрации Южно-Сахалинска.
Эксперты проекта общероссийского народного фронта «За честные закупки» в Сахалинской области призвали поронайские власти отменить аукцион на отлов и стерилизацию безнадзорных животных на территории района. Сомнительную госзакупку общественники выявили при мониторинге официального сайта государственных и муниципальных закупок. Подробности ТИА «Острова» сообщили в сахалинском отделении ОНФ.
Меньше чем за пять месяцев «Совхоз «Тепличный» построил внушительных размеров теплицы площадью два гектара или 20 тысяч квадратных метров. Сегодня состоялась церемония пуска нового комплекса в эксплуатацию. Ежегодно он будет дополнительно поставлять на островной рынок более 1 тысячи 600 тонн свежих овощей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
В Сахалинской области определены районы-аутсайдеры. Тройку антилидеров назвали в ходе селекторного совещания с островными мэрами. На мероприятии подвели итоги деятельности руководителей муниципалитетов за 11 месяцев 2016 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Сахалинский инвестиционный совет поддержал строительство мусороперерабатывающего завода
Областной совет по инвестиционной деятельности поддержал ряд проектов. Среди них строительство торгового центра для сельхозпроизводителей, гостиница с водным комплексом, индустриальный парк и мусороперерабатывающий комплекс. Подробности ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Сегодня завершились тестирования нормативов по плаванию «Зимней декады ГТО». Они проходили в течение двух дней в городском бассейне Южно-Сахалинска. Испытать себя и получить знак отличия смогли учащиеся и выпускники общеобразовательных учреждений возрастных групп 16-17 лет (5 ступень), 18-24 лет (6 ступень). Подробности ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В департаменте образования Южно-Сахалинска рассказали о порядке подачи заявлений в первый класс в электронной форме. В соответствии с постановлением администрации Южно-Сахалинска, все общеобразовательные организации города осуществляют прием обучающихся в электронном виде, используя портал образовательных услуг Сахалинской области. Сейчас вкладка портала неактивна. Приемная кампания в школах Южно-Сахалинска стартует в январе 2017 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
В районе Невельска продолжились поиски мужчины 1980 года рождения, который пропал 21 декабря. По информации его жены, в тот день он отправился на сбор морского ежа и не вернулся. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
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