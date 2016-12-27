27 декабря 2016 г., 13:05

На Сахалине увеличился приплод телят

В 2016 году сотрудники сахалинского агентства ветеринарии и племенного животноводства проделали большую работу. В полном объеме провели запланированные противоэпизоотичекие мероприятия и диспансеризацию. Три диагностических кабинета получили более высокий статус ветеринарных лабораторий. Прошла аккредитацию лаборатория «Станции по борьбе с болезнями животных № 3». Она получила право проводить исследования инфекционных болезней, общих для человека и животных, паразитологические исследования и ветеринарно-санитарную экспертизу рыбы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области по итогам отчета регионального главы агентства ветеринарии и племенного животноводства Розы Кузьменко.

За год было создано несколько важных организаций: региональный информационно-селекционный центр, племенное предприятие по хранению и реализации семени животных, лаборатория селекционного контроля качества молока. Обновилась и материальная база агентства. Для проведения гинекологической диспансеризации крупного рогатого скота приобретены УЗИ-сканер последнего поколения, материалы и оборудование для искусственного осеменения, отечественная автомашина для мобильной лаборатории репродукции. Обучены специалисты по воспроизводству, в том числе с участием экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля.

- Все эти мероприятия потребовались нам, чтобы выполнить главную задачу, поставленную перед агентством в текущем году, - улучшить состояние поголовья сельскохозяйственных животных в области, добиться увеличения приплода, безопасно завезти и адаптировать племенных производителей, - отметила Роза Кузьменко. - В итоге в молочном животноводстве выход телят увеличился на 4 %, а в мясном - на 30 %. Перевыполнен план по завозу племенных животных. В текущем году в регион поступило 1 тысяча 587 голов крупного рогатого скота мясного направления герефордской, абердин-ангусской, шаролезской и казахской белоголовой пород, 2 тысячи 352 головы свиней, породы крупная белая и ландрас, а также 155 овец эдильбаевской породы.

- Проведенная агентством работа позволила создать прочный фундамент для укрепления племенной базы и развития животноводства, - подвел итог глава области.