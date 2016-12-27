Первенство России по вольной борьбе пройдет на Сахалине

В апреле на Сахалине пройдет первенство России по вольной борьбе. Такое решение приняли на совещании федерации спортивной борьбы России под руководством Михаила Мамиашвили. Ожидается, что соревнования среди кадеток до 18 лет состоятся с 13 по 16 апреля 2017 года в Южно-Сахалинске, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

По словам руководителя региональной федерации спортивной борьбы Арсена Магомедова в первенстве от Сахалинской области примут участие Анастасия Парохина и Фарида Азизова. По итогам прошедшего сезона островитянки вошли в состав юношеской национальной сборной по вольной борьбе.

- У Сахалина большие перспективы. И Анастасия, и Фарида успешно выступают на крупных соревнованиях по вольной борьбе. Помимо них, еще около 20 спортсменок претендуют на вхождение в состав российской сборной, - отметил Арсен Магомедов.

Всего в островном регионе спортивной борьбой занимается больше 2 тысяч 500 человек. Секции по этому виду спорта открыты в 13 районах области. Хорошие показатели у спортсменов из Невельска, Тымовска, Углегорска, Поронайска, Анивы. За прошедший год на Сахалин приглашены два заслуженных тренера России - Владимир Николаевич Курденков, который работает в Поронайске, и Магомеднаби Абдуллатипович Махмудов, на Курилах. Там в новом физкультурно-оздоровительном комплексе города Курильска специально открыли отделение вольной борьбы.

- Помимо этого, в 2016 году сахалинская федерация спортивной борьбы подготовила трех мастеров спорта России. Дудин Рустам, Шамиль Абдурахманов, Андрей Тефанов вошли в состав сборной страны. Надеемся, что в следующем году нас ждет еще больше побед и достижений, - подчеркнул руководитель региональной федерации спортивной борьбы.

Также, сейчас рассматривается вопрос о проведении на Сахалине чемпионата мира по вольной борьбе. В нем помимо российских спортсменов примут участие сильнейшие борцы Азиатско-Тихоокеанского региона.